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Борт из Вены прибыл в аэропорт "Храброво" в Калининграде - РИА Новости, 28.05.2024
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09:21 28.05.2024
https://ria.ru/20240528/magate-1948820380.html
Борт из Вены прибыл в аэропорт "Храброво" в Калининграде
Борт из Вены прибыл в аэропорт "Храброво" в Калининграде - РИА Новости, 28.05.2024
Борт из Вены прибыл в аэропорт "Храброво" в Калининграде
Борт из Вены прибыл в аэропорт "Храброво" в Калининграде, где во вторник ожидается визит гендиректора Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ)... РИА Новости, 28.05.2024
2024-05-28T09:21
2024-05-28T09:21
калининград
вена
рафаэль гросси
алексей лихачев
государственная корпорация по атомной энергии "росатом"
магатэ
федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
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КАЛИНИНГРАД, 28 мая - РИА Новости. Борт из Вены прибыл в аэропорт "Храброво" в Калининграде, где во вторник ожидается визит гендиректора Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэля Гросси, передает корреспондент РИА Новости. Чартерный борт из Вены приземлился в Храброво в 8.01 по местному времени (9.01 мск). Ранее представитель МАГАТЭ заявил, что гендиректор агентства Гросси во вторник посетит Калининград, где планирует обсудить безопасность Запорожской атомной электростанции. Планируется, что встреча Гросси с российской межведомственной делегацией во главе с руководителем госкорпорации "Росатом" Алексеем Лихачевым будет организована прямо в аэропорту Калининграда. В состав российской делегации войдут представители МИД, Минобороны, Росгвардии, Росатома и Ростехнадзора.
https://ria.ru/20240523/stantsiya-1948013472.html
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калининград, вена, рафаэль гросси, алексей лихачев, государственная корпорация по атомной энергии "росатом", магатэ, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
Калининград, Вена, Рафаэль Гросси, Алексей Лихачев, Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом", МАГАТЭ, Федеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия)
Борт из Вены прибыл в аэропорт "Храброво" в Калининграде

Борт из Вены прибыл в Калининград, где во вторник ожидают главу МАГАТЭ Гросси

© РИА Новости / Виталий Невар | Перейти в медиабанкАэропорт Храброво в Калининграде
Аэропорт Храброво в Калининграде - РИА Новости, 1920, 28.05.2024
© РИА Новости / Виталий Невар
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Аэропорт Храброво в Калининграде. Архивное фото
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КАЛИНИНГРАД, 28 мая - РИА Новости. Борт из Вены прибыл в аэропорт "Храброво" в Калининграде, где во вторник ожидается визит гендиректора Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэля Гросси, передает корреспондент РИА Новости.
Чартерный борт из Вены приземлился в Храброво в 8.01 по местному времени (9.01 мск).
Стела Запорожской атомной электростанции в Энергодаре - РИА Новости, 1920, 23.05.2024
МАГАТЭ выразило беспокойство из-за зависимости ЗАЭС от линий электропередач
23 мая, 21:57
Ранее представитель МАГАТЭ заявил, что гендиректор агентства Гросси во вторник посетит Калининград, где планирует обсудить безопасность Запорожской атомной электростанции. Планируется, что встреча Гросси с российской межведомственной делегацией во главе с руководителем госкорпорации "Росатом" Алексеем Лихачевым будет организована прямо в аэропорту Калининграда. В состав российской делегации войдут представители МИД, Минобороны, Росгвардии, Росатома и Ростехнадзора.
 
КалининградВенаРафаэль ГроссиАлексей ЛихачевГосударственная корпорация по атомной энергии "Росатом"МАГАТЭФедеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия)
 
 
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