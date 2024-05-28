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Лихачев назвал безопасность главным условием перезапуска ЗАЭС - РИА Новости, 28.05.2024
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13:50 28.05.2024 (обновлено: 15:32 28.05.2024)
https://ria.ru/20240528/likhachev-1948889208.html
Лихачев назвал безопасность главным условием перезапуска ЗАЭС
Лихачев назвал безопасность главным условием перезапуска ЗАЭС - РИА Новости, 28.05.2024
Лихачев назвал безопасность главным условием перезапуска ЗАЭС
Генеральный директор госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачев заявил, что Запорожская АЭС не должна быть объектом боевых действий. Лихачев отметил, что первым... РИА Новости, 28.05.2024
2024-05-28T13:50
2024-05-28T15:32
запорожская аэс
россия
алексей лихачев
калининград
днепр (город)
рафаэль гросси
владимир путин
государственная корпорация по атомной энергии "росатом"
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КАЛИНИНГРАД, 28 мая - РИА Новости. Генеральный директор госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачев заявил, что Запорожская АЭС не должна быть объектом боевых действий. Лихачев отметил, что первым условием для запуска Запорожской АЭС является безопасность: как она будет решена - гарантиями или отводом линии фронта - покажет время.Переговоры генерального директора госкорпорации "Росатом" и генерального директора МАГАТЭ Рафаэля Гросси состоялись в Калининграде во вторник."Запуск Запорожской атомной электростанции – это не тема сегодняшнего дня… Первое непреложное условие – это безопасность: как она будет решена – специальными гарантиями, отводом линии фронта как можно дальше от Запорожской атомной электростанции - покажет время", - сказал Лихачев журналистам.ЗАЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе - на станции насчитывается шесть энергоблоков мощностью по 1 гигаватту. В октябре 2022 года атомная станция перешла в собственность РФ.Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что никто на Западе не говорит, что украинцы обстреливают Запорожскую АЭС, и нагнетают ажиотаж, обвиняя во всем Россию. Он добавил, что Киев говорит о желании обладать ядерным оружием, при этом постоянно заявляет, что Запорожскую АЭС обстреливает РФ: они сбрендили, на станции находятся российские войска, заявил президент.Переговоры генерального директора госкорпорации "Росатом" Алексея Лихачева и генерального директора МАГАТЭ Рафаэля Гросси состоялись в Калининграде во вторник."Мы всегда отстаиваем точку зрения, что ни на станцию, ни с территории станции никаких вооруженных ударов быть не должно", - сказал Лихачев журналистам.По его словам, украинские войска атаками на Запорожскую АЭС пытаются спровоцировать ситуацию и вызвать вооруженные силы РФ на ответный огонь.ЗАЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе - на станции насчитывается шесть энергоблоков мощностью по 1 гигаватту. В октябре 2022 года атомная станция перешла в собственность РФ.Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что никто на Западе не говорит, что украинцы обстреливают Запорожскую АЭС, и нагнетают ажиотаж, обвиняя во всем Россию. Он добавил, что Киев говорит о желании обладать ядерным оружием, при этом постоянно заявляет, что Запорожскую АЭС обстреливает РФ: они сбрендили, на станции находятся российские войска, заявил президент.
https://ria.ru/20240528/zaes-1948893860.html
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запорожская аэс, россия, алексей лихачев, калининград, днепр (город), рафаэль гросси, владимир путин, государственная корпорация по атомной энергии "росатом", магатэ
Запорожская АЭС, Россия, Алексей Лихачев, Калининград, Днепр (город), Рафаэль Гросси, Владимир Путин, Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом", МАГАТЭ
Лихачев назвал безопасность главным условием перезапуска ЗАЭС

Лихачев: Запорожская АЭС не должна быть объектом боевых действий

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкБронеавтомобиль покидает территорию Запорожской АЭС
Бронеавтомобиль покидает территорию Запорожской АЭС - РИА Новости, 1920, 28.05.2024
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Бронеавтомобиль покидает территорию Запорожской АЭС. Архивное фото
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КАЛИНИНГРАД, 28 мая - РИА Новости. Генеральный директор госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачев заявил, что Запорожская АЭС не должна быть объектом боевых действий. Лихачев отметил, что первым условием для запуска Запорожской АЭС является безопасность: как она будет решена - гарантиями или отводом линии фронта - покажет время.
Переговоры генерального директора госкорпорации "Росатом" и генерального директора МАГАТЭ Рафаэля Гросси состоялись в Калининграде во вторник.
Стела Запорожской атомной электростанции в Энергодаре - РИА Новости, 1920, 28.05.2024
Лихачев назвал единственный риск для безопасности ЗАЭС
Вчера, 14:07
"Запуск Запорожской атомной электростанции – это не тема сегодняшнего дня… Первое непреложное условие – это безопасность: как она будет решена – специальными гарантиями, отводом линии фронта как можно дальше от Запорожской атомной электростанции - покажет время", - сказал Лихачев журналистам.
ЗАЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе - на станции насчитывается шесть энергоблоков мощностью по 1 гигаватту. В октябре 2022 года атомная станция перешла в собственность РФ.
Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии Рафаэль Гросси. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 21.05.2024
Гендиректор МАГАТЭ прокомментировал запрет США на импорт урана из РФ
21 мая, 10:41
Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что никто на Западе не говорит, что украинцы обстреливают Запорожскую АЭС, и нагнетают ажиотаж, обвиняя во всем Россию. Он добавил, что Киев говорит о желании обладать ядерным оружием, при этом постоянно заявляет, что Запорожскую АЭС обстреливает РФ: они сбрендили, на станции находятся российские войска, заявил президент.
Переговоры генерального директора госкорпорации "Росатом" Алексея Лихачева и генерального директора МАГАТЭ Рафаэля Гросси состоялись в Калининграде во вторник.
Стела Запорожской атомной электростанции в Энергодаре - РИА Новости, 1920, 23.05.2024
ЗАЭС сообщила МАГАТЭ о повреждениях после атаки БПЛА
23 мая, 21:44
"Мы всегда отстаиваем точку зрения, что ни на станцию, ни с территории станции никаких вооруженных ударов быть не должно", - сказал Лихачев журналистам.
По его словам, украинские войска атаками на Запорожскую АЭС пытаются спровоцировать ситуацию и вызвать вооруженные силы РФ на ответный огонь.
Стенд Росатома на конференции ЦИПР - РИА Новости, 1920, 24.05.2024
"Росатом": нужно совместить разные информсистемы на единой платформе
24 мая, 19:46
ЗАЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе - на станции насчитывается шесть энергоблоков мощностью по 1 гигаватту. В октябре 2022 года атомная станция перешла в собственность РФ.
Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что никто на Западе не говорит, что украинцы обстреливают Запорожскую АЭС, и нагнетают ажиотаж, обвиняя во всем Россию. Он добавил, что Киев говорит о желании обладать ядерным оружием, при этом постоянно заявляет, что Запорожскую АЭС обстреливает РФ: они сбрендили, на станции находятся российские войска, заявил президент.
Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси участвует в брифинге на Запорожской АЭС - РИА Новости, 1920, 21.05.2024
Гросси объяснил, что поможет избежать ядерной аварии на Запорожской АЭС
21 мая, 06:34
 
Запорожская АЭСРоссияАлексей ЛихачевКалининградДнепр (город)Рафаэль ГроссиВладимир ПутинГосударственная корпорация по атомной энергии "Росатом"МАГАТЭ
 
 
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