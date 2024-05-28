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Американский экономист обвинил США в подрыве "Северного потока"
Американский экономист обвинил США в подрыве "Северного потока" - РИА Новости, 28.05.2024
Американский экономист обвинил США в подрыве "Северного потока"
Известный американский экономист, профессор Колумбийского университета Джеффри Сакс заявил, что за подрывом российского газопровода "Северный поток" стоит... РИА Новости, 28.05.2024
2024-05-28T22:48
2024-05-28T22:48
2024-05-28T22:48
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северный поток
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ВАШИНГТОН, 28 мая – РИА Новости. Известный американский экономист, профессор Колумбийского университета Джеффри Сакс заявил, что за подрывом российского газопровода "Северный поток" стоит администрация США. "Да, вы знаете, США взорвали "Северный поток", как обещали, наверное, десятки раз", - сказал он в интервью американскому тележурналисту Такеру Карлсону. Он раскритиковал американские власти, отвергающие обвинения в свой адрес, за замалчивание правды, а крупнейшие СМИ – за нежелание её добиваться. "Мы живем в ситуации, когда люди во власти думают, что это игра, что в их обязанности не входит говорить нам (правду). Они рискуют нашими жизнями, жизнями украинцев", - сказал Сакс. Ранее о причастности США и Норвегии к взрывам на двух российских экспортных газопроводах в Европу - "Северном потоке" и "Северном потоке 2" – писал известный американский журналист Сеймур Херш. Взрывы на двух российских экспортных газопроводах в Европу - "Северном потоке" и "Северном потоке 2" - произошли 26 сентября 2022 года. Германия, Дания и Швеция не исключили целенаправленной диверсии. Оператор "Северного потока" Nord Stream AG сообщал, что разрушения на газопроводах беспрецедентны и сроки ремонта оценить невозможно. Генпрокуратура России инициировала дело об акте международного терроризма.
https://ria.ru/20240427/rassledovanie-1942774870.html
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сша, европа, норвегия, такер карлсон, сеймур херш, колумбийский университет, генеральная прокуратура рф, северный поток, северный поток — 2
США, Европа, Норвегия, Такер Карлсон, Сеймур Херш, Колумбийский университет, Генеральная прокуратура РФ, Северный поток, Северный поток — 2
Американский экономист обвинил США в подрыве "Северного потока"
Экономист Сакс: за подрывом "Северного потока" стоит администрация США