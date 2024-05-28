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ПВО отразила вторую украинскую атаку на Луганск - РИА Новости, 28.05.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
00:15 28.05.2024 (обновлено: 07:44 28.05.2024)
https://ria.ru/20240528/lugansk-1948797613.html
ПВО отразила вторую украинскую атаку на Луганск
ПВО отразила вторую украинскую атаку на Луганск - РИА Новости, 28.05.2024
ПВО отразила вторую украинскую атаку на Луганск
Работа ПВО была слышна в Луганске после первой ракетной атаки ВСУ, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 28.05.2024
2024-05-28T00:15
2024-05-28T07:44
специальная военная операция на украине
в мире
луганск
вооруженные силы украины
луганская народная республика
леонид пасечник
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ЛУГАНСК, 28 мая - РИА Новости. Работа ПВО была слышна в Луганске после первой ракетной атаки ВСУ, передает корреспондент РИА Новости.Посол по особым поручениям МИД России по преступлениям киевского режима Родион Мирошник со ссылкой на местных жителей сообщил в Telegram-канале "о двух громких прилетах" в том же районе города". Он не исключил, что второй удар нанесен по месту работы спасателей, которые ликвидируют последствия предыдущей атаки.Как сообщил ранее глава ЛНР Леонид Пасечник, вечером в понедельник украинские войска нанесли ракетный удар кассетными боеприпасами по Луганску, в результате атаки возник пожар. Данных пострадавших и разрушениях пока нет.Украинские войска регулярно обстреливают населенные пункты в Донбассе. В частности, в понедельник они выпустили по территории ДНР 40 боеприпасов. Как уточняется, ВСУ применили ствольную артиллерию калибра 155 миллиметров, в том числе кассетного типа. В результате пострадали пять мирных жителей.Украинская армия использует кассетные боеприпасы, которые получила от США в рамках очередного пакета военной помощи. В отличие от обычных, они несут в себе более мелкие суббоеприпасы, которые при подлете к цели разлетаются по большой площади и уже потом взрываются. При этом кассетные снаряды не обеспечены устройствами самоликвидации.
https://ria.ru/20240527/obstrel-1948764034.html
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в мире, луганск, вооруженные силы украины, луганская народная республика, леонид пасечник
Специальная военная операция на Украине, В мире, Луганск, Вооруженные силы Украины, Луганская Народная Республика, Леонид Пасечник
ПВО отразила вторую украинскую атаку на Луганск

Мирошник допустил, что ВСУ нанесли второй удар в Луганске по спасателям

© РИА Новости / Валерий Мельников | Перейти в медиабанкФрагмент снаряда застрявший в асфальте после артиллерийского обстрела Луганска украинскими силовиками
Фрагмент снаряда застрявший в асфальте после артиллерийского обстрела Луганска украинскими силовиками - РИА Новости, 1920, 28.05.2024
© РИА Новости / Валерий Мельников
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Фрагмент снаряда застрявший в асфальте после артиллерийского обстрела Луганска украинскими силовиками. Архивное фото
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ЛУГАНСК, 28 мая - РИА Новости. Работа ПВО была слышна в Луганске после первой ракетной атаки ВСУ, передает корреспондент РИА Новости.
Посол по особым поручениям МИД России по преступлениям киевского режима Родион Мирошник со ссылкой на местных жителей сообщил в Telegram-канале "о двух громких прилетах" в том же районе города". Он не исключил, что второй удар нанесен по месту работы спасателей, которые ликвидируют последствия предыдущей атаки.
Как сообщил ранее глава ЛНР Леонид Пасечник, вечером в понедельник украинские войска нанесли ракетный удар кассетными боеприпасами по Луганску, в результате атаки возник пожар. Данных пострадавших и разрушениях пока нет.
Украинские войска регулярно обстреливают населенные пункты в Донбассе. В частности, в понедельник они выпустили по территории ДНР 40 боеприпасов. Как уточняется, ВСУ применили ствольную артиллерию калибра 155 миллиметров, в том числе кассетного типа. В результате пострадали пять мирных жителей.
Украинская армия использует кассетные боеприпасы, которые получила от США в рамках очередного пакета военной помощи. В отличие от обычных, они несут в себе более мелкие суббоеприпасы, которые при подлете к цели разлетаются по большой площади и уже потом взрываются. При этом кассетные снаряды не обеспечены устройствами самоликвидации.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреЛуганскВооруженные силы УкраиныЛуганская Народная РеспубликаЛеонид Пасечник
 
 
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