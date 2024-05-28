https://ria.ru/20240528/nato-1948977304.html

Французский политик обвинил НАТО во втягивании ЕС в третью мировую войну

Французский политик обвинил НАТО во втягивании ЕС в третью мировую войну - РИА Новости, 28.05.2024

Французский политик обвинил НАТО во втягивании ЕС в третью мировую войну

НАТО высказываниями об ударах по территории РФ втягивает ЕС в третью мировую войну, он более не является "оборонительным альянсом", считает лидер французской... РИА Новости, 28.05.2024

2024-05-28T18:36

2024-05-28T18:36

2024-05-28T18:37

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ПАРИЖ, 28 мая - РИА Новости. НАТО высказываниями об ударах по территории РФ втягивает ЕС в третью мировую войну, он более не является "оборонительным альянсом", считает лидер французской партии "Патриоты", кандидат на выборах в Европарламент Флориан Филиппо, об этом он написал в соцсети X.Накануне генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг высказался за снятие ограничений на использование западного оружия для ударов Киева по "легитимным целям" на территории РФ. "Заявления НАТО - безумное ускоренное приближение третьей мировой войны против России. Каждое слово крайне серьёзно и имеет тяжёлые последствия. НАТО официально отказался от своей позиции как "оборонительного альянса" – уже фактически нарушенной - он объявляет войну!" - считает Филиппо. Политик призвал Францию выйти из альянса. "Желать остаться в НАТО - это согласиться, что бессрочно Франция будет втянута в третью мировую войну, что прольётся кровь её детей ради интересов НАТО, ЕС, Макрона и неограниченной продажности всей этой клики", - написал он. "Остановим это безумие, выступим за мир, более ни одного евро и оружия Украине!" - заявил Филиппо. В РФ, комментируя высказывания на Западе об ударах по российской территории, назвали их безрассудными и заявляли, что они провоцируют прямое военное противостояние с Москвой. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал заявление генсека НАТО провокационным. По его словам, возможный ответ России на удары по ее территории знает президент и военные, которые принимают соответствующие контрмеры. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.

https://radiosputnik.ru/20240528/nato-1948953556.html

https://ria.ru/20240528/putin-1948938356.html

https://ria.ru/20240528/borrel-1948955438.html

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