https://ria.ru/20240528/peskov-1948879667.html

Песков рассказал о возможном ответе на удары по территории России

Песков рассказал о возможном ответе на удары по территории России - РИА Новости, 28.05.2024

Песков рассказал о возможном ответе на удары по территории России

Возможный ответ России на удары по ее территории знает президент и военные, которые принимают соответствующие контрмеры, заявил пресс-секретарь президента РФ... РИА Новости, 28.05.2024

2024-05-28T13:13

2024-05-28T13:13

2024-05-28T16:18

специальная военная операция на украине

россия

безопасность

дмитрий песков

йенс столтенберг

нато

брюссель

киев

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МОСКВА, 28 мая — РИА Новости. Возможный ответ России на удары по ее территории знает президент и военные, которые принимают соответствующие контрмеры, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков "Известиям".Генсек НАТО Йенс Столтенберг во вторник примет участие в заседании глав минобороны стран Евросоюза, которое пройдет в Брюсселе. Накануне он высказался за снятие ограничений на использование западного оружия для ударов Киева по целям на российской территории."Это знают наши военные. Это знает Верховный главнокомандующий и наши военные, которые принимают соответствующие контрмеры и к ним готовятся", — сказал Песков "Известиям" в ответ на вопрос, каким может быть ответ России на подобные действия и к каким последствиям это приведет.

https://ria.ru/20240526/lavrov-1948434607.html

россия

брюссель

киев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, безопасность, дмитрий песков, йенс столтенберг, нато, брюссель, киев