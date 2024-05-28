https://ria.ru/20240528/miny-1948812734.html

Харьковские спасатели из-за мин не выезжают тушить пожары, сообщил Марочко

Харьковские спасатели из-за мин не выезжают тушить пожары, сообщил Марочко - РИА Новости, 28.05.2024

Харьковские спасатели из-за мин не выезжают тушить пожары, сообщил Марочко

Сотрудники МЧС в Харьковской области отказываются выезжать на природные пожары из-за действий украинских силовиков, сообщил РИА Новости военный эксперт,... РИА Новости, 28.05.2024

2024-05-28T07:09

2024-05-28T07:09

2024-05-28T07:14

специальная военная операция на украине

в мире

харьковская область

луганская народная республика

харьков

андрей марочко

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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ЛУГАНСК, 28 мая - РИА Новости. Сотрудники МЧС в Харьковской области отказываются выезжать на природные пожары из-за действий украинских силовиков, сообщил РИА Новости военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко. "В пригородах Харькова, а также других районах области, расположенных на значительном удалении от ЛБС, ввиду опасных метеорологических явлений (сухая жаркая погода с ветром) начались природные пожары. Сотрудники украинского МЧС практически не выезжают на борьбу с огнем, поскольку украинские боевики заминировали большую часть лесополос и полей", - рассказал Марочко, ссылаясь на собственные источники. Он также добавил, что на дорогах огромное количество блокпостов в районах размещения украинских военных, через них проезд перекрыт для всех, кроме силовиков со спецпропусками. Данный факт, по его словам, не только мешает бороться с огнем спасателям, но зачастую и подвергает их опасности, из-за чего расчеты попросту отказываются выезжать на вызов.

https://ria.ru/20240402/kharkov-1937239841.html

харьковская область

луганская народная республика

харьков

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в мире, харьковская область, луганская народная республика, харьков, андрей марочко, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)