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Песков рассказал о дружбе Путина и Мирзиеева - РИА Новости, 28.05.2024
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14:22 28.05.2024 (обновлено: 14:34 28.05.2024)
https://ria.ru/20240528/putin-1948898486.html
Песков рассказал о дружбе Путина и Мирзиеева
Песков рассказал о дружбе Путина и Мирзиеева - РИА Новости, 28.05.2024
Песков рассказал о дружбе Путина и Мирзиеева
Президентов России и Узбекистана Владимира Путина и Шавката Мирзиеева связывает настоящая личная дружба, сообщил пресс-секретарь российского главы государства... РИА Новости, 28.05.2024
2024-05-28T14:22
2024-05-28T14:34
владимир путин
шавкат мирзиеев
узбекистан
россия
политика
дмитрий песков
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МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. Президентов России и Узбекистана Владимира Путина и Шавката Мирзиеева связывает настоящая личная дружба, сообщил пресс-секретарь российского главы государства Дмитрий Песков."Это абсолютно доверительное общение. Такая настоящая личная дружба", - сказал он журналисту Павлу Зарубину.
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владимир путин, шавкат мирзиеев, узбекистан, россия, политика, дмитрий песков
Владимир Путин, Шавкат Мирзиеев, Узбекистан, Россия, Политика, Дмитрий Песков
Песков рассказал о дружбе Путина и Мирзиеева

Песков рассказал, что Путина и Мирзиеева связывает настоящая личная дружба

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев на российско-узбекистанских переговорах
Президент РФ Владимир Путин и президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев на российско-узбекистанских переговорах - РИА Новости, 1920, 28.05.2024
© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
Президент РФ Владимир Путин и президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев на российско-узбекистанских переговорах
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МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. Президентов России и Узбекистана Владимира Путина и Шавката Мирзиеева связывает настоящая личная дружба, сообщил пресс-секретарь российского главы государства Дмитрий Песков.
"Это абсолютно доверительное общение. Такая настоящая личная дружба", - сказал он журналисту Павлу Зарубину.
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Владимир ПутинШавкат МирзиеевУзбекистанРоссияПолитикаДмитрий Песков
 
 
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