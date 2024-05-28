https://ria.ru/20240528/proisshestviya-1948953022.html

В Петербурге в причастности к незаконной миграции заподозрили полицейских

В Петербурге в причастности к незаконной миграции заподозрили полицейских - РИА Новости, 28.05.2024

В Петербурге в причастности к незаконной миграции заподозрили полицейских

Выявлены пятеро сотрудников полиции Петербурга, причастных к незаконной легализации мигрантов, сообщает пресс-служба ГУМВД по городу и Ленобласти. РИА Новости, 28.05.2024

2024-05-28T17:00

2024-05-28T17:00

2024-05-28T17:00

происшествия

санкт-петербург

курортный район

азербайджан

следственный комитет россии (ск рф)

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 28 мая - РИА Новости. Выявлены пятеро сотрудников полиции Петербурга, причастных к незаконной легализации мигрантов, сообщает пресс-служба ГУМВД по городу и Ленобласти. "В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники собственной безопасности главка установили пятерых сотрудников органов внутренних дел, подозреваемых в незаконной легализации мигрантов. По месту их жительства и работы также проведены обыски. Указанные сотрудники переданы в следственные органы для проведения дальнейших процессуальных действий", - информирует пресс-служба. Ведомство во вторник сообщало о перекрытии канала незаконной миграции на территории Курортного района Петербурга, по которому за 1,5 года злоумышленники легализовали около 400 иностранцев. Как установили полицейские, одним из организаторов незаконного бизнеса является 58-летний уроженец Азербайджана. В СК добавили, что доход от криминального бизнеса приближался к 6 миллионам рублей, причем занимались им две преступные группы. Возбуждены дела по п. "а" ч. 2 ст. 322.1 УК РФ (фиктивная постановка на учет иностранного гражданина в жилом помещении). В пресс-службе ГУМВД добавили, что в ходе обысков был досмотрен автомобиль фигуранта и в багажнике обнаружен пакетик с марихуаной. Полицейским подозреваемый признался, что хранил наркотик для личного потребления.

https://ria.ru/20240528/proisshestvie-1948872363.html

https://ria.ru/20240523/pozhar-1947852050.html

санкт-петербург

курортный район

азербайджан

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происшествия, санкт-петербург, курортный район, азербайджан, следственный комитет россии (ск рф)