https://ria.ru/20240528/marochko-1948814924.html
ВСУ стали чаще атаковать ЛНР дронами, сообщил Марочко
ВСУ стали чаще атаковать ЛНР дронами, сообщил Марочко - РИА Новости, 28.05.2024
ВСУ стали чаще атаковать ЛНР дронами, сообщил Марочко
ВСУ чаще стали наносить удары FPV-дронами по гражданской инфраструктуре и мирным жителям в прифронтовых городах Луганской народной республики, таких как... РИА Новости, 28.05.2024
2024-05-28T08:07
2024-05-28T08:07
2024-05-28T09:07
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вооруженные силы украины
специальная военная операция на украине
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ЛУГАНСК, 28 мая - РИА Новости. ВСУ чаще стали наносить удары FPV-дронами по гражданской инфраструктуре и мирным жителям в прифронтовых городах Луганской народной республики, таких как Сватово, Кременная и Лисичанск, сообщил РИА Новости подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко. "В районах населенных пунктов Сватово, Кременная и Лисичанск отмечается рост применения украинскими боевиками ударных дронов-камикадзе для нанесения ударов по гражданской инфраструктуре и мирным гражданам", - сообщил Марочко, ссылаясь на собственные источники. Он отметил, что возникшую угрозу удается частично решить путем усиления средств РЭБ и ПВО на данном направлении, однако ВСУ пытаются обойти и эти средства противодействия беспилотникам.
https://ria.ru/20240528/zapad-1948723236.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, луганская народная республика, сватово, кременная, андрей марочко, вооруженные силы украины
В мире, Луганская Народная Республика, Сватово, Кременная, Андрей Марочко, Вооруженные силы Украины, Специальная военная операция на Украине
ВСУ стали чаще атаковать ЛНР дронами, сообщил Марочко
Марочко: ВСУ чаще стали наносить удары FPV-дронами по территории ЛНР