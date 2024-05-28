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Путин прокомментировал заявления Столтенберга об ударах по России - РИА Новости, 28.05.2024
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16:12 28.05.2024 (обновлено: 16:20 28.05.2024)
https://ria.ru/20240528/putin-1948937767.html
Путин прокомментировал заявления Столтенберга об ударах по России
Путин прокомментировал заявления Столтенберга об ударах по России - РИА Новости, 28.05.2024
Путин прокомментировал заявления Столтенберга об ударах по России
Президент России Владимир Путин на фоне заявлений генсека НАТО Йенса Столтенберга об ударах по России сказал, что высокоточное оружие большой дальности не может РИА Новости, 28.05.2024
2024-05-28T16:12
2024-05-28T16:20
россия
нато
йенс столтенберг
владимир путин
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ТАШКЕНТ, 28 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин на фоне заявлений генсека НАТО Йенса Столтенберга об ударах по России сказал, что высокоточное оружие большой дальности не может быть использовано без данных космической разведки.Ранее Столтенберг заявил, что "Украина имеет право", в том числе атаковать "военные цели на территории России". Генсек НАТО также сказал, что "некоторые союзники" соответствующие ограничения по ударам сняли, "считаю, что пришло время снять и другие ограничения"."Если он (Столтенберг – ред.) говорит о возможности нанесения ударов по российской территории высокоточным оружием большой дальности, он как человек, который возглавляет военно-политическую организацию (НАТО – ред.), хоть и является гражданским человеком, как я, но он всё-таки должен знать, что высокоточное оружие большой дальности не может быть использовано без космических средств разведки", - заявил Путин во время пресс-подхода по итогам визита в Узбекистан.
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россия, нато, йенс столтенберг, владимир путин
Россия, НАТО, Йенс Столтенберг, Владимир Путин
Путин прокомментировал заявления Столтенберга об ударах по России

Путин прокомментировал заявления генсека НАТО о ударах по России

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ТАШКЕНТ, 28 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин на фоне заявлений генсека НАТО Йенса Столтенберга об ударах по России сказал, что высокоточное оружие большой дальности не может быть использовано без данных космической разведки.
Ранее Столтенберг заявил, что "Украина имеет право", в том числе атаковать "военные цели на территории России". Генсек НАТО также сказал, что "некоторые союзники" соответствующие ограничения по ударам сняли, "считаю, что пришло время снять и другие ограничения".
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"Если он (Столтенберг – ред.) говорит о возможности нанесения ударов по российской территории высокоточным оружием большой дальности, он как человек, который возглавляет военно-политическую организацию (НАТО – ред.), хоть и является гражданским человеком, как я, но он всё-таки должен знать, что высокоточное оружие большой дальности не может быть использовано без космических средств разведки", - заявил Путин во время пресс-подхода по итогам визита в Узбекистан.
 
РоссияНАТОЙенс СтолтенбергВладимир Путин
 
 
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