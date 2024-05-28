https://ria.ru/20240528/putin-1948898486.html

Песков рассказал о дружбе Путина и Мирзиеева

Песков рассказал о дружбе Путина и Мирзиеева - РИА Новости, 28.05.2024

Песков рассказал о дружбе Путина и Мирзиеева

Президентов России и Узбекистана Владимира Путина и Шавката Мирзиеева связывает настоящая личная дружба, сообщил пресс-секретарь российского главы государства... РИА Новости, 28.05.2024

2024-05-28T14:22

2024-05-28T14:22

2024-05-28T14:34

владимир путин

шавкат мирзиеев

узбекистан

россия

политика

дмитрий песков

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МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. Президентов России и Узбекистана Владимира Путина и Шавката Мирзиеева связывает настоящая личная дружба, сообщил пресс-секретарь российского главы государства Дмитрий Песков."Это абсолютно доверительное общение. Такая настоящая личная дружба", - сказал он журналисту Павлу Зарубину.

https://ria.ru/20240528/vizit-1948897748.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

владимир путин, шавкат мирзиеев, узбекистан, россия, политика, дмитрий песков