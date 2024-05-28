https://ria.ru/20240528/makron-1948997122.html

Макрон поддержал удары западным оружием по военным объектам в России

Макрон поддержал удары западным оружием по военным объектам в России - РИА Новости, 29.05.2024

Макрон поддержал удары западным оружием по военным объектам в России

ВСУ нужно разрешить бить по объектам в России, откуда ведутся обстрелы, заявил президент Франции Эммануэль Макрон, его выступление транслировали в аккаунте... РИА Новости, 29.05.2024

2024-05-28T20:24

2024-05-28T20:24

2024-05-29T00:09

специальная военная операция на украине

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вооруженные силы украины

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ПАРИЖ, 28 мая — РИА Новости. ВСУ нужно разрешить бить по объектам в России, откуда ведутся обстрелы, заявил президент Франции Эммануэль Макрон, его выступление транслировали в аккаунте Елисейского дворца в соцсети Х."Мы должны позволить Украине уничтожать военные объекты на территории России, откуда ведутся обстрелы, но мы не должны позволять поражать другие военные или гражданские объекты на ее территории", — сказал он на пресс-конференции с канцлером ФРГ Олафом Шольцем.Кроме того, по его мнению, передача Киеву дальнобойных вооружений, способных поражать российские военные объекты, не является эскалацией конфликта.Во вторник глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель сообщил, что министры обороны стран Евросоюза обсудят возможность снятия ограничений на удары Киева западным оружием по российской территории, к чему призвал генсек НАТО Йенс Столтенберг.Предложение СтолтенбергаНакануне генеральный секретарь НАТО заявил, что Украина "имеет право" в том числе атаковать военные цели на территории России. Он добавил, что некоторые союзники соответствующие ограничения по ударам уже сняли, и, по мнению генсека Североатлантического альянса, пришло время снять и другие ограничения.Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отметил, что НАТО заигрывается в подобной риторике, повышает градус эскалации и впадает в военный экстаз. В свою очередь, министр иностранных дел Сергей Лавров, комментируя высказывания Столтенберга, указал, что тот превысил свои полномочия. Он заметил, что генсека альянса "уже осадили сами члены НАТО".Так, глава МИД Италии, вице-премьер страны Антонио Таяни на фоне заявлений генсека альянса отметил, что Украина должна использовать западное оружие только внутри территории республики.Агрессивная риторика НАТОВ последнее время часть стран блока все чаще рассуждает о прямом вмешательстве в украинский конфликт. Так, об этом неоднократно заявлял Макрон. По его словам, Париж не исключает возможности отправки войск на Украину, если Россия прорвет линию фронта и Киев попросит о помощи. Он также утверждал, что "многие страны" согласились с его подходом к возможной отправке военных.Немецкий журнал Der Spiegel в воскресенье сообщил, что страны Прибалтики и Польша "предупреждают" Германию, что могут ввести войска на Украину, если ситуация будет развиваться неблагоприятным для Киева образом. Во вторник министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский в интервью Gazeta Wyborcza допустил отправку армии страны в соседнюю республику.В Кремле называли такие идеи беспрецедентным витком эскалации напряженности, который требует особого внимания и мер.На фоне воинственных заявлений западных политиков в России по поручению Владимира Путина начались учения ракетных соединений Южного военного округа. На этих маневрах отрабатывается применение нестратегического ядерного оружия.

https://ria.ru/20240528/ukraina-1948701486.html

https://ria.ru/20240528/zapad-1948723236.html

https://ria.ru/20240528/vsu-1948971535.html

https://ria.ru/20240527/sanktsii-1948476170.html

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