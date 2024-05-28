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Путин счел присоединение Узбекистана к ЕАЭС сложным, но выгодным - РИА Новости, 28.05.2024
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16:04 28.05.2024 (обновлено: 16:12 28.05.2024)
https://ria.ru/20240528/putin-1948934108.html
Путин счел присоединение Узбекистана к ЕАЭС сложным, но выгодным
Путин счел присоединение Узбекистана к ЕАЭС сложным, но выгодным - РИА Новости, 28.05.2024
Путин счел присоединение Узбекистана к ЕАЭС сложным, но выгодным
Если экономика Узбекистана присоединится к ЕАЭС, то от этого все только выиграют, но это сложный переговорный процесс, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 28.05.2024
2024-05-28T16:04
2024-05-28T16:12
узбекистан
евразийский экономический союз
россия
владимир путин
шавкат мирзиеев
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ТАШКЕНТ, 28 мая - РИА Новости. Если экономика Узбекистана присоединится к ЕАЭС, то от этого все только выиграют, но это сложный переговорный процесс, заявил президент России Владимир Путин."Если такая экономика, как экономика Узбекистана присоединится к объединению, я думаю, что объединение от этого только выиграет. Нужно, чтобы и узбекская экономика выигрывала. Но это достаточно сложный переговорный процесс", - сказал Путин во время пресс-подхода по итогам визита в Узбекистан.Он отметил, что когда ЕАЭС создавали, то было много споров о том, какие условия, какие взаимные обязательства должны возникать, поэтому сейчас с Узбекистаном - это спокойный ровный процесс."Экономики наши сближаются, развиваются. Появляется много совместных проектов. Постепенно-постепенно будет вырисовываться и контур взаимных интересов в сфере дальнейшей кооперации и участия в интеграционных объединения", - пояснил президент.
https://ria.ru/20240528/putin-1948932509.html
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узбекистан, евразийский экономический союз, россия, владимир путин, шавкат мирзиеев
Узбекистан, Евразийский экономический союз, Россия, Владимир Путин, Шавкат Мирзиеев
Путин счел присоединение Узбекистана к ЕАЭС сложным, но выгодным

Путин: присоединение экономики Узбекистана к ЕАЭС — сложный процесс

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев делают заявление для СМИ по итогам российско-узбекистанских переговоров в государственной резиденции "Куксарой"
Президент РФ Владимир Путин и президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев делают заявление для СМИ по итогам российско-узбекистанских переговоров в государственной резиденции Куксарой - РИА Новости, 1920, 28.05.2024
© РИА Новости / Сергей Бобылев
Перейти в медиабанк
Президент РФ Владимир Путин и президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев делают заявление для СМИ по итогам российско-узбекистанских переговоров в государственной резиденции "Куксарой"
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ТАШКЕНТ, 28 мая - РИА Новости. Если экономика Узбекистана присоединится к ЕАЭС, то от этого все только выиграют, но это сложный переговорный процесс, заявил президент России Владимир Путин.
"Если такая экономика, как экономика Узбекистана присоединится к объединению, я думаю, что объединение от этого только выиграет. Нужно, чтобы и узбекская экономика выигрывала. Но это достаточно сложный переговорный процесс", - сказал Путин во время пресс-подхода по итогам визита в Узбекистан.
Он отметил, что когда ЕАЭС создавали, то было много споров о том, какие условия, какие взаимные обязательства должны возникать, поэтому сейчас с Узбекистаном - это спокойный ровный процесс.
"Экономики наши сближаются, развиваются. Появляется много совместных проектов. Постепенно-постепенно будет вырисовываться и контур взаимных интересов в сфере дальнейшей кооперации и участия в интеграционных объединения", - пояснил президент.
Президент РФ Владимир Путин и президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев - РИА Новости, 1920, 28.05.2024
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УзбекистанЕвразийский экономический союзРоссияВладимир ПутинШавкат Мирзиеев
 
 
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