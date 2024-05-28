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Глава МВД Сербии прокомментировал резолюцию о "геноциде в Сребренице" - РИА Новости, 28.05.2024
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12:36 28.05.2024
https://ria.ru/20240528/serbiya-1948864849.html
Глава МВД Сербии прокомментировал резолюцию о "геноциде в Сребренице"
Глава МВД Сербии прокомментировал резолюцию о "геноциде в Сребренице" - РИА Новости, 28.05.2024
Глава МВД Сербии прокомментировал резолюцию о "геноциде в Сребренице"
Политики ФРГ, которые протолкнули на Генеральной ассамблее (ГА) ООН резолюцию о "геноциде в Сребренице", делают вид, что не являются наследниками нацистов, но... РИА Новости, 28.05.2024
2024-05-28T12:36
2024-05-28T12:36
в мире
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сербия
африка
александр вучич
ивица дачич
оон
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БЕЛГРАД, 28 мая – РИА Новости. Политики ФРГ, которые протолкнули на Генеральной ассамблее (ГА) ООН резолюцию о "геноциде в Сребренице", делают вид, что не являются наследниками нацистов, но сами не признали геноцид, совершенный во Второй мировой войне, заявил вице-премьер и глава МВД Сербии, бывший министр иностранных дел Ивица Дачич. "Говорят о немцах, что те признали геноцид и Холокост. Что они признали? Ничего они не признавали, пока русские не вошли в бункер Гитлера, освободили Аушвиц, и весь мир увидел, что они делали с евреями. Они боролись почти так же долго, как хорваты, хорваты дольше них воевали за Гитлера, просто потому что не знали, что он совершил самоубийство", - заявил Дачич в эфире TV Happy в ночь на вторник. По его словам, попытка нынешних властей ФРГ представить себя какими-то другим, "новыми немцами", показать что они денацифицировались, подобна попытке "перевесить флаги с балкона в подвал". "Чтобы мы понимали, первым председателем Европейской комиссии, и я это сказал президенту (Александру Вучичу – ред.) был Вальтер Хальштейн, который был членом нацистской партии Гитлера (офицер в артиллерии Вермахта в Африке и Франции – ред.). О чем мы говорим? И они будут нам читать лекции о Сербии и нашем народе", - отметил замглавы правительства. Вучич ранее сообщил, что две организации из ФРГ - Фонд Генриха Белля и близкий Социал-демократической партии (SDP) Фонд имени Фридриха Эберта - финансируют сербскую оппозицию в кампании к муниципальным выборам 2 июня, чтобы победить правящую Сербскую прогрессивную партию (СПП) на местах. Генеральная ассамблея ООН 23 мая одобрила резолюцию о "геноциде в Сребренице" в ходе войны в Боснии и Герцеговине в июле 1995 года, инициаторами выступили ФРГ и Руанда. Документ поддержали представители 84 страны-члена ООН, против проголосовали 19, воздержались 68, ряд государств не участвовал в голосовании. Вучич после голосования заявил, что Сербия не забудет Россию, КНР, Венгрию и ОАЭ за голосование против резолюции. Он также особо поблагодарил Белоруссию за голосование против резолюции. По мнению руководства Сербии и Республики Сербской БиГ, данная резолюция провозглашает сербов "геноцидным народом" и ставит вопрос о легитимности существования РС БиГ. Согласно проекту резолюции, Генассамблея ООН "постановляет назначить 11 июля Международным днем осмысления и поминовения геноцида 1995 года в Сребренице, который должен отмечаться ежегодно". Текст осуждает "отрицание геноцида в Сребренице".
https://ria.ru/20240523/rezolyutsiya-1947981600.html
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в мире, германия, сербия, африка, александр вучич, ивица дачич, оон, вермахт, сербская прогрессивная партия (спп), великая отечественная война (1941-1945)
В мире, Германия, Сербия, Африка, Александр Вучич, Ивица Дачич, ООН, Вермахт, Сербская прогрессивная партия (СПП), Великая Отечественная война (1941-1945)
Глава МВД Сербии прокомментировал резолюцию о "геноциде в Сребренице"

Глава МВД Сербии Дачич напомнил немцам о Холокосте и концлагерях

© РИА Новости / Валерий Шарифулин | Перейти в медиабанкИвица Дачич
Ивица Дачич - РИА Новости, 1920, 28.05.2024
© РИА Новости / Валерий Шарифулин
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Ивица Дачич. Архивное фото
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БЕЛГРАД, 28 мая – РИА Новости. Политики ФРГ, которые протолкнули на Генеральной ассамблее (ГА) ООН резолюцию о "геноциде в Сребренице", делают вид, что не являются наследниками нацистов, но сами не признали геноцид, совершенный во Второй мировой войне, заявил вице-премьер и глава МВД Сербии, бывший министр иностранных дел Ивица Дачич.
"Говорят о немцах, что те признали геноцид и Холокост. Что они признали? Ничего они не признавали, пока русские не вошли в бункер Гитлера, освободили Аушвиц, и весь мир увидел, что они делали с евреями. Они боролись почти так же долго, как хорваты, хорваты дольше них воевали за Гитлера, просто потому что не знали, что он совершил самоубийство", - заявил Дачич в эфире TV Happy в ночь на вторник.
Президент Сербии Александр Вучич - РИА Новости, 1920, 23.05.2024
Германия скрывала подготовку резолюции о Сребренице на ГА ООН, заявил Вучич
23 мая, 18:27
По его словам, попытка нынешних властей ФРГ представить себя какими-то другим, "новыми немцами", показать что они денацифицировались, подобна попытке "перевесить флаги с балкона в подвал".
"Чтобы мы понимали, первым председателем Европейской комиссии, и я это сказал президенту (Александру Вучичу – ред.) был Вальтер Хальштейн, который был членом нацистской партии Гитлера (офицер в артиллерии Вермахта в Африке и Франции – ред.). О чем мы говорим? И они будут нам читать лекции о Сербии и нашем народе", - отметил замглавы правительства.
Вучич ранее сообщил, что две организации из ФРГ - Фонд Генриха Белля и близкий Социал-демократической партии (SDP) Фонд имени Фридриха Эберта - финансируют сербскую оппозицию в кампании к муниципальным выборам 2 июня, чтобы победить правящую Сербскую прогрессивную партию (СПП) на местах.
Генеральная ассамблея ООН 23 мая одобрила резолюцию о "геноциде в Сребренице" в ходе войны в Боснии и Герцеговине в июле 1995 года, инициаторами выступили ФРГ и Руанда. Документ поддержали представители 84 страны-члена ООН, против проголосовали 19, воздержались 68, ряд государств не участвовал в голосовании. Вучич после голосования заявил, что Сербия не забудет Россию, КНР, Венгрию и ОАЭ за голосование против резолюции. Он также особо поблагодарил Белоруссию за голосование против резолюции. По мнению руководства Сербии и Республики Сербской БиГ, данная резолюция провозглашает сербов "геноцидным народом" и ставит вопрос о легитимности существования РС БиГ. Согласно проекту резолюции, Генассамблея ООН "постановляет назначить 11 июля Международным днем осмысления и поминовения геноцида 1995 года в Сребренице, который должен отмечаться ежегодно". Текст осуждает "отрицание геноцида в Сребренице".
Здание парламента Сербии - РИА Новости, 1920, 20.04.2024
В Сербии раскритиковали подготовку резолюции о геноциде в Сребренице
20 апреля, 14:46
 
В миреГерманияСербияАфрикаАлександр ВучичИвица ДачичООНВермахтСербская прогрессивная партия (СПП)Великая Отечественная война (1941-1945)
 
 
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