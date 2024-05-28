https://ria.ru/20240528/putin-1948951648.html

Путин завершил госвизит в Узбекистан

Путин завершил госвизит в Узбекистан - РИА Новости, 28.05.2024

Путин завершил госвизит в Узбекистан

Государственный визит президента России Владимира Путина в Узбекистан завершен, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 28.05.2024

2024-05-28T16:58

2024-05-28T16:58

2024-05-28T16:58

россия

узбекистан

ташкент

владимир путин

шавкат мирзиеев

дмитрий песков

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ТАШКЕНТ, 28 мая - РИА Новости. Государственный визит президента России Владимира Путина в Узбекистан завершен, передает корреспондент РИА Новости. В аэропорту Ташкента президента РФ проводил его узбекистанский коллега Шавкат Мирзиёев. Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил в комментарии, опубликованном в Telegram-канале журналиста Павла Зарубина, что госвизит Путина в Узбекистан стал трехдневным из-за обширной повестки дня. Песков уточнил, что до трех утра президенты РФ и Узбекистана общались в домашней обстановке, а затем решили продолжить беседу за "полуличным - полурабочим завтраком". Глава российского государства в воскресенье вечером прибыл с государственным визитом в Узбекистан. В аэропорту его встречал Мирзиёев. В понедельник лидеры провели переговоры в узком и расширенном форматах, а затем приняли участие в первом заседании Совета регионов двух стран. По итогам визита президенты подписали совместное заявление, стороны утвердили 26 документов в различных сферах двустороннего сотрудничества. В ходе переговоров были подписаны соглашения по реализации новых проектов на общую сумму более 20 миллиардов долларов, достигнута договоренность о создании инвестиционного фонда с первоначальным капиталом в 500 миллионов долларов для поддержки совместных проектов ведущих предприятий. Это была уже третья зарубежная поездка российского лидера за последние две недели. Двенадцать дней назад Путин посетил с госвизитом Китай, а 23-24 мая был с официальным визитом в Белоруссии.

https://ria.ru/20240528/vizit-1948903128.html

https://ria.ru/20240528/plany-1948931258.html

https://ria.ru/20240527/rosselkhoznadzor-1948735823.html

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россия, узбекистан, ташкент, владимир путин, шавкат мирзиеев, дмитрий песков