https://ria.ru/20240528/peregovory-1948828104.html

Лихачев и Гросси начали переговоры

Лихачев и Гросси начали переговоры - РИА Новости, 28.05.2024

Лихачев и Гросси начали переговоры

Переговоры генерального директора госкорпорации "Росатом" Алексея Лихачева и генерального директора МАГАТЭ Рафаэля Гросси начались в Калининграде, передает... РИА Новости, 28.05.2024

2024-05-28T10:16

2024-05-28T10:16

2024-05-28T10:17

калининград

рафаэль гросси

алексей лихачев

политика

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КАЛИНИНГРАД, 28 мая - РИА Новости. Переговоры генерального директора госкорпорации "Росатом" Алексея Лихачева и генерального директора МАГАТЭ Рафаэля Гросси начались в Калининграде, передает корреспондент РИА Новости.Борт из Вены приземлился в аэропорту "Храброво" в Калининграде в 8.01 по местному времени (9.01 мск).Ожидалось, что встреча Гросси с российской межведомственной делегацией во главе с руководителем госкорпорации "Росатом" Лихачевым будет организована прямо в аэропорту Калининграда. В состав российской делегации войдут представители МИД, Минобороны, Росгвардии, Росатома и Ростехнадзора.

https://ria.ru/20240527/rosatom-1948745710.html

калининград

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

калининград, рафаэль гросси, алексей лихачев, политика