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Французский политик обвинил НАТО во втягивании ЕС в третью мировую войну - РИА Новости, 28.05.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
18:36 28.05.2024 (обновлено: 18:37 28.05.2024)
https://ria.ru/20240528/nato-1948977304.html
Французский политик обвинил НАТО во втягивании ЕС в третью мировую войну
Французский политик обвинил НАТО во втягивании ЕС в третью мировую войну - РИА Новости, 28.05.2024
Французский политик обвинил НАТО во втягивании ЕС в третью мировую войну
НАТО высказываниями об ударах по территории РФ втягивает ЕС в третью мировую войну, он более не является "оборонительным альянсом", считает лидер французской... РИА Новости, 28.05.2024
2024-05-28T18:36
2024-05-28T18:37
специальная военная операция на украине
в мире
россия
украина
франция
флориан филиппо
йенс столтенберг
нато
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ПАРИЖ, 28 мая - РИА Новости. НАТО высказываниями об ударах по территории РФ втягивает ЕС в третью мировую войну, он более не является "оборонительным альянсом", считает лидер французской партии "Патриоты", кандидат на выборах в Европарламент Флориан Филиппо, об этом он написал в соцсети X.Накануне генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг высказался за снятие ограничений на использование западного оружия для ударов Киева по "легитимным целям" на территории РФ. "Заявления НАТО - безумное ускоренное приближение третьей мировой войны против России. Каждое слово крайне серьёзно и имеет тяжёлые последствия. НАТО официально отказался от своей позиции как "оборонительного альянса" – уже фактически нарушенной - он объявляет войну!" - считает Филиппо. Политик призвал Францию выйти из альянса. "Желать остаться в НАТО - это согласиться, что бессрочно Франция будет втянута в третью мировую войну, что прольётся кровь её детей ради интересов НАТО, ЕС, Макрона и неограниченной продажности всей этой клики", - написал он. "Остановим это безумие, выступим за мир, более ни одного евро и оружия Украине!" - заявил Филиппо. В РФ, комментируя высказывания на Западе об ударах по российской территории, назвали их безрассудными и заявляли, что они провоцируют прямое военное противостояние с Москвой. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал заявление генсека НАТО провокационным. По его словам, возможный ответ России на удары по ее территории знает президент и военные, которые принимают соответствующие контрмеры. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
https://radiosputnik.ru/20240528/nato-1948953556.html
https://ria.ru/20240528/putin-1948938356.html
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в мире, россия, украина, франция, флориан филиппо, йенс столтенберг, нато
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Украина, Франция, Флориан Филиппо, Йенс Столтенберг, НАТО
Французский политик обвинил НАТО во втягивании ЕС в третью мировую войну

Филиппо: НАТО втягивает ЕС в третью мировую, это уже не оборонительный альянс

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкБаннеры с логотипом НАТО перед штаб-квартирой организации в Брюсселе
Баннеры с логотипом НАТО перед штаб-квартирой организации в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 28.05.2024
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Баннеры с логотипом НАТО перед штаб-квартирой организации в Брюсселе. Архивное фото
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ПАРИЖ, 28 мая - РИА Новости. НАТО высказываниями об ударах по территории РФ втягивает ЕС в третью мировую войну, он более не является "оборонительным альянсом", считает лидер французской партии "Патриоты", кандидат на выборах в Европарламент Флориан Филиппо, об этом он написал в соцсети X.
Накануне генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг высказался за снятие ограничений на использование западного оружия для ударов Киева по "легитимным целям" на территории РФ.
Военнослужащие во время совместных учений войск НАТО. Архив - РИА Новости, 1920, 28.05.2024
От отчаяния? НАТО начало отработку ядерных ударов по России
Вчера, 17:02
"Заявления НАТО - безумное ускоренное приближение третьей мировой войны против России. Каждое слово крайне серьёзно и имеет тяжёлые последствия. НАТО официально отказался от своей позиции как "оборонительного альянса" – уже фактически нарушенной - он объявляет войну!" - считает Филиппо.
Политик призвал Францию выйти из альянса.
"Желать остаться в НАТО - это согласиться, что бессрочно Франция будет втянута в третью мировую войну, что прольётся кровь её детей ради интересов НАТО, ЕС, Макрона и неограниченной продажности всей этой клики", - написал он.
"Остановим это безумие, выступим за мир, более ни одного евро и оружия Украине!" - заявил Филиппо.
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 28.05.2024
Страны НАТО должны понимать, с чем играют, заявил Путин
Вчера, 16:15
В РФ, комментируя высказывания на Западе об ударах по российской территории, назвали их безрассудными и заявляли, что они провоцируют прямое военное противостояние с Москвой. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал заявление генсека НАТО провокационным. По его словам, возможный ответ России на удары по ее территории знает президент и военные, которые принимают соответствующие контрмеры.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель - РИА Новости, 1920, 28.05.2024
Боррель заявил о разных позициях у стран ЕС по ударам по территории России
Вчера, 17:10
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреРоссияУкраинаФранцияФлориан ФилиппоЙенс СтолтенбергНАТО
 
 
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