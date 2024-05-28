https://ria.ru/20240528/peskov-1948879667.html
Песков рассказал о возможном ответе на удары по территории России
Песков рассказал о возможном ответе на удары по территории России - РИА Новости, 28.05.2024
Песков рассказал о возможном ответе на удары по территории России
Возможный ответ России на удары по ее территории знает президент и военные, которые принимают соответствующие контрмеры, заявил пресс-секретарь президента РФ... РИА Новости, 28.05.2024
2024-05-28T13:13
2024-05-28T13:13
2024-05-28T16:18
специальная военная операция на украине
россия
безопасность
дмитрий песков
йенс столтенберг
нато
брюссель
киев
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МОСКВА, 28 мая — РИА Новости. Возможный ответ России на удары по ее территории знает президент и военные, которые принимают соответствующие контрмеры, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков "Известиям".Генсек НАТО Йенс Столтенберг во вторник примет участие в заседании глав минобороны стран Евросоюза, которое пройдет в Брюсселе. Накануне он высказался за снятие ограничений на использование западного оружия для ударов Киева по целям на российской территории."Это знают наши военные. Это знает Верховный главнокомандующий и наши военные, которые принимают соответствующие контрмеры и к ним готовятся", — сказал Песков "Известиям" в ответ на вопрос, каким может быть ответ России на подобные действия и к каким последствиям это приведет.
https://ria.ru/20240526/lavrov-1948434607.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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россия, безопасность, дмитрий песков, йенс столтенберг, нато, брюссель, киев
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Песков рассказал о возможном ответе на удары по территории России
Песков: Путин и военные знают ответ на случай разрешения Запада ВСУ бить по РФ