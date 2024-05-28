Рейтинг@Mail.ru
Песков рассказал о возможном ответе на удары по территории России - РИА Новости, 28.05.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
13:13 28.05.2024 (обновлено: 16:18 28.05.2024)
https://ria.ru/20240528/peskov-1948879667.html
Песков рассказал о возможном ответе на удары по территории России
Песков рассказал о возможном ответе на удары по территории России - РИА Новости, 28.05.2024
Песков рассказал о возможном ответе на удары по территории России
Возможный ответ России на удары по ее территории знает президент и военные, которые принимают соответствующие контрмеры, заявил пресс-секретарь президента РФ... РИА Новости, 28.05.2024
2024-05-28T13:13
2024-05-28T16:18
специальная военная операция на украине
россия
безопасность
дмитрий песков
йенс столтенберг
нато
брюссель
киев
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/0e/1915754527_0:153:3125:1911_1920x0_80_0_0_0f238f81ded340d5be913352a94b8fc7.jpg
МОСКВА, 28 мая — РИА Новости. Возможный ответ России на удары по ее территории знает президент и военные, которые принимают соответствующие контрмеры, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков "Известиям".Генсек НАТО Йенс Столтенберг во вторник примет участие в заседании глав минобороны стран Евросоюза, которое пройдет в Брюсселе. Накануне он высказался за снятие ограничений на использование западного оружия для ударов Киева по целям на российской территории."Это знают наши военные. Это знает Верховный главнокомандующий и наши военные, которые принимают соответствующие контрмеры и к ним готовятся", — сказал Песков "Известиям" в ответ на вопрос, каким может быть ответ России на подобные действия и к каким последствиям это приведет.
https://ria.ru/20240526/lavrov-1948434607.html
россия
брюссель
киев
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/0e/1915754527_26:0:2755:2047_1920x0_80_0_0_2ee26fce8abfa3d4461b2bb8c6428367.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, безопасность, дмитрий песков, йенс столтенберг, нато, брюссель, киев
Специальная военная операция на Украине, Россия, Безопасность, Дмитрий Песков, Йенс Столтенберг, НАТО, Брюссель, Киев
Песков рассказал о возможном ответе на удары по территории России

Песков: Путин и военные знают ответ на случай разрешения Запада ВСУ бить по РФ

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкЗаместитель руководителя администрации президента РФ, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Заместитель руководителя администрации президента РФ, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 28.05.2024
© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
Заместитель руководителя администрации президента РФ, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 28 мая — РИА Новости. Возможный ответ России на удары по ее территории знает президент и военные, которые принимают соответствующие контрмеры, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков "Известиям".
Генсек НАТО Йенс Столтенберг во вторник примет участие в заседании глав минобороны стран Евросоюза, которое пройдет в Брюсселе. Накануне он высказался за снятие ограничений на использование западного оружия для ударов Киева по целям на российской территории.
"Это знают наши военные. Это знает Верховный главнокомандующий и наши военные, которые принимают соответствующие контрмеры и к ним готовятся", — сказал Песков "Известиям" в ответ на вопрос, каким может быть ответ России на подобные действия и к каким последствиям это приведет.
Интервью Сергея Лаврова радиостанциям Sputnik, Комсомольская правда и Говорит Москва - РИА Новости, 1920, 26.05.2024
Лавров прокомментировал разговоры об ударах по России американским оружием
26 мая, 13:19
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияБезопасностьДмитрий ПесковЙенс СтолтенбергНАТОБрюссельКиев
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала