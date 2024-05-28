https://ria.ru/20240528/navalnyy-1948904239.html
Суд продлил арест трем адвокатам Навального
Суд продлил арест трем адвокатам Навального - РИА Новости, 28.05.2024
Суд продлил арест трем адвокатам Навального
Басманный суд Москвы до начала августа продлил срок ареста трем адвокатам Алексея Навального, фигурирующим в уголовном деле об экстремистском сообществе,... РИА Новости, 28.05.2024
2024-05-28T14:42
2024-05-28T14:42
2024-05-28T14:42
происшествия
москва
россия
вадим кобзев
алексей липцер
ольга михайлова
федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг)
басманный суд г. москвы
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/10/1909835538_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_24891804743fc9a83a499bf2cf437f9f.jpg
МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. Басманный суд Москвы до начала августа продлил срок ареста трем адвокатам Алексея Навального, фигурирующим в уголовном деле об экстремистском сообществе, рассказали РИА Новости в суде. "Суд удовлетворил ходатайство следователя о продлении в отношении Игоря Сергунина, Вадима Кобзева и Алексея Липцера меры пресечения в виде заключения под стражу на срок до 3 августа", - сказали в суде. Сегодня в суде следователь заявил, что следствие по делу завершено. Им вменяется часть 2 статьи 282.1 УК РФ (Участие в экстремистском сообществе), санкция которой предусматривает от 2 до 6 лет лишения свободы. Арестованы они были в октябре, позже - внесены в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга. По данным следствия, адвокаты использовали свой статус для доступа в колонию и обеспечивали регулярную передачу информации между руководителями, участниками экстремистского сообщества и Навальным, что позволило ему продолжать осуществлять функции лидера и руководителя этого сообщества "при планировании, подготовке, создании условий и совершении преступлений экстремистской направленности". В какой форме передавалась информация - неизвестно. Еще один адвокат Навального Ольга Михайлова объявлена в розыск. Суд заочно выдал санкцию на ее арест.
https://ria.ru/20240521/proisshestvie-1947508483.html
https://ria.ru/20240419/polsha-1941032143.html
москва
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/10/1909835538_140:0:2871:2048_1920x0_80_0_0_a558ae828e658abda2639184e0cb21ca.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, москва, россия, вадим кобзев, алексей липцер, ольга михайлова, федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг), басманный суд г. москвы, алексей навальный*
Происшествия, Москва, Россия, Вадим Кобзев, Алексей Липцер, Ольга Михайлова, Федеральная служба по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг), Басманный суд г. Москвы, Алексей Навальный*
Суд продлил арест трем адвокатам Навального
Суд продлил арест трем адвокатам Навального по делу об экстремизме