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В Петербурге в причастности к незаконной миграции заподозрили полицейских - РИА Новости, 28.05.2024
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17:00 28.05.2024
https://ria.ru/20240528/proisshestviya-1948953022.html
В Петербурге в причастности к незаконной миграции заподозрили полицейских
В Петербурге в причастности к незаконной миграции заподозрили полицейских - РИА Новости, 28.05.2024
В Петербурге в причастности к незаконной миграции заподозрили полицейских
Выявлены пятеро сотрудников полиции Петербурга, причастных к незаконной легализации мигрантов, сообщает пресс-служба ГУМВД по городу и Ленобласти. РИА Новости, 28.05.2024
2024-05-28T17:00
2024-05-28T17:00
происшествия
санкт-петербург
курортный район
азербайджан
следственный комитет россии (ск рф)
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 28 мая - РИА Новости. Выявлены пятеро сотрудников полиции Петербурга, причастных к незаконной легализации мигрантов, сообщает пресс-служба ГУМВД по городу и Ленобласти. "В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники собственной безопасности главка установили пятерых сотрудников органов внутренних дел, подозреваемых в незаконной легализации мигрантов. По месту их жительства и работы также проведены обыски. Указанные сотрудники переданы в следственные органы для проведения дальнейших процессуальных действий", - информирует пресс-служба. Ведомство во вторник сообщало о перекрытии канала незаконной миграции на территории Курортного района Петербурга, по которому за 1,5 года злоумышленники легализовали около 400 иностранцев. Как установили полицейские, одним из организаторов незаконного бизнеса является 58-летний уроженец Азербайджана. В СК добавили, что доход от криминального бизнеса приближался к 6 миллионам рублей, причем занимались им две преступные группы. Возбуждены дела по п. "а" ч. 2 ст. 322.1 УК РФ (фиктивная постановка на учет иностранного гражданина в жилом помещении). В пресс-службе ГУМВД добавили, что в ходе обысков был досмотрен автомобиль фигуранта и в багажнике обнаружен пакетик с марихуаной. Полицейским подозреваемый признался, что хранил наркотик для личного потребления.
https://ria.ru/20240528/proisshestvie-1948872363.html
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санкт-петербург
курортный район
азербайджан
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происшествия, санкт-петербург, курортный район, азербайджан, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Санкт-Петербург, Курортный район, Азербайджан, Следственный комитет России (СК РФ)
В Петербурге в причастности к незаконной миграции заподозрили полицейских

ГУМВД: в Петербурге задержали 5 полицейских, причастных к незаконной миграции

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкСотрудник полиции
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 28.05.2024
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Сотрудник полиции. Архивное фото
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 28 мая - РИА Новости. Выявлены пятеро сотрудников полиции Петербурга, причастных к незаконной легализации мигрантов, сообщает пресс-служба ГУМВД по городу и Ленобласти.
"В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники собственной безопасности главка установили пятерых сотрудников органов внутренних дел, подозреваемых в незаконной легализации мигрантов. По месту их жительства и работы также проведены обыски. Указанные сотрудники переданы в следственные органы для проведения дальнейших процессуальных действий", - информирует пресс-служба.
Статуя Фемиды - РИА Новости, 1920, 28.05.2024
В Приморье будут судить мигрантов за нападение с оружием на интернет-кафе
Вчера, 12:53
Ведомство во вторник сообщало о перекрытии канала незаконной миграции на территории Курортного района Петербурга, по которому за 1,5 года злоумышленники легализовали около 400 иностранцев. Как установили полицейские, одним из организаторов незаконного бизнеса является 58-летний уроженец Азербайджана. В СК добавили, что доход от криминального бизнеса приближался к 6 миллионам рублей, причем занимались им две преступные группы. Возбуждены дела по п. "а" ч. 2 ст. 322.1 УК РФ (фиктивная постановка на учет иностранного гражданина в жилом помещении).
В пресс-службе ГУМВД добавили, что в ходе обысков был досмотрен автомобиль фигуранта и в багажнике обнаружен пакетик с марихуаной. Полицейским подозреваемый признался, что хранил наркотик для личного потребления.
Сгоревший дом в СНТ Снегирь деревни Падиково городского округа Истры - РИА Новости, 1920, 23.05.2024
В сгоревшем в Подмосковье доме незаконно проживали мигранты
23 мая, 12:09
 
ПроисшествияСанкт-ПетербургКурортный районАзербайджанСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
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