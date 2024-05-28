https://ria.ru/20240528/putin-1948898486.html
Песков рассказал о дружбе Путина и Мирзиеева
Песков рассказал о дружбе Путина и Мирзиеева - РИА Новости, 28.05.2024
Песков рассказал о дружбе Путина и Мирзиеева
Президентов России и Узбекистана Владимира Путина и Шавката Мирзиеева связывает настоящая личная дружба, сообщил пресс-секретарь российского главы государства... РИА Новости, 28.05.2024
2024-05-28T14:22
2024-05-28T14:22
2024-05-28T14:34
владимир путин
шавкат мирзиеев
узбекистан
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политика
дмитрий песков
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МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. Президентов России и Узбекистана Владимира Путина и Шавката Мирзиеева связывает настоящая личная дружба, сообщил пресс-секретарь российского главы государства Дмитрий Песков."Это абсолютно доверительное общение. Такая настоящая личная дружба", - сказал он журналисту Павлу Зарубину.
https://ria.ru/20240528/vizit-1948897748.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
владимир путин, шавкат мирзиеев, узбекистан, россия, политика, дмитрий песков
Владимир Путин, Шавкат Мирзиеев, Узбекистан, Россия, Политика, Дмитрий Песков
Песков рассказал о дружбе Путина и Мирзиеева
Песков рассказал, что Путина и Мирзиеева связывает настоящая личная дружба