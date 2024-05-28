Путин завершил госвизит в Узбекистан
Трехдневный государственный визит Путина в Узбекистан завершился
© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев во время посещения мемориального комплекса "Парк Победы" в Ташкенте
Президент РФ Владимир Путин и президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев во время посещения мемориального комплекса "Парк Победы" в Ташкенте
ТАШКЕНТ, 28 мая - РИА Новости. Государственный визит президента России Владимира Путина в Узбекистан завершен, передает корреспондент РИА Новости.
В аэропорту Ташкента президента РФ проводил его узбекистанский коллега Шавкат Мирзиёев.
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил в комментарии, опубликованном в Telegram-канале журналиста Павла Зарубина, что госвизит Путина в Узбекистан стал трехдневным из-за обширной повестки дня. Песков уточнил, что до трех утра президенты РФ и Узбекистана общались в домашней обстановке, а затем решили продолжить беседу за "полуличным - полурабочим завтраком".
Глава российского государства в воскресенье вечером прибыл с государственным визитом в Узбекистан. В аэропорту его встречал Мирзиёев. В понедельник лидеры провели переговоры в узком и расширенном форматах, а затем приняли участие в первом заседании Совета регионов двух стран.
По итогам визита президенты подписали совместное заявление, стороны утвердили 26 документов в различных сферах двустороннего сотрудничества.
В ходе переговоров были подписаны соглашения по реализации новых проектов на общую сумму более 20 миллиардов долларов, достигнута договоренность о создании инвестиционного фонда с первоначальным капиталом в 500 миллионов долларов для поддержки совместных проектов ведущих предприятий.
Это была уже третья зарубежная поездка российского лидера за последние две недели. Двенадцать дней назад Путин посетил с госвизитом Китай, а 23-24 мая был с официальным визитом в Белоруссии.