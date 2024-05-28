Рейтинг@Mail.ru
Путин и Мирзиеев обсудили вопросы безопасности - РИА Новости, 28.05.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:20 28.05.2024
https://ria.ru/20240528/peskov-1948920103.html
Путин и Мирзиеев обсудили вопросы безопасности
Путин и Мирзиеев обсудили вопросы безопасности - РИА Новости, 28.05.2024
Путин и Мирзиеев обсудили вопросы безопасности
Президенты России и Узбекистана Владимир Путин и Шавкат Мирзиёев в ходе переговоров обсудили вопросы безопасности, сообщил пресс-секретарь российского лидера... РИА Новости, 28.05.2024
2024-05-28T15:20
2024-05-28T15:20
россия
узбекистан
дмитрий песков
владимир путин
шавкат мирзиеев
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/1b/1948706482_0:305:3072:2033_1920x0_80_0_0_2794c34ee6e269e88314fbb86caf9087.jpg
МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. Президенты России и Узбекистана Владимир Путин и Шавкат Мирзиёев в ходе переговоров обсудили вопросы безопасности, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. "Сегодня также они вдвоём продолжают обсуждать все текущие темы. Это причём и прикладные темы, которые касаются торгово-экономического и иного взаимодействия между Россией и Узбекистаном, ну и конечно, обсуждение достаточно непростой обстановки в области безопасности, которая окружает наши две страны. Регион-то тоже достаточно неспокойный", - сказал Песков в эфире Первого канала.
https://ria.ru/20240528/vizit-1948903128.html
россия
узбекистан
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/1b/1948706482_155:0:2886:2048_1920x0_80_0_0_819b4a33464dfd29a8932eaae29964f7.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, узбекистан, дмитрий песков, владимир путин, шавкат мирзиеев, в мире
Россия, Узбекистан, Дмитрий Песков, Владимир Путин, Шавкат Мирзиеев, В мире
Путин и Мирзиеев обсудили вопросы безопасности

Песков: Путин и Мирзиеев в ходе переговоров обсудили вопросы безопасности

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев делают заявление для СМИ по итогам российско-узбекистанских переговоров в государственной резиденции "Куксарой"
Президент РФ Владимир Путин и президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев делают заявление для СМИ по итогам российско-узбекистанских переговоров в государственной резиденции Куксарой - РИА Новости, 1920, 28.05.2024
© РИА Новости / Сергей Бобылев
Перейти в медиабанк
Президент РФ Владимир Путин и президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев делают заявление для СМИ по итогам российско-узбекистанских переговоров в государственной резиденции "Куксарой"
Читать ria.ru в
МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. Президенты России и Узбекистана Владимир Путин и Шавкат Мирзиёев в ходе переговоров обсудили вопросы безопасности, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
"Сегодня также они вдвоём продолжают обсуждать все текущие темы. Это причём и прикладные темы, которые касаются торгово-экономического и иного взаимодействия между Россией и Узбекистаном, ну и конечно, обсуждение достаточно непростой обстановки в области безопасности, которая окружает наши две страны. Регион-то тоже достаточно неспокойный", - сказал Песков в эфире Первого канала.
Президент РФ Владимир Путин и президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев на российско-узбекистанских переговорах в расширенном составе в государственной резиденции Куксарой - РИА Новости, 1920, 28.05.2024
Путин и Мирзиеев обсудили самые серьезные вопросы, сообщил Песков
Вчера, 14:39
 
РоссияУзбекистанДмитрий ПесковВладимир ПутинШавкат МирзиеевВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала