https://ria.ru/20240528/lungu-1949018865.html

Лунгу обвинил кишиневскую погранполицию в превышении полномочий

Лунгу обвинил кишиневскую погранполицию в превышении полномочий - РИА Новости, 28.05.2024

Лунгу обвинил кишиневскую погранполицию в превышении полномочий

Председатель оппозиционной в Молдавии партии "Шанс" Алексей Лунгу обвинил сотрудников пограничной полиции в аэропорту Кишинева в превышении служебных полномочий РИА Новости, 28.05.2024

2024-05-28T23:03

2024-05-28T23:03

2024-05-28T23:03

в мире

молдавия

кишинев

евгения гуцул

дмитрий константинов

брикс

евразийский экономический союз

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/1c/1949004157_0:182:2993:1866_1920x0_80_0_0_e37833f0403a26ea808a3617a262c4da.jpg

КИШИНЕВ, 28 мая - РИА Новости. Председатель оппозиционной в Молдавии партии "Шанс" Алексей Лунгу обвинил сотрудников пограничной полиции в аэропорту Кишинева в превышении служебных полномочий в связи удержанием его в зоне контроля после прилета из Москвы с форума БРИКС. Ранее в пресс-службе блока сообщили, что на форуме работают представители политического объединения "Победа" — депутат парламента Ирина Лозован и председатель партии "Шанс" Алексей Лунгу. По словам, Лозован она успешно прошла паспортный контроль, у нее депутатская неприкосновенность, а у Лунгу забрали паспорт. Жена лидера "Шанса" Диана Спатарел вышла в прямой эфир из холла аэропорта, где ожидала супруга. Представитель правоохранительных органов сообщил ей на камеру, что Лунгу "проверяют на наличие запрещенных предметов". В молдавских Telegram-каналах распространилось видео, которое сделал сам Лунгу в зоне контроля аэропорта, где он требует объяснить причины своего удержания. Ни один из окруживших его пограничников не может ответить на вопрос. "Вы злоупотребляете полномочиями. Я неоднократно в последнее время пересекал границу и никаких проблем не возникало", - говорит Лунгу на видео в разговоре с пограничниками. Усиленные проверки пассажиров, прибывших из России, в аэропорту Кишинева начались в апреле. Власти задерживали участвовавших в московском съезде молдавских политиков и общественников, поддерживающих вступление Молдавии в ЕАЭС, и создавших политический блок "Победа", часть из них выпустили только через несколько часов после прибытия в Кишинёв. Среди прибывших также были глава Гагаузии Евгения Гуцул и председатель Народного собрания автономии Дмитрий Константинов, которых ожидали в здании аэропорта сотни сторонников, чтобы предотвратить возможное их задержание. Исполняющий обязанности главы прокуратуры по борьбе с организованной преступностью и особым делам Молдавии Виктор Фуртунэ сообщил, что полиция в ночь на 23 апреля провела 150 обысков у сторонников блока "Победа-Виктория" в рамках дела о контрабанде, у них изъято более 1 миллиона долларов. После серии задержаний и проверок власти Молдавии объявили о введении дополнительных мер по обеспечению безопасности в аэропорту. В частности, запрещен доступ в здание воздушной гавани провожающим и встречающим. Ранее власти Молдавии несколько раз вводили ограничительные меры в аэропорту Кишинева – в октябре 2023 "в связи с эскалации рисков для глобальной безопасности в связи с войной в Израиле" и в августе 2022 года "из-за участившихся ложных сообщений о взрывных устройствах в здании аэропорта".

https://ria.ru/20240528/zakharova-1949017931.html

https://ria.ru/20240528/zaderzhanie-1949004029.html

молдавия

кишинев

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, молдавия, кишинев, евгения гуцул, дмитрий константинов, брикс, евразийский экономический союз