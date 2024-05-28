https://ria.ru/20240528/peregovory-1948828104.html
Лихачев и Гросси начали переговоры
Лихачев и Гросси начали переговоры - РИА Новости, 28.05.2024
Лихачев и Гросси начали переговоры
Переговоры генерального директора госкорпорации "Росатом" Алексея Лихачева и генерального директора МАГАТЭ Рафаэля Гросси начались в Калининграде, передает... РИА Новости, 28.05.2024
2024-05-28T10:16
2024-05-28T10:16
2024-05-28T10:17
калининград
рафаэль гросси
алексей лихачев
политика
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КАЛИНИНГРАД, 28 мая - РИА Новости. Переговоры генерального директора госкорпорации "Росатом" Алексея Лихачева и генерального директора МАГАТЭ Рафаэля Гросси начались в Калининграде, передает корреспондент РИА Новости.Борт из Вены приземлился в аэропорту "Храброво" в Калининграде в 8.01 по местному времени (9.01 мск).Ожидалось, что встреча Гросси с российской межведомственной делегацией во главе с руководителем госкорпорации "Росатом" Лихачевым будет организована прямо в аэропорту Калининграда. В состав российской делегации войдут представители МИД, Минобороны, Росгвардии, Росатома и Ростехнадзора.
https://ria.ru/20240527/rosatom-1948745710.html
калининград
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
калининград, рафаэль гросси, алексей лихачев, политика
Калининград, Рафаэль Гросси, Алексей Лихачев, Политика
Лихачев и Гросси начали переговоры
В Калининграде начались переговоры Лихачева и Гросси