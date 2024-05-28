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Суд продлил арест трем адвокатам Навального - РИА Новости, 28.05.2024
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14:42 28.05.2024
https://ria.ru/20240528/navalnyy-1948904239.html
Суд продлил арест трем адвокатам Навального
Суд продлил арест трем адвокатам Навального - РИА Новости, 28.05.2024
Суд продлил арест трем адвокатам Навального
Басманный суд Москвы до начала августа продлил срок ареста трем адвокатам Алексея Навального, фигурирующим в уголовном деле об экстремистском сообществе,... РИА Новости, 28.05.2024
2024-05-28T14:42
2024-05-28T14:42
происшествия
москва
россия
вадим кобзев
алексей липцер
ольга михайлова
федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг)
басманный суд г. москвы
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МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. Басманный суд Москвы до начала августа продлил срок ареста трем адвокатам Алексея Навального, фигурирующим в уголовном деле об экстремистском сообществе, рассказали РИА Новости в суде. "Суд удовлетворил ходатайство следователя о продлении в отношении Игоря Сергунина, Вадима Кобзева и Алексея Липцера меры пресечения в виде заключения под стражу на срок до 3 августа", - сказали в суде. Сегодня в суде следователь заявил, что следствие по делу завершено. Им вменяется часть 2 статьи 282.1 УК РФ (Участие в экстремистском сообществе), санкция которой предусматривает от 2 до 6 лет лишения свободы. Арестованы они были в октябре, позже - внесены в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга. По данным следствия, адвокаты использовали свой статус для доступа в колонию и обеспечивали регулярную передачу информации между руководителями, участниками экстремистского сообщества и Навальным, что позволило ему продолжать осуществлять функции лидера и руководителя этого сообщества "при планировании, подготовке, создании условий и совершении преступлений экстремистской направленности". В какой форме передавалась информация - неизвестно. Еще один адвокат Навального Ольга Михайлова объявлена в розыск. Суд заочно выдал санкцию на ее арест.
https://ria.ru/20240521/proisshestvie-1947508483.html
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происшествия, москва, россия, вадим кобзев, алексей липцер, ольга михайлова, федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг), басманный суд г. москвы, алексей навальный*
Происшествия, Москва, Россия, Вадим Кобзев, Алексей Липцер, Ольга Михайлова, Федеральная служба по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг), Басманный суд г. Москвы, Алексей Навальный*
Суд продлил арест трем адвокатам Навального

Суд продлил арест трем адвокатам Навального по делу об экстремизме

© AP Photo / Dmitry SerebryakovВадим Кобзев в суде
Вадим Кобзев в суде - РИА Новости, 1920, 28.05.2024
© AP Photo / Dmitry Serebryakov
Вадим Кобзев в суде. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. Басманный суд Москвы до начала августа продлил срок ареста трем адвокатам Алексея Навального, фигурирующим в уголовном деле об экстремистском сообществе, рассказали РИА Новости в суде.
"Суд удовлетворил ходатайство следователя о продлении в отношении Игоря Сергунина, Вадима Кобзева и Алексея Липцера меры пресечения в виде заключения под стражу на срок до 3 августа", - сказали в суде.
Журналистка издания Sota Vision* Антонина Фаворская - РИА Новости, 1920, 21.05.2024
Суд продлил арест журналистке Sota Vision* по обвинению в экстремизме
21 мая, 18:53
Сегодня в суде следователь заявил, что следствие по делу завершено.
Им вменяется часть 2 статьи 282.1 УК РФ (Участие в экстремистском сообществе), санкция которой предусматривает от 2 до 6 лет лишения свободы. Арестованы они были в октябре, позже - внесены в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга.
По данным следствия, адвокаты использовали свой статус для доступа в колонию и обеспечивали регулярную передачу информации между руководителями, участниками экстремистского сообщества и Навальным, что позволило ему продолжать осуществлять функции лидера и руководителя этого сообщества "при планировании, подготовке, создании условий и совершении преступлений экстремистской направленности". В какой форме передавалась информация - неизвестно.
Еще один адвокат Навального Ольга Михайлова объявлена в розыск. Суд заочно выдал санкцию на ее арест.
Сотрудники полиции на одной из улиц в Варшаве - РИА Новости, 1920, 19.04.2024
В Польше задержали двух подозреваемых в нападении на экс-главу ФБК*
19 апреля, 13:13
 
ПроисшествияМоскваРоссияВадим КобзевАлексей ЛипцерОльга МихайловаФедеральная служба по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг)Басманный суд г. МосквыАлексей Навальный*
 
 
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