https://ria.ru/20240528/peskov-1948920103.html

Путин и Мирзиеев обсудили вопросы безопасности

Путин и Мирзиеев обсудили вопросы безопасности - РИА Новости, 28.05.2024

Путин и Мирзиеев обсудили вопросы безопасности

Президенты России и Узбекистана Владимир Путин и Шавкат Мирзиёев в ходе переговоров обсудили вопросы безопасности, сообщил пресс-секретарь российского лидера... РИА Новости, 28.05.2024

2024-05-28T15:20

2024-05-28T15:20

2024-05-28T15:20

россия

узбекистан

дмитрий песков

владимир путин

шавкат мирзиеев

в мире

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МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. Президенты России и Узбекистана Владимир Путин и Шавкат Мирзиёев в ходе переговоров обсудили вопросы безопасности, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. "Сегодня также они вдвоём продолжают обсуждать все текущие темы. Это причём и прикладные темы, которые касаются торгово-экономического и иного взаимодействия между Россией и Узбекистаном, ну и конечно, обсуждение достаточно непростой обстановки в области безопасности, которая окружает наши две страны. Регион-то тоже достаточно неспокойный", - сказал Песков в эфире Первого канала.

https://ria.ru/20240528/vizit-1948903128.html

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россия, узбекистан, дмитрий песков, владимир путин, шавкат мирзиеев, в мире