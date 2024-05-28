https://ria.ru/20240528/minselkhoz-1948984975.html

Урожай черешни в России ожидается на уровне прошлого года

Урожай черешни в России ожидается на уровне прошлого года - РИА Новости, 29.05.2024

Урожай черешни в России ожидается на уровне прошлого года

Минсельхоз, несмотря на погодные условия, сохраняет прогноз по урожаю черешни в России в 2024 году на уровне прошлого года, сообщили в пресс-службе... РИА Новости, 29.05.2024

2024-05-28T19:03

2024-05-28T19:03

2024-05-29T00:42

экономика

россия

краснодарский край

республика крым

министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)

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МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. Минсельхоз, несмотря на погодные условия, сохраняет прогноз по урожаю черешни в России в 2024 году на уровне прошлого года, сообщили в пресс-службе министерства. Как отметили в ведомстве, в регионах, которые являются лидерами по выращиванию черешни — Кубань, Крым, Кабардино-Балкария, Ставрополье, Чечня и Запорожье, — погода почти не отразилась на формировании урожая. Падение объемов производства там не ожидается.Сообщается, что в России основные плантации черешни сосредоточены в регионах Южного и Северо-Кавказского федеральных округов. На их долю приходится более 98% от общего объёма производства черешни в организованном секторе по стране. Минсельхоз отмечает, что в ряде регионов Центрального федерального округа, а также в Ростовской области были отмечены повреждения плантаций черешни в связи с возвратными заморозками в начале мая. Однако, принимая во внимание незначительный объем ее производства в данных регионах, Минсельхоз "сохраняет общий прогноз по итогам года на уровне более 20 тыс. тонн в организованном секторе, что практически соответствует показателю прошлого года".

https://ria.ru/20240527/klubnika-1948697449.html

россия

краснодарский край

республика крым

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экономика, россия, краснодарский край, республика крым, министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)