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Столтенберг исключил отправку военных НАТО на Украину - РИА Новости, 28.05.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
12:10 28.05.2024 (обновлено: 12:32 28.05.2024)
https://ria.ru/20240528/nato-1948856408.html
Столтенберг исключил отправку военных НАТО на Украину
Столтенберг исключил отправку военных НАТО на Украину - РИА Новости, 28.05.2024
Столтенберг исключил отправку военных НАТО на Украину
НАТО не планирует направлять военных на Украину и как-либо участвовать в военных действиях, заявил генсек организации Йенс Столтенберг перед участием в... РИА Новости, 28.05.2024
2024-05-28T12:10
2024-05-28T12:32
в мире
украина
нато
йенс столтенберг
специальная военная операция на украине
россия
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БРЮССЕЛЬ, 28 мая – РИА Новости. НАТО не планирует направлять военных на Украину и как-либо участвовать в военных действиях, заявил генсек организации Йенс Столтенберг перед участием в заседании глав минобороны стран Евросоюза, которое проходит во вторник в Брюсселе."Мы не собираемся становиться частью конфликта, направлять свои силы или как-либо участвовать в военных действиях. Но мы имеем право помогать Украине защищать себя", - заявил он.Столтенберг также вновь повторил, что считает возможным отмену ограничений на использование Украиной западного оружия для нанесения ударов по российской территории. "Когда мы передаем Украине оружие, это уже не наше оружие, а оружие Украины", - пояснил он. При этом Столтенберг подчеркнул, что отмена ограничений - "это национальные решения" стран альянса.
https://ria.ru/20240528/pvo-1948860702.html
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в мире, украина, нато, йенс столтенберг, россия
В мире, Украина, НАТО, Йенс Столтенберг, Специальная военная операция на Украине, Россия
Столтенберг исключил отправку военных НАТО на Украину

Генсек НАТО исключил участие альянса в боях на Украине

© AP Photo / Virginia MayoГенеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг - РИА Новости, 1920, 28.05.2024
© AP Photo / Virginia Mayo
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг. Архивное фото
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БРЮССЕЛЬ, 28 мая – РИА Новости. НАТО не планирует направлять военных на Украину и как-либо участвовать в военных действиях, заявил генсек организации Йенс Столтенберг перед участием в заседании глав минобороны стран Евросоюза, которое проходит во вторник в Брюсселе.
"Мы не собираемся становиться частью конфликта, направлять свои силы или как-либо участвовать в военных действиях. Но мы имеем право помогать Украине защищать себя", - заявил он.
Столтенберг также вновь повторил, что считает возможным отмену ограничений на использование Украиной западного оружия для нанесения ударов по российской территории. "Когда мы передаем Украине оружие, это уже не наше оружие, а оружие Украины", - пояснил он. При этом Столтенберг подчеркнул, что отмена ограничений - "это национальные решения" стран альянса.
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