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МИД Польши не исключил отправки войск на Украину - РИА Новости, 28.05.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
09:50 28.05.2024 (обновлено: 13:50 28.05.2024)
https://ria.ru/20240528/polsha-1948823965.html
МИД Польши не исключил отправки войск на Украину
МИД Польши не исключил отправки войск на Украину - РИА Новости, 28.05.2024
МИД Польши не исключил отправки войск на Украину
Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский в интервью Gazeta Wyborcza допустил отправку польских войск на Украину. РИА Новости, 28.05.2024
2024-05-28T09:50
2024-05-28T13:50
в мире
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россия
польша
эммануэль макрон
радослав сикорский
дмитрий песков
специальная военная операция на украине
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ВАРШАВА, 28 мая — РИА Новости. Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский в интервью Gazeta Wyborcza допустил отправку польских войск на Украину. "Мы не должны исключать никакую возможность", — сказал он, отвечая на соответствующий вопрос.Кроме того, издание Politico со ссылкой на дипломатов пишет, что генсек НАТО Йенс Столтенберг во вторник, 28 мая, призовет страны ЕС разрешить Киеву наносить удары по целям в России и снять все ограничения в этом вопросе.Европейские политики в последнее время все чаще говорят о прямом участии в украинском конфликте. Так, президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что не исключает возможности отправки войск на Украину, если Россия прорвет линии фронта. По его словам, "многие страны" согласны с таким подходом Парижа. По данным немецкого журнала Spiegel, страны Прибалтики и Польша "предупредили" Германию, что могут ввести войска на Украину, если ситуация будет развиваться неблагоприятным для Киева образом. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал опасной такую риторику. В беседе с "Известиями" он отметил, что НАТО заигрывается, повышает градус эскалации и впадает в военный экстаз.
https://ria.ru/20240528/zapad-1948723236.html
https://ria.ru/20240528/ukraina-1948701486.html
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в мире, украина, россия, польша, эммануэль макрон, радослав сикорский, дмитрий песков
В мире, Украина, Россия, Польша, Эммануэль Макрон, Радослав Сикорский, Дмитрий Песков, Специальная военная операция на Украине
МИД Польши не исключил отправки войск на Украину

Сикорский допустил, что Польша может отправить войска на Украину

© Фото : Ministerstwo Obrony Narodowej/12 Szczecińska Dywizja ZmechanizowanaПольские снайперы на границе Польши и Белоруссии
Польские снайперы на границе Польши и Белоруссии - РИА Новости, 1920, 28.05.2024
© Фото : Ministerstwo Obrony Narodowej/12 Szczecińska Dywizja Zmechanizowana
Польские снайперы на границе Польши и Белоруссии. Архивное фото
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ВАРШАВА, 28 мая — РИА Новости. Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский в интервью Gazeta Wyborcza допустил отправку польских войск на Украину.
"Мы не должны исключать никакую возможность", — сказал он, отвечая на соответствующий вопрос.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 28.05.2024
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Кроме того, издание Politico со ссылкой на дипломатов пишет, что генсек НАТО Йенс Столтенберг во вторник, 28 мая, призовет страны ЕС разрешить Киеву наносить удары по целям в России и снять все ограничения в этом вопросе.
Европейские политики в последнее время все чаще говорят о прямом участии в украинском конфликте. Так, президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что не исключает возможности отправки войск на Украину, если Россия прорвет линии фронта. По его словам, "многие страны" согласны с таким подходом Парижа.
По данным немецкого журнала Spiegel, страны Прибалтики и Польша "предупредили" Германию, что могут ввести войска на Украину, если ситуация будет развиваться неблагоприятным для Киева образом.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал опасной такую риторику. В беседе с "Известиями" он отметил, что НАТО заигрывается, повышает градус эскалации и впадает в военный экстаз.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаРоссияПольшаЭммануэль МакронРадослав СикорскийДмитрий Песков
 
 
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