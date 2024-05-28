https://ria.ru/20240528/nato-1948937123.html

"В отчаянии". В США раскрыли, на что пошел Столтенберг в отношении России

"В отчаянии". В США раскрыли, на что пошел Столтенберг в отношении России - РИА Новости, 28.05.2024

"В отчаянии". В США раскрыли, на что пошел Столтенберг в отношении России

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг и другие западные политики говорят об ударах по территории России натовскими вооружениями из-за полного отчаяния от... РИА Новости, 28.05.2024

2024-05-28T16:10

2024-05-28T16:10

2024-05-28T16:10

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МОСКВА, 28 мая — РИА Новости. Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг и другие западные политики говорят об ударах по территории России натовскими вооружениями из-за полного отчаяния от череды поражений ВСУ на поле боя, заявили военные эксперты из США Скотт Риттер и Майкл Малуф в интервью Sputnik."Поддержка использования Украиной оружия класса НАТО проистекает из отчаяния Североатлантического альянса из-за постоянных военных неудач киевского режима", — полагают аналитики.По словам отставного разведчика ВС США Скотта Риттера, Вашингтон дал понять, что не согласен с предложением Столтенберга снять ограничения на применение западных ракет для ударов вглубь территории России.Бывший аналитик по политике безопасности в канцелярии министра обороны США Майкл Малуф, в свою очередь, подчеркнул, что альянс не готов к прямому столкновению с Москвой. Для возможной войны с такой серьезной военной державой понадобится полная перенастройка экономик западных стран. На это они не готовы пойти, полагает эксперт."Я думаю, вы увидите (лидеров. — Прим. ред.) европейских стран, таких как (премьер-министр Венгрии Виктор) Орбан, которые, вероятно, начнут говорить: "Вы знаете, с нас достаточно", — резюмировал он.Ранее генеральный секретарь НАТО заявил, что "Украина имеет право", в том числе атаковать "военные цели на территории России". Столтенберг также сказал, что "некоторые союзники" соответствующие ограничения по ударам сняли. Пришло время снять и другие ограничения, убежден он.Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя его речь, отметил, что военный блок напрямую вовлечен в конфликт на Украине и повышает градус эскалации. Москва продолжит специальную операцию, чтобы купировать угрозы, подчеркнул он.

https://ria.ru/20240527/udary-1948697840.html

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в мире, россия, сша, украина, йенс столтенберг, скотт риттер, дмитрий песков, нато, вооруженные силы украины