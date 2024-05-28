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Лунгу обвинил кишиневскую погранполицию в превышении полномочий - РИА Новости, 28.05.2024
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23:03 28.05.2024
https://ria.ru/20240528/lungu-1949018865.html
Лунгу обвинил кишиневскую погранполицию в превышении полномочий
Лунгу обвинил кишиневскую погранполицию в превышении полномочий - РИА Новости, 28.05.2024
Лунгу обвинил кишиневскую погранполицию в превышении полномочий
Председатель оппозиционной в Молдавии партии "Шанс" Алексей Лунгу обвинил сотрудников пограничной полиции в аэропорту Кишинева в превышении служебных полномочий РИА Новости, 28.05.2024
2024-05-28T23:03
2024-05-28T23:03
в мире
молдавия
кишинев
евгения гуцул
дмитрий константинов
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КИШИНЕВ, 28 мая - РИА Новости. Председатель оппозиционной в Молдавии партии "Шанс" Алексей Лунгу обвинил сотрудников пограничной полиции в аэропорту Кишинева в превышении служебных полномочий в связи удержанием его в зоне контроля после прилета из Москвы с форума БРИКС. Ранее в пресс-службе блока сообщили, что на форуме работают представители политического объединения "Победа" — депутат парламента Ирина Лозован и председатель партии "Шанс" Алексей Лунгу. По словам, Лозован она успешно прошла паспортный контроль, у нее депутатская неприкосновенность, а у Лунгу забрали паспорт. Жена лидера "Шанса" Диана Спатарел вышла в прямой эфир из холла аэропорта, где ожидала супруга. Представитель правоохранительных органов сообщил ей на камеру, что Лунгу "проверяют на наличие запрещенных предметов". В молдавских Telegram-каналах распространилось видео, которое сделал сам Лунгу в зоне контроля аэропорта, где он требует объяснить причины своего удержания. Ни один из окруживших его пограничников не может ответить на вопрос. "Вы злоупотребляете полномочиями. Я неоднократно в последнее время пересекал границу и никаких проблем не возникало", - говорит Лунгу на видео в разговоре с пограничниками. Усиленные проверки пассажиров, прибывших из России, в аэропорту Кишинева начались в апреле. Власти задерживали участвовавших в московском съезде молдавских политиков и общественников, поддерживающих вступление Молдавии в ЕАЭС, и создавших политический блок "Победа", часть из них выпустили только через несколько часов после прибытия в Кишинёв. Среди прибывших также были глава Гагаузии Евгения Гуцул и председатель Народного собрания автономии Дмитрий Константинов, которых ожидали в здании аэропорта сотни сторонников, чтобы предотвратить возможное их задержание. Исполняющий обязанности главы прокуратуры по борьбе с организованной преступностью и особым делам Молдавии Виктор Фуртунэ сообщил, что полиция в ночь на 23 апреля провела 150 обысков у сторонников блока "Победа-Виктория" в рамках дела о контрабанде, у них изъято более 1 миллиона долларов. После серии задержаний и проверок власти Молдавии объявили о введении дополнительных мер по обеспечению безопасности в аэропорту. В частности, запрещен доступ в здание воздушной гавани провожающим и встречающим. Ранее власти Молдавии несколько раз вводили ограничительные меры в аэропорту Кишинева – в октябре 2023 "в связи с эскалации рисков для глобальной безопасности в связи с войной в Израиле" и в августе 2022 года "из-за участившихся ложных сообщений о взрывных устройствах в здании аэропорта".
https://ria.ru/20240528/zakharova-1949017931.html
https://ria.ru/20240528/zaderzhanie-1949004029.html
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в мире, молдавия, кишинев, евгения гуцул, дмитрий константинов, брикс, евразийский экономический союз
В мире, Молдавия, Кишинев, Евгения Гуцул, Дмитрий Константинов, БРИКС, Евразийский экономический союз
Лунгу обвинил кишиневскую погранполицию в превышении полномочий

Глава партии "Шанс" Лунгу обвинил пограничников в превышении полномочий

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкПредседатель партии "Шанс" Алексей Лунгу
Председатель партии Шанс Алексей Лунгу - РИА Новости, 1920, 28.05.2024
© РИА Новости / Максим Блинов
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Председатель партии "Шанс" Алексей Лунгу. Архивное фото
Читать ria.ru в
КИШИНЕВ, 28 мая - РИА Новости. Председатель оппозиционной в Молдавии партии "Шанс" Алексей Лунгу обвинил сотрудников пограничной полиции в аэропорту Кишинева в превышении служебных полномочий в связи удержанием его в зоне контроля после прилета из Москвы с форума БРИКС.
Ранее в пресс-службе блока сообщили, что на форуме работают представители политического объединения "Победа" — депутат парламента Ирина Лозован и председатель партии "Шанс" Алексей Лунгу. По словам, Лозован она успешно прошла паспортный контроль, у нее депутатская неприкосновенность, а у Лунгу забрали паспорт. Жена лидера "Шанса" Диана Спатарел вышла в прямой эфир из холла аэропорта, где ожидала супруга. Представитель правоохранительных органов сообщил ей на камеру, что Лунгу "проверяют на наличие запрещенных предметов". В молдавских Telegram-каналах распространилось видео, которое сделал сам Лунгу в зоне контроля аэропорта, где он требует объяснить причины своего удержания. Ни один из окруживших его пограничников не может ответить на вопрос.
Директор ДИП МИД Роcсии Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 28.05.2024
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"Вы злоупотребляете полномочиями. Я неоднократно в последнее время пересекал границу и никаких проблем не возникало", - говорит Лунгу на видео в разговоре с пограничниками.
Усиленные проверки пассажиров, прибывших из России, в аэропорту Кишинева начались в апреле. Власти задерживали участвовавших в московском съезде молдавских политиков и общественников, поддерживающих вступление Молдавии в ЕАЭС, и создавших политический блок "Победа", часть из них выпустили только через несколько часов после прибытия в Кишинёв. Среди прибывших также были глава Гагаузии Евгения Гуцул и председатель Народного собрания автономии Дмитрий Константинов, которых ожидали в здании аэропорта сотни сторонников, чтобы предотвратить возможное их задержание. Исполняющий обязанности главы прокуратуры по борьбе с организованной преступностью и особым делам Молдавии Виктор Фуртунэ сообщил, что полиция в ночь на 23 апреля провела 150 обысков у сторонников блока "Победа-Виктория" в рамках дела о контрабанде, у них изъято более 1 миллиона долларов.
После серии задержаний и проверок власти Молдавии объявили о введении дополнительных мер по обеспечению безопасности в аэропорту. В частности, запрещен доступ в здание воздушной гавани провожающим и встречающим. Ранее власти Молдавии несколько раз вводили ограничительные меры в аэропорту Кишинева – в октябре 2023 "в связи с эскалации рисков для глобальной безопасности в связи с войной в Израиле" и в августе 2022 года "из-за участившихся ложных сообщений о взрывных устройствах в здании аэропорта".
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