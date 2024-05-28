https://ria.ru/20240528/peskov-1948920103.html
Путин и Мирзиеев обсудили вопросы безопасности
Путин и Мирзиеев обсудили вопросы безопасности - РИА Новости, 28.05.2024
Путин и Мирзиеев обсудили вопросы безопасности
Президенты России и Узбекистана Владимир Путин и Шавкат Мирзиёев в ходе переговоров обсудили вопросы безопасности, сообщил пресс-секретарь российского лидера... РИА Новости, 28.05.2024
2024-05-28T15:20
2024-05-28T15:20
2024-05-28T15:20
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дмитрий песков
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шавкат мирзиеев
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МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. Президенты России и Узбекистана Владимир Путин и Шавкат Мирзиёев в ходе переговоров обсудили вопросы безопасности, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. "Сегодня также они вдвоём продолжают обсуждать все текущие темы. Это причём и прикладные темы, которые касаются торгово-экономического и иного взаимодействия между Россией и Узбекистаном, ну и конечно, обсуждение достаточно непростой обстановки в области безопасности, которая окружает наши две страны. Регион-то тоже достаточно неспокойный", - сказал Песков в эфире Первого канала.
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россия, узбекистан, дмитрий песков, владимир путин, шавкат мирзиеев, в мире
Россия, Узбекистан, Дмитрий Песков, Владимир Путин, Шавкат Мирзиеев, В мире
Путин и Мирзиеев обсудили вопросы безопасности
Песков: Путин и Мирзиеев в ходе переговоров обсудили вопросы безопасности