https://ria.ru/20240528/lungu-1949019449.html

Лунгу отпустили через три часа после задержания в кишиневском аэропорту

Лунгу отпустили через три часа после задержания в кишиневском аэропорту - РИА Новости, 28.05.2024

Лунгу отпустили через три часа после задержания в кишиневском аэропорту

Лидер оппозиционной партии "Шанс" Алексей Лунгу сообщил, что его отпустили через почти 3 часа удержания в аэропорту Кишинева при возвращении на родину после... РИА Новости, 28.05.2024

2024-05-28T23:06

2024-05-28T23:06

2024-05-28T23:12

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КИШИНЕВ, 28 мая - РИА Новости. Лидер оппозиционной партии "Шанс" Алексей Лунгу сообщил, что его отпустили через почти 3 часа удержания в аэропорту Кишинева при возвращении на родину после поездки в Москву на форум БРИКС.Ранее в пресс-службе блока "Победа" сообщали, что на форуме в РФ работают представители этого политического объединения— депутат парламента Ирина Лозован и председатель партии "Шанс" Лунгу. По словам Лозован, она успешно прошла паспортный контроль, у нее депутатская неприкосновенность, а у Лунгу забрали паспорт. Жена лидера "Шанса" Диана Спатарел вышла в прямой эфир из холла аэропорта, где ожидала супруга. Представитель правоохранительных органов сообщил ей на камеру, что Лунгу "проверяют на наличие запрещенных предметов". В молдавских Telegram-каналах распространилось видео, которое сделал сам Лунгу в зоне контроля аэропорта, где он требует объяснить причины своего удержания. Ни один из окруживших его пограничников не может ответить на вопрос."Мне отказывались объяснить причины задержания. Проверяли личные вещи. Такие злоупотребления должны быть наказаны. Мы не оставим этого. Наши адвокаты подадут и петиции, и жалобы. То, что они (власти – ред.) делают - показатель того, что они нас боятся", - сказал Лунгу в прямом эфире на странице своей супруги в соцсети, находясь уже в холле аэропорта.Усиленные проверки пассажиров, прибывших из России, в аэропорту Кишинева начались в апреле. Власти задерживали участвовавших в московском съезде молдавских политиков и общественников, поддерживающих вступление Молдавии в ЕАЭС, и создавших политический блок "Победа", часть из них выпустили только через несколько часов после прибытия в Кишинёв. Среди прибывших также были глава Гагаузии Евгения Гуцул и председатель Народного собрания автономии Дмитрий Константинов, которых ожидали в здании аэропорта сотни сторонников, чтобы предотвратить возможное их задержание. Исполняющий обязанности главы прокуратуры по борьбе с организованной преступностью и особым делам Молдавии Виктор Фуртунэ сообщил, что полиция в ночь на 23 апреля провела 150 обысков у сторонников блока "Победа-Виктория" в рамках дела о контрабанде, у них изъято более 1 миллиона долларов.После серии задержаний и проверок власти Молдавии объявили о введении дополнительных мер по обеспечению безопасности в аэропорту. В частности, запрещен доступ в здание воздушной гавани провожающим и встречающим. Ранее власти Молдавии несколько раз вводили ограничительные меры в аэропорту Кишинева – в октябре 2023 "в связи с эскалации рисков для глобальной безопасности в связи с войной в Израиле" и в августе 2022 года "из-за участившихся ложных сообщений о взрывных устройствах в здании аэропорта".В Москве 21 апреля прошел съезд молдавских политиков и общественников, поддерживающих вступление Молдавии в ЕАЭС, на котором было объявлено о создании блока "Победа-Виктория". В частности, структура объединила партии "Шор", "Шанс", "Виктория", "Возрождение", "Сила альтернативы и соглашения Молдовы". Илан Шор стал председателем исполнительного комитета нового блока.

https://ria.ru/20240528/zakharova-1949017931.html

https://ria.ru/20240515/moldaviya-1946116706.html

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Наталья Макарова

молдавия, кишинев, в мире, москва, евгения гуцул, дмитрий константинов, илан шор, брикс, евразийский экономический союз