"В отчаянии". В США раскрыли, на что пошел Столтенберг в отношении России
Риттер: Столтенберг находится в отчаянии, поэтому говорит об ударах по РФ
© AP PhotoГенеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг и Владимир Зеленский во время встречи в Киеве
© AP Photo
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг и Владимир Зеленский во время встречи в Киеве. Архивное фото
МОСКВА, 28 мая — РИА Новости. Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг и другие западные политики говорят об ударах по территории России натовскими вооружениями из-за полного отчаяния от череды поражений ВСУ на поле боя, заявили военные эксперты из США Скотт Риттер и Майкл Малуф в интервью Sputnik.
"Поддержка использования Украиной оружия класса НАТО проистекает из отчаяния Североатлантического альянса из-за постоянных военных неудач киевского режима", — полагают аналитики.
По словам отставного разведчика ВС США Скотта Риттера, Вашингтон дал понять, что не согласен с предложением Столтенберга снять ограничения на применение западных ракет для ударов вглубь территории России.
Бывший аналитик по политике безопасности в канцелярии министра обороны США Майкл Малуф, в свою очередь, подчеркнул, что альянс не готов к прямому столкновению с Москвой. Для возможной войны с такой серьезной военной державой понадобится полная перенастройка экономик западных стран. На это они не готовы пойти, полагает эксперт.
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"Я думаю, вы увидите (лидеров. — Прим. ред.) европейских стран, таких как (премьер-министр Венгрии Виктор) Орбан, которые, вероятно, начнут говорить: "Вы знаете, с нас достаточно", — резюмировал он.
Ранее генеральный секретарь НАТО заявил, что "Украина имеет право", в том числе атаковать "военные цели на территории России". Столтенберг также сказал, что "некоторые союзники" соответствующие ограничения по ударам сняли. Пришло время снять и другие ограничения, убежден он.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя его речь, отметил, что военный блок напрямую вовлечен в конфликт на Украине и повышает градус эскалации. Москва продолжит специальную операцию, чтобы купировать угрозы, подчеркнул он.