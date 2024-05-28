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Путин завершил госвизит в Узбекистан - РИА Новости, 28.05.2024
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16:58 28.05.2024
https://ria.ru/20240528/putin-1948951648.html
Путин завершил госвизит в Узбекистан
Путин завершил госвизит в Узбекистан - РИА Новости, 28.05.2024
Путин завершил госвизит в Узбекистан
Государственный визит президента России Владимира Путина в Узбекистан завершен, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 28.05.2024
2024-05-28T16:58
2024-05-28T16:58
россия
узбекистан
ташкент
владимир путин
шавкат мирзиеев
дмитрий песков
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ТАШКЕНТ, 28 мая - РИА Новости. Государственный визит президента России Владимира Путина в Узбекистан завершен, передает корреспондент РИА Новости. В аэропорту Ташкента президента РФ проводил его узбекистанский коллега Шавкат Мирзиёев. Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил в комментарии, опубликованном в Telegram-канале журналиста Павла Зарубина, что госвизит Путина в Узбекистан стал трехдневным из-за обширной повестки дня. Песков уточнил, что до трех утра президенты РФ и Узбекистана общались в домашней обстановке, а затем решили продолжить беседу за "полуличным - полурабочим завтраком". Глава российского государства в воскресенье вечером прибыл с государственным визитом в Узбекистан. В аэропорту его встречал Мирзиёев. В понедельник лидеры провели переговоры в узком и расширенном форматах, а затем приняли участие в первом заседании Совета регионов двух стран. По итогам визита президенты подписали совместное заявление, стороны утвердили 26 документов в различных сферах двустороннего сотрудничества. В ходе переговоров были подписаны соглашения по реализации новых проектов на общую сумму более 20 миллиардов долларов, достигнута договоренность о создании инвестиционного фонда с первоначальным капиталом в 500 миллионов долларов для поддержки совместных проектов ведущих предприятий. Это была уже третья зарубежная поездка российского лидера за последние две недели. Двенадцать дней назад Путин посетил с госвизитом Китай, а 23-24 мая был с официальным визитом в Белоруссии.
https://ria.ru/20240528/vizit-1948903128.html
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россия, узбекистан, ташкент, владимир путин, шавкат мирзиеев, дмитрий песков
Россия, Узбекистан, Ташкент, Владимир Путин, Шавкат Мирзиеев, Дмитрий Песков
Путин завершил госвизит в Узбекистан

Трехдневный государственный визит Путина в Узбекистан завершился

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев во время посещения мемориального комплекса "Парк Победы" в Ташкенте
Президент РФ Владимир Путин и президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев во время посещения мемориального комплекса Парк Победы в Ташкенте - РИА Новости, 1920, 28.05.2024
© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
Президент РФ Владимир Путин и президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев во время посещения мемориального комплекса "Парк Победы" в Ташкенте
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ТАШКЕНТ, 28 мая - РИА Новости. Государственный визит президента России Владимира Путина в Узбекистан завершен, передает корреспондент РИА Новости.
В аэропорту Ташкента президента РФ проводил его узбекистанский коллега Шавкат Мирзиёев.
Президент РФ Владимир Путин и президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев на российско-узбекистанских переговорах в расширенном составе в государственной резиденции Куксарой - РИА Новости, 1920, 28.05.2024
Путин и Мирзиеев обсудили самые серьезные вопросы, сообщил Песков
Вчера, 14:39
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил в комментарии, опубликованном в Telegram-канале журналиста Павла Зарубина, что госвизит Путина в Узбекистан стал трехдневным из-за обширной повестки дня. Песков уточнил, что до трех утра президенты РФ и Узбекистана общались в домашней обстановке, а затем решили продолжить беседу за "полуличным - полурабочим завтраком".
Глава российского государства в воскресенье вечером прибыл с государственным визитом в Узбекистан. В аэропорту его встречал Мирзиёев. В понедельник лидеры провели переговоры в узком и расширенном форматах, а затем приняли участие в первом заседании Совета регионов двух стран.
Президент РФ Владимир Путин и президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев на церемонии подписания документов о сотрудничестве между Россией и Узбекистаном - РИА Новости, 1920, 28.05.2024
Путин рассказал о совместных планах России и Узбекистана
Вчера, 15:56
По итогам визита президенты подписали совместное заявление, стороны утвердили 26 документов в различных сферах двустороннего сотрудничества.
В ходе переговоров были подписаны соглашения по реализации новых проектов на общую сумму более 20 миллиардов долларов, достигнута договоренность о создании инвестиционного фонда с первоначальным капиталом в 500 миллионов долларов для поддержки совместных проектов ведущих предприятий.
Это была уже третья зарубежная поездка российского лидера за последние две недели. Двенадцать дней назад Путин посетил с госвизитом Китай, а 23-24 мая был с официальным визитом в Белоруссии.
Магазин овощей и фруктов - РИА Новости, 1920, 27.05.2024
Россия и Узбекистан нарастили взаимные поставки продовольствия
27 мая, 18:17
 
РоссияУзбекистанТашкентВладимир ПутинШавкат МирзиеевДмитрий Песков
 
 
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