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Лихачев и Гросси начали переговоры - РИА Новости, 28.05.2024
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10:16 28.05.2024 (обновлено: 10:17 28.05.2024)
https://ria.ru/20240528/peregovory-1948828104.html
Лихачев и Гросси начали переговоры
Лихачев и Гросси начали переговоры - РИА Новости, 28.05.2024
Лихачев и Гросси начали переговоры
Переговоры генерального директора госкорпорации "Росатом" Алексея Лихачева и генерального директора МАГАТЭ Рафаэля Гросси начались в Калининграде, передает... РИА Новости, 28.05.2024
2024-05-28T10:16
2024-05-28T10:17
калининград
рафаэль гросси
алексей лихачев
политика
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КАЛИНИНГРАД, 28 мая - РИА Новости. Переговоры генерального директора госкорпорации "Росатом" Алексея Лихачева и генерального директора МАГАТЭ Рафаэля Гросси начались в Калининграде, передает корреспондент РИА Новости.Борт из Вены приземлился в аэропорту "Храброво" в Калининграде в 8.01 по местному времени (9.01 мск).Ожидалось, что встреча Гросси с российской межведомственной делегацией во главе с руководителем госкорпорации "Росатом" Лихачевым будет организована прямо в аэропорту Калининграда. В состав российской делегации войдут представители МИД, Минобороны, Росгвардии, Росатома и Ростехнадзора.
https://ria.ru/20240527/rosatom-1948745710.html
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калининград, рафаэль гросси, алексей лихачев, политика
Калининград, Рафаэль Гросси, Алексей Лихачев, Политика
Лихачев и Гросси начали переговоры

В Калининграде начались переговоры Лихачева и Гросси

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанк Рафаэль Гросси и Алексей Лихачев
 Рафаэль Гросси и Алексей Лихачев - РИА Новости, 1920, 28.05.2024
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Рафаэль Гросси и Алексей Лихачев. Архивное фото
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КАЛИНИНГРАД, 28 мая - РИА Новости. Переговоры генерального директора госкорпорации "Росатом" Алексея Лихачева и генерального директора МАГАТЭ Рафаэля Гросси начались в Калининграде, передает корреспондент РИА Новости.
Борт из Вены приземлился в аэропорту "Храброво" в Калининграде в 8.01 по местному времени (9.01 мск).
Ожидалось, что встреча Гросси с российской межведомственной делегацией во главе с руководителем госкорпорации "Росатом" Лихачевым будет организована прямо в аэропорту Калининграда. В состав российской делегации войдут представители МИД, Минобороны, Росгвардии, Росатома и Ростехнадзора.
Логотип государственной корпорации по атомной энергии Росатом - РИА Новости, 1920, 27.05.2024
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КалининградРафаэль ГроссиАлексей ЛихачевПолитика
 
 
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