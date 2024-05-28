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ВСУ стали чаще атаковать ЛНР дронами, сообщил Марочко - РИА Новости, 28.05.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
08:07 28.05.2024 (обновлено: 09:07 28.05.2024)
https://ria.ru/20240528/marochko-1948814924.html
ВСУ стали чаще атаковать ЛНР дронами, сообщил Марочко
ВСУ стали чаще атаковать ЛНР дронами, сообщил Марочко - РИА Новости, 28.05.2024
ВСУ стали чаще атаковать ЛНР дронами, сообщил Марочко
ВСУ чаще стали наносить удары FPV-дронами по гражданской инфраструктуре и мирным жителям в прифронтовых городах Луганской народной республики, таких как... РИА Новости, 28.05.2024
2024-05-28T08:07
2024-05-28T09:07
в мире
луганская народная республика
сватово
кременная
андрей марочко
вооруженные силы украины
специальная военная операция на украине
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ЛУГАНСК, 28 мая - РИА Новости. ВСУ чаще стали наносить удары FPV-дронами по гражданской инфраструктуре и мирным жителям в прифронтовых городах Луганской народной республики, таких как Сватово, Кременная и Лисичанск, сообщил РИА Новости подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко. "В районах населенных пунктов Сватово, Кременная и Лисичанск отмечается рост применения украинскими боевиками ударных дронов-камикадзе для нанесения ударов по гражданской инфраструктуре и мирным гражданам", - сообщил Марочко, ссылаясь на собственные источники. Он отметил, что возникшую угрозу удается частично решить путем усиления средств РЭБ и ПВО на данном направлении, однако ВСУ пытаются обойти и эти средства противодействия беспилотникам.
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луганская народная республика
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в мире, луганская народная республика, сватово, кременная, андрей марочко, вооруженные силы украины
В мире, Луганская Народная Республика, Сватово, Кременная, Андрей Марочко, Вооруженные силы Украины, Специальная военная операция на Украине
ВСУ стали чаще атаковать ЛНР дронами, сообщил Марочко

Марочко: ВСУ чаще стали наносить удары FPV-дронами по территории ЛНР

© РИА Новости / Виталий Тимкив | Перейти в медиабанкFPV-дрон
FPV-дрон - РИА Новости, 1920, 28.05.2024
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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FPV-дрон . Архивное фото
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ЛУГАНСК, 28 мая - РИА Новости. ВСУ чаще стали наносить удары FPV-дронами по гражданской инфраструктуре и мирным жителям в прифронтовых городах Луганской народной республики, таких как Сватово, Кременная и Лисичанск, сообщил РИА Новости подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко.
"В районах населенных пунктов Сватово, Кременная и Лисичанск отмечается рост применения украинскими боевиками ударных дронов-камикадзе для нанесения ударов по гражданской инфраструктуре и мирным гражданам", - сообщил Марочко, ссылаясь на собственные источники.
Он отметил, что возникшую угрозу удается частично решить путем усиления средств РЭБ и ПВО на данном направлении, однако ВСУ пытаются обойти и эти средства противодействия беспилотникам.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 28.05.2024
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреЛуганская Народная РеспубликаСватовоКременнаяАндрей МарочкоВооруженные силы Украины
 
 
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