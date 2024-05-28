https://ria.ru/20240528/likhachev-1948889208.html

Лихачев назвал безопасность главным условием перезапуска ЗАЭС

Лихачев назвал безопасность главным условием перезапуска ЗАЭС - РИА Новости, 28.05.2024

Лихачев назвал безопасность главным условием перезапуска ЗАЭС

Генеральный директор госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачев заявил, что Запорожская АЭС не должна быть объектом боевых действий. Лихачев отметил, что первым... РИА Новости, 28.05.2024

2024-05-28T13:50

2024-05-28T13:50

2024-05-28T15:32

запорожская аэс

россия

алексей лихачев

калининград

днепр (город)

рафаэль гросси

владимир путин

государственная корпорация по атомной энергии "росатом"

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КАЛИНИНГРАД, 28 мая - РИА Новости. Генеральный директор госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачев заявил, что Запорожская АЭС не должна быть объектом боевых действий. Лихачев отметил, что первым условием для запуска Запорожской АЭС является безопасность: как она будет решена - гарантиями или отводом линии фронта - покажет время.Переговоры генерального директора госкорпорации "Росатом" и генерального директора МАГАТЭ Рафаэля Гросси состоялись в Калининграде во вторник."Запуск Запорожской атомной электростанции – это не тема сегодняшнего дня… Первое непреложное условие – это безопасность: как она будет решена – специальными гарантиями, отводом линии фронта как можно дальше от Запорожской атомной электростанции - покажет время", - сказал Лихачев журналистам.ЗАЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе - на станции насчитывается шесть энергоблоков мощностью по 1 гигаватту. В октябре 2022 года атомная станция перешла в собственность РФ.Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что никто на Западе не говорит, что украинцы обстреливают Запорожскую АЭС, и нагнетают ажиотаж, обвиняя во всем Россию. Он добавил, что Киев говорит о желании обладать ядерным оружием, при этом постоянно заявляет, что Запорожскую АЭС обстреливает РФ: они сбрендили, на станции находятся российские войска, заявил президент.Переговоры генерального директора госкорпорации "Росатом" Алексея Лихачева и генерального директора МАГАТЭ Рафаэля Гросси состоялись в Калининграде во вторник."Мы всегда отстаиваем точку зрения, что ни на станцию, ни с территории станции никаких вооруженных ударов быть не должно", - сказал Лихачев журналистам.По его словам, украинские войска атаками на Запорожскую АЭС пытаются спровоцировать ситуацию и вызвать вооруженные силы РФ на ответный огонь.ЗАЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе - на станции насчитывается шесть энергоблоков мощностью по 1 гигаватту. В октябре 2022 года атомная станция перешла в собственность РФ.Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что никто на Западе не говорит, что украинцы обстреливают Запорожскую АЭС, и нагнетают ажиотаж, обвиняя во всем Россию. Он добавил, что Киев говорит о желании обладать ядерным оружием, при этом постоянно заявляет, что Запорожскую АЭС обстреливает РФ: они сбрендили, на станции находятся российские войска, заявил президент.

https://ria.ru/20240528/zaes-1948893860.html

https://radiosputnik.ru/20240521/grossi-1947350979.html

https://ria.ru/20240523/zaes-1948012421.html

https://ria.ru/20240524/rosatom-1948212516.html

https://ria.ru/20240521/zaes-1947322578.html

россия

калининград

днепр (город)

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запорожская аэс, россия, алексей лихачев, калининград, днепр (город), рафаэль гросси, владимир путин, государственная корпорация по атомной энергии "росатом", магатэ