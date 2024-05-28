https://ria.ru/20240528/podpole-1948967550.html
Подполье сообщило о взрыве в Одессе
Подполье сообщило о взрыве в Одессе - РИА Новости, 28.05.2024
Подполье сообщило о взрыве в Одессе
В Одессе прогремел взрыв на фоне воздушной тревоги, сообщил РИА Новости координатор николаевского подполья Сергей Лебедев со ссылкой на коллег. РИА Новости, 28.05.2024
2024-05-28T18:00
2024-05-28T18:00
2024-05-28T18:52
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сергей лебедев
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дмитрий песков
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ДОНЕЦК, 28 мая — РИА Новости. В Одессе прогремел взрыв на фоне воздушной тревоги, сообщил РИА Новости координатор николаевского подполья Сергей Лебедев со ссылкой на коллег."В 16:22, сразу после объявления тревоги, очень сильно бахнуло. Облачность низкая перед дождем — не видно, куда прилетело. Пишут, район Пересыпи, территория порта", — сказал собеседник агентства.Подпольщик добавил, что в сторону порта направились машины скорой помощи. "У бандеровцев истерика: или кого-то, или что-то интересное накрыли. Будем выяснять", — уточнил Лебедев.О взрыве в Одессе на фоне воздушной тревоги сообщал во вторник и украинский телеканал "Общественное".В ответ на атаки противника по гражданским объектам российские войска регулярно наносят прицельные удары по местам расположения личного состава, техники ВСУ и наемников, а также по инфраструктуре: объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи Украины.При этом пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не раз подчеркивал, что армия не бьет по жилым домам и социальным учреждениям.
https://ria.ru/20240522/odessa-1947556798.html
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Специальная военная операция на Украине, Одесса, Сергей Лебедев, Украина, Россия, Вооруженные силы РФ, Вооруженные силы Украины, Дмитрий Песков
Подполье сообщило о взрыве в Одессе
Подполье: взрыв зафиксирован в Одессе, предположительно, в районе порта