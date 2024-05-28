https://ria.ru/20240528/pentagon-1949020520.html

Пентагон: у ВСУ есть шанс добиться успехов без ударов вглубь России

Пентагон: у ВСУ есть шанс добиться успехов без ударов вглубь России - РИА Новости, 28.05.2024

Пентагон: у ВСУ есть шанс добиться успехов без ударов вглубь России

США верят, что у Украины есть возможность добиться успехов на поле боя без нанесения ударов вглубь российской территории, заявила заместитель официального... РИА Новости, 28.05.2024

2024-05-28T23:18

2024-05-28T23:18

2024-05-28T23:18

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ВАШИНГТОН, 28 мая - РИА Новости. США верят, что у Украины есть возможность добиться успехов на поле боя без нанесения ударов вглубь российской территории, заявила заместитель официального представителя Пентагона Сабрина Сингх. "Мы верим, что украинцы могут добиться успеха в своих целях, продолжая отвоевывать территорию и используя для этого предоставленные США вооружения", - сообщила она журналистам во вторник, комментируя ограничение на удары ВСУ американским оружием вглубь российской территории. По словам представителя американского оборонного ведомства, Вашингтон отправляет Киеву множество различных вооружений, включая артиллерию, средства воздушной обороны дальнего радиуса и средства ПВО. "Наша позиция не меняется - мы верим, что украинцы могут добиться успеха на поле боя", - подчеркнула она. Ранее во вторник официальный представитель госдепартамента Мэттью Миллер сообщил, что США не меняют свою позицию о запрете на использование Украиной американского оружия для ударов вглубь российской территории, несмотря на призыв генсека НАТО Йенса Столтенберга разрешить подобные действия. В РФ, комментируя высказывания на Западе об ударах по российской территории, назвали их безрассудными и заявляли, что они провоцируют прямое военное противостояние с Москвой. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал заявление генсека НАТО провокационным. По его словам, возможный ответ России на удары по ее территории знает президент и военные, которые принимают соответствующие контрмеры. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.

https://ria.ru/20240528/peskov-1948879667.html

https://ria.ru/20240528/shefstvo-1948976477.html

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россия, украина, сша, йенс столтенберг, дмитрий песков, сергей лавров, нато, министерство обороны сша, вооруженные силы украины