https://ria.ru/20240528/serbiya-1948864849.html

Глава МВД Сербии прокомментировал резолюцию о "геноциде в Сребренице"

Глава МВД Сербии прокомментировал резолюцию о "геноциде в Сребренице" - РИА Новости, 28.05.2024

Глава МВД Сербии прокомментировал резолюцию о "геноциде в Сребренице"

Политики ФРГ, которые протолкнули на Генеральной ассамблее (ГА) ООН резолюцию о "геноциде в Сребренице", делают вид, что не являются наследниками нацистов, но... РИА Новости, 28.05.2024

2024-05-28T12:36

2024-05-28T12:36

2024-05-28T12:36

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БЕЛГРАД, 28 мая – РИА Новости. Политики ФРГ, которые протолкнули на Генеральной ассамблее (ГА) ООН резолюцию о "геноциде в Сребренице", делают вид, что не являются наследниками нацистов, но сами не признали геноцид, совершенный во Второй мировой войне, заявил вице-премьер и глава МВД Сербии, бывший министр иностранных дел Ивица Дачич. "Говорят о немцах, что те признали геноцид и Холокост. Что они признали? Ничего они не признавали, пока русские не вошли в бункер Гитлера, освободили Аушвиц, и весь мир увидел, что они делали с евреями. Они боролись почти так же долго, как хорваты, хорваты дольше них воевали за Гитлера, просто потому что не знали, что он совершил самоубийство", - заявил Дачич в эфире TV Happy в ночь на вторник. По его словам, попытка нынешних властей ФРГ представить себя какими-то другим, "новыми немцами", показать что они денацифицировались, подобна попытке "перевесить флаги с балкона в подвал". "Чтобы мы понимали, первым председателем Европейской комиссии, и я это сказал президенту (Александру Вучичу – ред.) был Вальтер Хальштейн, который был членом нацистской партии Гитлера (офицер в артиллерии Вермахта в Африке и Франции – ред.). О чем мы говорим? И они будут нам читать лекции о Сербии и нашем народе", - отметил замглавы правительства. Вучич ранее сообщил, что две организации из ФРГ - Фонд Генриха Белля и близкий Социал-демократической партии (SDP) Фонд имени Фридриха Эберта - финансируют сербскую оппозицию в кампании к муниципальным выборам 2 июня, чтобы победить правящую Сербскую прогрессивную партию (СПП) на местах. Генеральная ассамблея ООН 23 мая одобрила резолюцию о "геноциде в Сребренице" в ходе войны в Боснии и Герцеговине в июле 1995 года, инициаторами выступили ФРГ и Руанда. Документ поддержали представители 84 страны-члена ООН, против проголосовали 19, воздержались 68, ряд государств не участвовал в голосовании. Вучич после голосования заявил, что Сербия не забудет Россию, КНР, Венгрию и ОАЭ за голосование против резолюции. Он также особо поблагодарил Белоруссию за голосование против резолюции. По мнению руководства Сербии и Республики Сербской БиГ, данная резолюция провозглашает сербов "геноцидным народом" и ставит вопрос о легитимности существования РС БиГ. Согласно проекту резолюции, Генассамблея ООН "постановляет назначить 11 июля Международным днем осмысления и поминовения геноцида 1995 года в Сребренице, который должен отмечаться ежегодно". Текст осуждает "отрицание геноцида в Сребренице".

https://ria.ru/20240523/rezolyutsiya-1947981600.html

https://ria.ru/20240420/serbiya-1941233513.html

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Дарья Буймова

в мире, германия, сербия, африка, александр вучич, ивица дачич, оон, вермахт, сербская прогрессивная партия (спп), великая отечественная война (1941-1945)