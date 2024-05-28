https://ria.ru/20240528/nato-1948860395.html
Столтенберг не будет встречаться с Зеленским в Брюсселе
Столтенберг не будет встречаться с Зеленским в Брюсселе - РИА Новости, 28.05.2024
Столтенберг не будет встречаться с Зеленским в Брюсселе
Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что не будет встречаться с Владимиром Зеленским в Брюсселе. РИА Новости, 28.05.2024
2024-05-28T12:25
2024-05-28T12:25
2024-05-28T12:33
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БРЮССЕЛЬ, 28 мая – РИА Новости. Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что не будет встречаться с Владимиром Зеленским в Брюсселе. Ранее Зеленский прибыл в Бельгию для подписания двустороннего соглашения по безопасности, в рамках которого Брюссель обязался передать Украине 30 F-16 до 2028 года. "Нет, я не будут с ним встречаться, мы уже виделись не так давно в Киеве", - сказал Столтенберг, отвечая на соответствующий вопрос журналистов.
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брюссель, бельгия, украина, йенс столтенберг, владимир зеленский, нато, f-16
Брюссель, Бельгия, Украина, Йенс Столтенберг, Владимир Зеленский, НАТО, F-16
Столтенберг не будет встречаться с Зеленским в Брюсселе
Генсек НАТО Столтенберг сообщил, что не будет встречаться с Зеленским в Брюсселе