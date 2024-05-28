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В Раде обвинили Запад в больших потерях ВСУ в Харьковской области - РИА Новости, 28.05.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
17:38 28.05.2024 (обновлено: 18:12 28.05.2024)
https://ria.ru/20240528/poteri-1948961384.html
В Раде обвинили Запад в больших потерях ВСУ в Харьковской области
В Раде обвинили Запад в больших потерях ВСУ в Харьковской области - РИА Новости, 28.05.2024
В Раде обвинили Запад в больших потерях ВСУ в Харьковской области
Зампред комитета Верховной рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Егор Чернев в беседе с The New York Times обвинил Запад в больших... РИА Новости, 28.05.2024
2024-05-28T17:38
2024-05-28T18:12
специальная военная операция на украине
россия
харьковская область
украина
йенс столтенберг
владимир зеленский
дмитрий песков
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 28 мая — РИА Новости. Зампред комитета Верховной рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Егор Чернев в беседе с The New York Times обвинил Запад в больших потерях ВСУ в Харьковской области из-за запрета использовать западное оружие для ударов по российской территории."У нас была информация от наших разведывательных служб о том, что Россия накапливает силы на другой стороне границы, но мы не могли ударить по ним, чтобы предотвратить это наступление, &lt;...&gt; нам нужно было ждать, когда они пересекут границу. Это стоило нам многих жизней", — сказал он.Газета пишет, что украинские чиновники боятся, что "такой сценарий может повториться вновь".В последнее время российские военные активно продвигаются в глубину обороны противника в Харьковской области и заняли ряд населенных пунктов. По данным главы российской администрации региона Виталия Ганчева, военные уже контролируют западную и северную части приграничного города Волчанска.Предложение СтолтенбергаНакануне генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что "Украина имеет право" в том числе атаковать "военные цели на территории России". Он добавил, что "некоторые союзники" соответствующие ограничения по ударам уже сняли, и, по мнению генсека Североатлантического альянса, "пришло время снять и другие ограничения".Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что НАТО заигрывается в военной риторике, повышает градус эскалации и впадает в военный экстаз.В свою очередь, министр иностранных дел Сергей Лавров, комментируя высказывания Столтенберга, указал, что тот превысил свои полномочия. Он заметил, что генсека альянса "уже осадили сами члены НАТО".Так, глава МИД Италии, вице-премьер страны Антонио Таяни на фоне заявлений генсека НАТО отметил, что Украина должна использовать западное оружие только внутри территории республики.
https://ria.ru/20240526/general-1948494515.html
https://ria.ru/20240522/nyt-1947638677.html
https://ria.ru/20240528/borrel-1948826378.html
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россия, харьковская область, украина, йенс столтенберг, владимир зеленский, дмитрий песков, вооруженные силы украины, нато, верховная рада украины, волчанск, сергей лавров
Специальная военная операция на Украине, Россия, Харьковская область, Украина, Йенс Столтенберг, Владимир Зеленский, Дмитрий Песков, Вооруженные силы Украины, НАТО, Верховная Рада Украины, Волчанск, Сергей Лавров
В Раде обвинили Запад в больших потерях ВСУ в Харьковской области

Депутат Рады Чернев обвинил Запад в больших потерях ВСУ в Харьковской области

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкФлаг Украины на здании Верховной рады в Киеве
Флаг Украины на здании Верховной рады в Киеве - РИА Новости, 1920, 28.05.2024
© РИА Новости / Стрингер
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Флаг Украины на здании Верховной рады в Киеве. Архивное фото
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МОСКВА, 28 мая — РИА Новости. Зампред комитета Верховной рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Егор Чернев в беседе с The New York Times обвинил Запад в больших потерях ВСУ в Харьковской области из-за запрета использовать западное оружие для ударов по российской территории.
"У нас была информация от наших разведывательных служб о том, что Россия накапливает силы на другой стороне границы, но мы не могли ударить по ним, чтобы предотвратить это наступление, <...> нам нужно было ждать, когда они пересекут границу. Это стоило нам многих жизней", — сказал он.
Сергей Кривонос - РИА Новости, 1920, 26.05.2024
Генералу ВСУ не хватило слов, чтобы описать провал в Харьковской области
26 мая, 21:05
Газета пишет, что украинские чиновники боятся, что "такой сценарий может повториться вновь".
В последнее время российские военные активно продвигаются в глубину обороны противника в Харьковской области и заняли ряд населенных пунктов. По данным главы российской администрации региона Виталия Ганчева, военные уже контролируют западную и северную части приграничного города Волчанска.
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"Все поменялось". СМИ раскрыли, с чем столкнулись ВСУ в Харьковской области
22 мая, 13:12

Предложение Столтенберга

Накануне генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что "Украина имеет право" в том числе атаковать "военные цели на территории России". Он добавил, что "некоторые союзники" соответствующие ограничения по ударам уже сняли, и, по мнению генсека Североатлантического альянса, "пришло время снять и другие ограничения".
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что НАТО заигрывается в военной риторике, повышает градус эскалации и впадает в военный экстаз.
В свою очередь, министр иностранных дел Сергей Лавров, комментируя высказывания Столтенберга, указал, что тот превысил свои полномочия. Он заметил, что генсека альянса "уже осадили сами члены НАТО".
Так, глава МИД Италии, вице-премьер страны Антонио Таяни на фоне заявлений генсека НАТО отметил, что Украина должна использовать западное оружие только внутри территории республики.
Ракета Storm Shadow/SCALP - РИА Новости, 1920, 28.05.2024
В ЕС обсудят удары Украины по России западным оружием
Вчера, 10:08
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияХарьковская областьУкраинаЙенс СтолтенбергВладимир ЗеленскийДмитрий ПесковВооруженные силы УкраиныНАТОВерховная Рада УкраиныВолчанскСергей Лавров
 
 
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