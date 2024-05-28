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Подполье сообщило о взрыве в Одессе - РИА Новости, 28.05.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
18:00 28.05.2024 (обновлено: 18:52 28.05.2024)
https://ria.ru/20240528/podpole-1948967550.html
Подполье сообщило о взрыве в Одессе
Подполье сообщило о взрыве в Одессе - РИА Новости, 28.05.2024
Подполье сообщило о взрыве в Одессе
В Одессе прогремел взрыв на фоне воздушной тревоги, сообщил РИА Новости координатор николаевского подполья Сергей Лебедев со ссылкой на коллег. РИА Новости, 28.05.2024
2024-05-28T18:00
2024-05-28T18:52
специальная военная операция на украине
одесса
сергей лебедев
украина
россия
вооруженные силы рф
вооруженные силы украины
дмитрий песков
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ДОНЕЦК, 28 мая — РИА Новости. В Одессе прогремел взрыв на фоне воздушной тревоги, сообщил РИА Новости координатор николаевского подполья Сергей Лебедев со ссылкой на коллег."В 16:22, сразу после объявления тревоги, очень сильно бахнуло. Облачность низкая перед дождем — не видно, куда прилетело. Пишут, район Пересыпи, территория порта", — сказал собеседник агентства.Подпольщик добавил, что в сторону порта направились машины скорой помощи. "У бандеровцев истерика: или кого-то, или что-то интересное накрыли. Будем выяснять", — уточнил Лебедев.О взрыве в Одессе на фоне воздушной тревоги сообщал во вторник и украинский телеканал "Общественное".В ответ на атаки противника по гражданским объектам российские войска регулярно наносят прицельные удары по местам расположения личного состава, техники ВСУ и наемников, а также по инфраструктуре: объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи Украины.При этом пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не раз подчеркивал, что армия не бьет по жилым домам и социальным учреждениям.
https://ria.ru/20240522/odessa-1947556798.html
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одесса, сергей лебедев, украина, россия, вооруженные силы рф, вооруженные силы украины, дмитрий песков
Специальная военная операция на Украине, Одесса, Сергей Лебедев, Украина, Россия, Вооруженные силы РФ, Вооруженные силы Украины, Дмитрий Песков
Подполье сообщило о взрыве в Одессе

Подполье: взрыв зафиксирован в Одессе, предположительно, в районе порта

© AP Photo / Efrem LukatskyУкраинские пожарные
Украинские пожарные - РИА Новости, 1920, 28.05.2024
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Украинские пожарные. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 28 мая — РИА Новости. В Одессе прогремел взрыв на фоне воздушной тревоги, сообщил РИА Новости координатор николаевского подполья Сергей Лебедев со ссылкой на коллег.
"В 16:22, сразу после объявления тревоги, очень сильно бахнуло. Облачность низкая перед дождем — не видно, куда прилетело. Пишут, район Пересыпи, территория порта", — сказал собеседник агентства.
Кадр видео, опубликованного в Telegram-канале Курс Одесса
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Подпольщик добавил, что в сторону порта направились машины скорой помощи.
«
"У бандеровцев истерика: или кого-то, или что-то интересное накрыли. Будем выяснять", — уточнил Лебедев.
О взрыве в Одессе на фоне воздушной тревоги сообщал во вторник и украинский телеканал "Общественное".
В ответ на атаки противника по гражданским объектам российские войска регулярно наносят прицельные удары по местам расположения личного состава, техники ВСУ и наемников, а также по инфраструктуре: объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи Украины.
При этом пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не раз подчеркивал, что армия не бьет по жилым домам и социальным учреждениям.
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Специальная военная операция на УкраинеОдессаСергей ЛебедевУкраинаРоссияВооруженные силы РФВооруженные силы УкраиныДмитрий Песков
 
 
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