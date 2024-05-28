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Пентагон: у ВСУ есть шанс добиться успехов без ударов вглубь России - РИА Новости, 28.05.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
23:18 28.05.2024
https://ria.ru/20240528/pentagon-1949020520.html
Пентагон: у ВСУ есть шанс добиться успехов без ударов вглубь России
Пентагон: у ВСУ есть шанс добиться успехов без ударов вглубь России - РИА Новости, 28.05.2024
Пентагон: у ВСУ есть шанс добиться успехов без ударов вглубь России
США верят, что у Украины есть возможность добиться успехов на поле боя без нанесения ударов вглубь российской территории, заявила заместитель официального... РИА Новости, 28.05.2024
2024-05-28T23:18
2024-05-28T23:18
специальная военная операция на украине
россия
украина
сша
йенс столтенберг
дмитрий песков
сергей лавров
нато
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ВАШИНГТОН, 28 мая - РИА Новости. США верят, что у Украины есть возможность добиться успехов на поле боя без нанесения ударов вглубь российской территории, заявила заместитель официального представителя Пентагона Сабрина Сингх. "Мы верим, что украинцы могут добиться успеха в своих целях, продолжая отвоевывать территорию и используя для этого предоставленные США вооружения", - сообщила она журналистам во вторник, комментируя ограничение на удары ВСУ американским оружием вглубь российской территории. По словам представителя американского оборонного ведомства, Вашингтон отправляет Киеву множество различных вооружений, включая артиллерию, средства воздушной обороны дальнего радиуса и средства ПВО. "Наша позиция не меняется - мы верим, что украинцы могут добиться успеха на поле боя", - подчеркнула она. Ранее во вторник официальный представитель госдепартамента Мэттью Миллер сообщил, что США не меняют свою позицию о запрете на использование Украиной американского оружия для ударов вглубь российской территории, несмотря на призыв генсека НАТО Йенса Столтенберга разрешить подобные действия. В РФ, комментируя высказывания на Западе об ударах по российской территории, назвали их безрассудными и заявляли, что они провоцируют прямое военное противостояние с Москвой. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал заявление генсека НАТО провокационным. По его словам, возможный ответ России на удары по ее территории знает президент и военные, которые принимают соответствующие контрмеры. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
https://ria.ru/20240528/peskov-1948879667.html
https://ria.ru/20240528/shefstvo-1948976477.html
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россия, украина, сша, йенс столтенберг, дмитрий песков, сергей лавров, нато, министерство обороны сша, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Россия, Украина, США, Йенс Столтенберг, Дмитрий Песков, Сергей Лавров, НАТО, Министерство обороны США, Вооруженные силы Украины
Пентагон: у ВСУ есть шанс добиться успехов без ударов вглубь России

Пентагон: США верят, что у ВСУ есть шанс добиться успехов без ударов вглубь РФ

© AP Photo / Carolyn KasterПентагон
Пентагон - РИА Новости, 1920, 28.05.2024
© AP Photo / Carolyn Kaster
Пентагон. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 28 мая - РИА Новости. США верят, что у Украины есть возможность добиться успехов на поле боя без нанесения ударов вглубь российской территории, заявила заместитель официального представителя Пентагона Сабрина Сингх.
«
"Мы верим, что украинцы могут добиться успеха в своих целях, продолжая отвоевывать территорию и используя для этого предоставленные США вооружения", - сообщила она журналистам во вторник, комментируя ограничение на удары ВСУ американским оружием вглубь российской территории.
Заместитель руководителя администрации президента РФ, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 28.05.2024
Песков рассказал о возможном ответе на удары по территории России
Вчера, 13:13
По словам представителя американского оборонного ведомства, Вашингтон отправляет Киеву множество различных вооружений, включая артиллерию, средства воздушной обороны дальнего радиуса и средства ПВО.
«
"Наша позиция не меняется - мы верим, что украинцы могут добиться успеха на поле боя", - подчеркнула она.
Ранее во вторник официальный представитель госдепартамента Мэттью Миллер сообщил, что США не меняют свою позицию о запрете на использование Украиной американского оружия для ударов вглубь российской территории, несмотря на призыв генсека НАТО Йенса Столтенберга разрешить подобные действия.
В РФ, комментируя высказывания на Западе об ударах по российской территории, назвали их безрассудными и заявляли, что они провоцируют прямое военное противостояние с Москвой. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал заявление генсека НАТО провокационным. По его словам, возможный ответ России на удары по ее территории знает президент и военные, которые принимают соответствующие контрмеры.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
Рустем Умеров
Министр обороны Украины призвал Запад взять шефство над ВСУ
Вчера, 18:33
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияУкраинаСШАЙенс СтолтенбергДмитрий ПесковСергей ЛавровНАТОМинистерство обороны СШАВооруженные силы Украины
 
 
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