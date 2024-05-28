https://ria.ru/20240528/navalnyy-1948904239.html

Суд продлил арест трем адвокатам Навального

Суд продлил арест трем адвокатам Навального - РИА Новости, 28.05.2024

Суд продлил арест трем адвокатам Навального

Басманный суд Москвы до начала августа продлил срок ареста трем адвокатам Алексея Навального, фигурирующим в уголовном деле об экстремистском сообществе,... РИА Новости, 28.05.2024

2024-05-28T14:42

2024-05-28T14:42

2024-05-28T14:42

происшествия

москва

россия

вадим кобзев

алексей липцер

ольга михайлова

федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг)

басманный суд г. москвы

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МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. Басманный суд Москвы до начала августа продлил срок ареста трем адвокатам Алексея Навального, фигурирующим в уголовном деле об экстремистском сообществе, рассказали РИА Новости в суде. "Суд удовлетворил ходатайство следователя о продлении в отношении Игоря Сергунина, Вадима Кобзева и Алексея Липцера меры пресечения в виде заключения под стражу на срок до 3 августа", - сказали в суде. Сегодня в суде следователь заявил, что следствие по делу завершено. Им вменяется часть 2 статьи 282.1 УК РФ (Участие в экстремистском сообществе), санкция которой предусматривает от 2 до 6 лет лишения свободы. Арестованы они были в октябре, позже - внесены в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга. По данным следствия, адвокаты использовали свой статус для доступа в колонию и обеспечивали регулярную передачу информации между руководителями, участниками экстремистского сообщества и Навальным, что позволило ему продолжать осуществлять функции лидера и руководителя этого сообщества "при планировании, подготовке, создании условий и совершении преступлений экстремистской направленности". В какой форме передавалась информация - неизвестно. Еще один адвокат Навального Ольга Михайлова объявлена в розыск. Суд заочно выдал санкцию на ее арест.

https://ria.ru/20240521/proisshestvie-1947508483.html

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происшествия, москва, россия, вадим кобзев, алексей липцер, ольга михайлова, федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг), басманный суд г. москвы, алексей навальный*