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"В отчаянии". В США раскрыли, на что пошел Столтенберг в отношении России - РИА Новости, 28.05.2024
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16:10 28.05.2024
https://ria.ru/20240528/nato-1948937123.html
"В отчаянии". В США раскрыли, на что пошел Столтенберг в отношении России
"В отчаянии". В США раскрыли, на что пошел Столтенберг в отношении России - РИА Новости, 28.05.2024
"В отчаянии". В США раскрыли, на что пошел Столтенберг в отношении России
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг и другие западные политики говорят об ударах по территории России натовскими вооружениями из-за полного отчаяния от... РИА Новости, 28.05.2024
2024-05-28T16:10
2024-05-28T16:10
в мире
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МОСКВА, 28 мая — РИА Новости. Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг и другие западные политики говорят об ударах по территории России натовскими вооружениями из-за полного отчаяния от череды поражений ВСУ на поле боя, заявили военные эксперты из США Скотт Риттер и Майкл Малуф в интервью Sputnik."Поддержка использования Украиной оружия класса НАТО проистекает из отчаяния Североатлантического альянса из-за постоянных военных неудач киевского режима", — полагают аналитики.По словам отставного разведчика ВС США Скотта Риттера, Вашингтон дал понять, что не согласен с предложением Столтенберга снять ограничения на применение западных ракет для ударов вглубь территории России.Бывший аналитик по политике безопасности в канцелярии министра обороны США Майкл Малуф, в свою очередь, подчеркнул, что альянс не готов к прямому столкновению с Москвой. Для возможной войны с такой серьезной военной державой понадобится полная перенастройка экономик западных стран. На это они не готовы пойти, полагает эксперт."Я думаю, вы увидите (лидеров. — Прим. ред.) европейских стран, таких как (премьер-министр Венгрии Виктор) Орбан, которые, вероятно, начнут говорить: "Вы знаете, с нас достаточно", — резюмировал он.Ранее генеральный секретарь НАТО заявил, что "Украина имеет право", в том числе атаковать "военные цели на территории России". Столтенберг также сказал, что "некоторые союзники" соответствующие ограничения по ударам сняли. Пришло время снять и другие ограничения, убежден он.Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя его речь, отметил, что военный блок напрямую вовлечен в конфликт на Украине и повышает градус эскалации. Москва продолжит специальную операцию, чтобы купировать угрозы, подчеркнул он.
https://ria.ru/20240527/udary-1948697840.html
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в мире, россия, сша, украина, йенс столтенберг, скотт риттер, дмитрий песков, нато, вооруженные силы украины
В мире, Россия, США, Украина, Йенс Столтенберг, Скотт Риттер, Дмитрий Песков, НАТО, Вооруженные силы Украины
"В отчаянии". В США раскрыли, на что пошел Столтенберг в отношении России

Риттер: Столтенберг находится в отчаянии, поэтому говорит об ударах по РФ

© AP PhotoГенеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг и Владимир Зеленский во время встречи в Киеве
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг и Владимир Зеленский во время встречи в Киеве - РИА Новости, 1920, 28.05.2024
© AP Photo
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг и Владимир Зеленский во время встречи в Киеве. Архивное фото
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МОСКВА, 28 мая — РИА Новости. Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг и другие западные политики говорят об ударах по территории России натовскими вооружениями из-за полного отчаяния от череды поражений ВСУ на поле боя, заявили военные эксперты из США Скотт Риттер и Майкл Малуф в интервью Sputnik.
"Поддержка использования Украиной оружия класса НАТО проистекает из отчаяния Североатлантического альянса из-за постоянных военных неудач киевского режима", — полагают аналитики.
Генсек НАТО Йенс Столтенберг во время пресс-конференции в штаб-квартире НАТО в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 27.05.2024
Радикально меняют. На Западе оценили слова Столтенберга об ударах по России
27 мая, 16:45
По словам отставного разведчика ВС США Скотта Риттера, Вашингтон дал понять, что не согласен с предложением Столтенберга снять ограничения на применение западных ракет для ударов вглубь территории России.
Бывший аналитик по политике безопасности в канцелярии министра обороны США Майкл Малуф, в свою очередь, подчеркнул, что альянс не готов к прямому столкновению с Москвой. Для возможной войны с такой серьезной военной державой понадобится полная перенастройка экономик западных стран. На это они не готовы пойти, полагает эксперт.
«
"Я думаю, вы увидите (лидеров. — Прим. ред.) европейских стран, таких как (премьер-министр Венгрии Виктор) Орбан, которые, вероятно, начнут говорить: "Вы знаете, с нас достаточно", — резюмировал он.
Ранее генеральный секретарь НАТО заявил, что "Украина имеет право", в том числе атаковать "военные цели на территории России". Столтенберг также сказал, что "некоторые союзники" соответствующие ограничения по ударам сняли. Пришло время снять и другие ограничения, убежден он.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя его речь, отметил, что военный блок напрямую вовлечен в конфликт на Украине и повышает градус эскалации. Москва продолжит специальную операцию, чтобы купировать угрозы, подчеркнул он.
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