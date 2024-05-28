https://ria.ru/20240528/sanches-1948850854.html

Премьера Санчеса обвинили в подстрекательстве к геноциду евреев

Премьера Санчеса обвинили в подстрекательстве к геноциду евреев - РИА Новости, 28.05.2024

Премьера Санчеса обвинили в подстрекательстве к геноциду евреев

Глава МИД Израиля Исраэль Кац в социальной сети X на фоне вступления в силу официального признания палестинского государства со стороны Испании обвинил... РИА Новости, 28.05.2024

2024-05-28T11:52

2024-05-28T11:52

2024-05-28T11:52

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ТЕЛЬ-АВИВ, 28 мая - РИА Новости. Глава МИД Израиля Исраэль Кац в социальной сети X на фоне вступления в силу официального признания палестинского государства со стороны Испании обвинил премьер-министра Педро Санчеса в соучастии в подстрекательстве к геноциду еврейского народа. Кац отметил, что верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи, глава палестинского движения ХАМАС в секторе Газа Яхья Синвар и вице-премьер Испании Йоланда Диас "призывают к ликвидации Государства Израиль и созданию палестинского исламского террористического государства от реки до моря". "Санчес, когда вы не увольняете своего заместителя и объявляете о признании палестинского государства, вы являетесь соучастником в подстрекательстве к геноциду еврейского народа и военным преступлениям", - написал Кац. На прошлой неделе вице-премьер Испании Йоланда Диас опубликовала в соцсетях видеозапись, где заявила, что Палестина будет свободной "от реки до моря". Этот лозунг, к примеру, широко используется палестинскими вооруженными группировками, призывающими к уничтожению Государства Израиль. После атаки радикального палестинского движения ХАМАС на Израиль 7 октября 2023 года на Западе усилилась тенденция по криминализации данного лозунга. Ранее в мае Норвегия, Ирландия и Испания заявили, что признают Палестину в качестве государства, их решения вступят в силу 28 мая. МИД Израиля незамедлительно отозвал своих послов из этих стран для консультаций и объявил выговор послам этих европейских стран в Израиле. До 23 мая Палестину признавали девять стран ЕС. Восемь стран - Болгария, Кипр, Чехия, Венгрия, Мальта, Польша, Румыния и Словакия - сделали этот шаг в 1988 году, еще до вступления в ЕС, а Швеция - в 2014 году.

https://ria.ru/20240522/smi-1947572014.html

https://ria.ru/20240524/palestina-1948065439.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, израиль, испания, палестина, исраэль кац, педро санчес, али хаменеи, хамас, евросоюз, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году