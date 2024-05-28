https://ria.ru/20240528/shefstvo-1948976477.html

Министр обороны Украины призвал Запад взять шефство над ВСУ

Министр обороны Украины призвал Запад взять шефство над ВСУ - РИА Новости, 28.05.2024

Министр обороны Украины призвал Запад взять шефство над ВСУ

Министр обороны Украины Рустем Умеров заявил об обновлении боевых подразделений ВСУ и призвал страны Запада взять шефство над ними для их оснащения. РИА Новости, 28.05.2024

2024-05-28T18:33

2024-05-28T18:33

2024-05-28T18:33

специальная военная операция на украине

россия

украина

европа

рустем умеров

йенс столтенберг

дмитрий песков

нато

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МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. Министр обороны Украины Рустем Умеров заявил об обновлении боевых подразделений ВСУ и призвал страны Запада взять шефство над ними для их оснащения. "Мы активно обновляем боевые подразделения для усиления вооруженных сил. В связи с этим пригласил каждую из стран-союзников взять шефство над одной из таких бригад для ее оснащения", - написал Умеров на своей странице в Facebook* по итогам онлайн-выступления на заседании по иностранным делам с участием министров обороны.Он также призвал разрешить Украине наносить предоставленным оружием удары по территории России и рассмотреть возможность использования замороженных в Европе российских активов для закупки оборонной продукции для Украины. "Наша оборонная промышленность может производить больше, но для этого необходимы дополнительные средства", - отметил Умеров. Генсек НАТО Йенс Столтенберг во вторник вновь повторил, что считает возможной отмену ограничений на использование Украиной западного оружия для нанесения ударов по российской территории. Ранее Столтенберг заявлял, что "Украина имеет право", в том числе атаковать "военные цели на территории России". В РФ, комментируя высказывания на Западе об ударах по российской территории, называли их безрассудными и заявляли, что они провоцируют прямое военное противостояние с Москвой. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал заявление генсека НАТО провокационным. По его словам, возможный ответ России на удары по ее территории знает президент и военные, которые принимают соответствующие контрмеры. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.

https://ria.ru/20240528/peskov-1948879667.html

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россия, украина, европа, рустем умеров, йенс столтенберг, дмитрий песков, нато, вооруженные силы украины