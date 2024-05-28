https://ria.ru/20240528/putin-1948934108.html
Путин счел присоединение Узбекистана к ЕАЭС сложным, но выгодным
Путин счел присоединение Узбекистана к ЕАЭС сложным, но выгодным - РИА Новости, 28.05.2024
Путин счел присоединение Узбекистана к ЕАЭС сложным, но выгодным
Если экономика Узбекистана присоединится к ЕАЭС, то от этого все только выиграют, но это сложный переговорный процесс, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 28.05.2024
2024-05-28T16:04
2024-05-28T16:04
2024-05-28T16:12
узбекистан
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ТАШКЕНТ, 28 мая - РИА Новости. Если экономика Узбекистана присоединится к ЕАЭС, то от этого все только выиграют, но это сложный переговорный процесс, заявил президент России Владимир Путин."Если такая экономика, как экономика Узбекистана присоединится к объединению, я думаю, что объединение от этого только выиграет. Нужно, чтобы и узбекская экономика выигрывала. Но это достаточно сложный переговорный процесс", - сказал Путин во время пресс-подхода по итогам визита в Узбекистан.Он отметил, что когда ЕАЭС создавали, то было много споров о том, какие условия, какие взаимные обязательства должны возникать, поэтому сейчас с Узбекистаном - это спокойный ровный процесс."Экономики наши сближаются, развиваются. Появляется много совместных проектов. Постепенно-постепенно будет вырисовываться и контур взаимных интересов в сфере дальнейшей кооперации и участия в интеграционных объединения", - пояснил президент.
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узбекистан, евразийский экономический союз, россия, владимир путин, шавкат мирзиеев
Узбекистан, Евразийский экономический союз, Россия, Владимир Путин, Шавкат Мирзиеев
Путин счел присоединение Узбекистана к ЕАЭС сложным, но выгодным
Путин: присоединение экономики Узбекистана к ЕАЭС — сложный процесс
ТАШКЕНТ, 28 мая - РИА Новости. Если экономика Узбекистана присоединится к ЕАЭС, то от этого все только выиграют, но это сложный переговорный процесс, заявил президент России Владимир Путин.
"Если такая экономика, как экономика Узбекистана присоединится к объединению, я думаю, что объединение от этого только выиграет. Нужно, чтобы и узбекская экономика выигрывала. Но это достаточно сложный переговорный процесс", - сказал Путин во время пресс-подхода по итогам визита в Узбекистан.
Он отметил, что когда ЕАЭС создавали, то было много споров о том, какие условия, какие взаимные обязательства должны возникать, поэтому сейчас с Узбекистаном - это спокойный ровный процесс.
"Экономики наши сближаются, развиваются. Появляется много совместных проектов. Постепенно-постепенно будет вырисовываться и контур взаимных интересов в сфере дальнейшей кооперации и участия в интеграционных объединения", - пояснил президент.