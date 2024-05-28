https://ria.ru/20240528/marochko-1948814924.html

ВСУ стали чаще атаковать ЛНР дронами, сообщил Марочко

ВСУ стали чаще атаковать ЛНР дронами, сообщил Марочко - РИА Новости, 28.05.2024

ВСУ стали чаще атаковать ЛНР дронами, сообщил Марочко

ВСУ чаще стали наносить удары FPV-дронами по гражданской инфраструктуре и мирным жителям в прифронтовых городах Луганской народной республики, таких как... РИА Новости, 28.05.2024

2024-05-28T08:07

2024-05-28T08:07

2024-05-28T09:07

в мире

луганская народная республика

сватово

кременная

андрей марочко

вооруженные силы украины

специальная военная операция на украине

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ЛУГАНСК, 28 мая - РИА Новости. ВСУ чаще стали наносить удары FPV-дронами по гражданской инфраструктуре и мирным жителям в прифронтовых городах Луганской народной республики, таких как Сватово, Кременная и Лисичанск, сообщил РИА Новости подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко. "В районах населенных пунктов Сватово, Кременная и Лисичанск отмечается рост применения украинскими боевиками ударных дронов-камикадзе для нанесения ударов по гражданской инфраструктуре и мирным гражданам", - сообщил Марочко, ссылаясь на собственные источники. Он отметил, что возникшую угрозу удается частично решить путем усиления средств РЭБ и ПВО на данном направлении, однако ВСУ пытаются обойти и эти средства противодействия беспилотникам.

https://ria.ru/20240528/zapad-1948723236.html

луганская народная республика

сватово

кременная

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, луганская народная республика, сватово, кременная, андрей марочко, вооруженные силы украины