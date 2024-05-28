https://ria.ru/20240528/putin-1948934108.html

Путин счел присоединение Узбекистана к ЕАЭС сложным, но выгодным

Путин счел присоединение Узбекистана к ЕАЭС сложным, но выгодным - РИА Новости, 28.05.2024

Путин счел присоединение Узбекистана к ЕАЭС сложным, но выгодным

Если экономика Узбекистана присоединится к ЕАЭС, то от этого все только выиграют, но это сложный переговорный процесс, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 28.05.2024

2024-05-28T16:04

2024-05-28T16:04

2024-05-28T16:12

узбекистан

евразийский экономический союз

россия

владимир путин

шавкат мирзиеев

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ТАШКЕНТ, 28 мая - РИА Новости. Если экономика Узбекистана присоединится к ЕАЭС, то от этого все только выиграют, но это сложный переговорный процесс, заявил президент России Владимир Путин."Если такая экономика, как экономика Узбекистана присоединится к объединению, я думаю, что объединение от этого только выиграет. Нужно, чтобы и узбекская экономика выигрывала. Но это достаточно сложный переговорный процесс", - сказал Путин во время пресс-подхода по итогам визита в Узбекистан.Он отметил, что когда ЕАЭС создавали, то было много споров о том, какие условия, какие взаимные обязательства должны возникать, поэтому сейчас с Узбекистаном - это спокойный ровный процесс."Экономики наши сближаются, развиваются. Появляется много совместных проектов. Постепенно-постепенно будет вырисовываться и контур взаимных интересов в сфере дальнейшей кооперации и участия в интеграционных объединения", - пояснил президент.

https://ria.ru/20240528/putin-1948932509.html

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узбекистан, евразийский экономический союз, россия, владимир путин, шавкат мирзиеев