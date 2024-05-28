https://ria.ru/20240528/podpole-1948967550.html

Подполье сообщило о взрыве в Одессе

Подполье сообщило о взрыве в Одессе - РИА Новости, 28.05.2024

Подполье сообщило о взрыве в Одессе

В Одессе прогремел взрыв на фоне воздушной тревоги, сообщил РИА Новости координатор николаевского подполья Сергей Лебедев со ссылкой на коллег. РИА Новости, 28.05.2024

2024-05-28T18:00

2024-05-28T18:00

2024-05-28T18:52

специальная военная операция на украине

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сергей лебедев

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ДОНЕЦК, 28 мая — РИА Новости. В Одессе прогремел взрыв на фоне воздушной тревоги, сообщил РИА Новости координатор николаевского подполья Сергей Лебедев со ссылкой на коллег."В 16:22, сразу после объявления тревоги, очень сильно бахнуло. Облачность низкая перед дождем — не видно, куда прилетело. Пишут, район Пересыпи, территория порта", — сказал собеседник агентства.Подпольщик добавил, что в сторону порта направились машины скорой помощи. "У бандеровцев истерика: или кого-то, или что-то интересное накрыли. Будем выяснять", — уточнил Лебедев.О взрыве в Одессе на фоне воздушной тревоги сообщал во вторник и украинский телеканал "Общественное".В ответ на атаки противника по гражданским объектам российские войска регулярно наносят прицельные удары по местам расположения личного состава, техники ВСУ и наемников, а также по инфраструктуре: объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи Украины.При этом пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не раз подчеркивал, что армия не бьет по жилым домам и социальным учреждениям.

https://ria.ru/20240522/odessa-1947556798.html

https://ria.ru/20240414/ukraina-1939826970.html

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