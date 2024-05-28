Рейтинг@Mail.ru
Столтенберг не будет встречаться с Зеленским в Брюсселе - РИА Новости, 28.05.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:25 28.05.2024 (обновлено: 12:33 28.05.2024)
https://ria.ru/20240528/nato-1948860395.html
Столтенберг не будет встречаться с Зеленским в Брюсселе
Столтенберг не будет встречаться с Зеленским в Брюсселе - РИА Новости, 28.05.2024
Столтенберг не будет встречаться с Зеленским в Брюсселе
Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что не будет встречаться с Владимиром Зеленским в Брюсселе. РИА Новости, 28.05.2024
2024-05-28T12:25
2024-05-28T12:33
брюссель
бельгия
украина
йенс столтенберг
владимир зеленский
нато
f-16
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/1c/1899228521_0:154:3000:1842_1920x0_80_0_0_ef2148ac76d7014e22f40723e6a134b0.jpg
БРЮССЕЛЬ, 28 мая – РИА Новости. Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что не будет встречаться с Владимиром Зеленским в Брюсселе. Ранее Зеленский прибыл в Бельгию для подписания двустороннего соглашения по безопасности, в рамках которого Брюссель обязался передать Украине 30 F-16 до 2028 года. "Нет, я не будут с ним встречаться, мы уже виделись не так давно в Киеве", - сказал Столтенберг, отвечая на соответствующий вопрос журналистов.
https://ria.ru/20240516/zapad-1946093516.html
брюссель
бельгия
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/1c/1899228521_170:0:2831:1996_1920x0_80_0_0_3b0bcff389c71d6f9ecb5ebab6d627c7.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
брюссель, бельгия, украина, йенс столтенберг, владимир зеленский, нато, f-16
Брюссель, Бельгия, Украина, Йенс Столтенберг, Владимир Зеленский, НАТО, F-16
Столтенберг не будет встречаться с Зеленским в Брюсселе

Генсек НАТО Столтенберг сообщил, что не будет встречаться с Зеленским в Брюсселе

© AP PhotoГенеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг и президент Украины Владимир Зеленский во время встречи в Киеве
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг и президент Украины Владимир Зеленский во время встречи в Киеве - РИА Новости, 1920, 28.05.2024
© AP Photo
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг и президент Украины Владимир Зеленский во время встречи в Киеве. Архивное фото
Читать ria.ru в
БРЮССЕЛЬ, 28 мая – РИА Новости. Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что не будет встречаться с Владимиром Зеленским в Брюсселе.
Ранее Зеленский прибыл в Бельгию для подписания двустороннего соглашения по безопасности, в рамках которого Брюссель обязался передать Украине 30 F-16 до 2028 года.
"Нет, я не будут с ним встречаться, мы уже виделись не так давно в Киеве", - сказал Столтенберг, отвечая на соответствующий вопрос журналистов.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 16.05.2024
Запад начал готовиться к поминкам по Украине
16 мая, 08:00
 
БрюссельБельгияУкраинаЙенс СтолтенбергВладимир ЗеленскийНАТОF-16
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала