https://ria.ru/20240528/magate-1948820380.html

Борт из Вены прибыл в аэропорт "Храброво" в Калининграде

Борт из Вены прибыл в аэропорт "Храброво" в Калининграде - РИА Новости, 28.05.2024

Борт из Вены прибыл в аэропорт "Храброво" в Калининграде

Борт из Вены прибыл в аэропорт "Храброво" в Калининграде, где во вторник ожидается визит гендиректора Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ)... РИА Новости, 28.05.2024

2024-05-28T09:21

2024-05-28T09:21

2024-05-28T09:21

калининград

вена

рафаэль гросси

алексей лихачев

государственная корпорация по атомной энергии "росатом"

магатэ

федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)

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КАЛИНИНГРАД, 28 мая - РИА Новости. Борт из Вены прибыл в аэропорт "Храброво" в Калининграде, где во вторник ожидается визит гендиректора Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэля Гросси, передает корреспондент РИА Новости. Чартерный борт из Вены приземлился в Храброво в 8.01 по местному времени (9.01 мск). Ранее представитель МАГАТЭ заявил, что гендиректор агентства Гросси во вторник посетит Калининград, где планирует обсудить безопасность Запорожской атомной электростанции. Планируется, что встреча Гросси с российской межведомственной делегацией во главе с руководителем госкорпорации "Росатом" Алексеем Лихачевым будет организована прямо в аэропорту Калининграда. В состав российской делегации войдут представители МИД, Минобороны, Росгвардии, Росатома и Ростехнадзора.

https://ria.ru/20240523/stantsiya-1948013472.html

калининград

вена

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калининград, вена, рафаэль гросси, алексей лихачев, государственная корпорация по атомной энергии "росатом", магатэ, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)