Пентагон: у ВСУ есть шанс добиться успехов без ударов вглубь России
Пентагон: США верят, что у ВСУ есть шанс добиться успехов без ударов вглубь РФ
© AP Photo / Carolyn KasterПентагон
© AP Photo / Carolyn Kaster
Пентагон. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 28 мая - РИА Новости. США верят, что у Украины есть возможность добиться успехов на поле боя без нанесения ударов вглубь российской территории, заявила заместитель официального представителя Пентагона Сабрина Сингх.
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"Мы верим, что украинцы могут добиться успеха в своих целях, продолжая отвоевывать территорию и используя для этого предоставленные США вооружения", - сообщила она журналистам во вторник, комментируя ограничение на удары ВСУ американским оружием вглубь российской территории.
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"Наша позиция не меняется - мы верим, что украинцы могут добиться успеха на поле боя", - подчеркнула она.
Ранее во вторник официальный представитель госдепартамента Мэттью Миллер сообщил, что США не меняют свою позицию о запрете на использование Украиной американского оружия для ударов вглубь российской территории, несмотря на призыв генсека НАТО Йенса Столтенберга разрешить подобные действия.
В РФ, комментируя высказывания на Западе об ударах по российской территории, назвали их безрассудными и заявляли, что они провоцируют прямое военное противостояние с Москвой. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал заявление генсека НАТО провокационным. По его словам, возможный ответ России на удары по ее территории знает президент и военные, которые принимают соответствующие контрмеры.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.