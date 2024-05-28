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Сальдо сообщил о заваленных телами боевиков ВСУ подвалах в Крынках - РИА Новости, 28.05.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
05:12 28.05.2024 (обновлено: 05:22 28.05.2024)
https://ria.ru/20240528/krynki-1948808641.html
Сальдо сообщил о заваленных телами боевиков ВСУ подвалах в Крынках
Сальдо сообщил о заваленных телами боевиков ВСУ подвалах в Крынках - РИА Новости, 28.05.2024
Сальдо сообщил о заваленных телами боевиков ВСУ подвалах в Крынках
В селе Крынки на левом берегу Днепра в Херсонской области продолжают обнаруживать страшные находки — подвалы, заваленные телами украинских военных, сообщил... РИА Новости, 28.05.2024
2024-05-28T05:12
2024-05-28T05:22
специальная военная операция на украине
украина
владимир путин
дмитрий киселев
валерий герасимов
владимир сальдо
херсонская область
крынки
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МОСКВА, 28 мая – РИА Новости. В селе Крынки на левом берегу Днепра в Херсонской области продолжают обнаруживать страшные находки — подвалы, заваленные телами украинских военных, сообщил губернатор региона Владимир Сальдо.&quot;Что касается Крынок, то наши военные при обследовании разрушенных домов продолжают обнаруживать страшные находки — подвалы, заваленные телами так называемых &quot;морских пехотинцев&quot;. Только в таком виде они присутствуют в Крынках&quot;, — написал Сальдо в Telegram-канале.Освобождение КрынокДвадцатого февраля Сергей Шойгу, занимавший тогда пост министра обороны, сообщил, что работа по зачистке территории в Крынках завершена, там находились четыре бригады корпуса морской пехоты ВСУ, у которых имелась задача достичь западного побережья Крыма. По его словам, потери противника здесь составили почти 3,4 тысячи человек.Как заявил чуть позднее Сальдо, Крынки и территория вокруг полностью зачищены, но попытки ВСУ высадится на одном из островов продолжаются, однако ситуация контролируется российскими военными.Бросала людей как мясорубкуКак заявил в марте президент Владимир Путин в интервью журналисту Дмитрию Киселеву для "России 1" и РИА Новости, Украина бросала своих людей в Крынки, как в мясорубку, отправляя их на убой, заявил.Президент рассказал, что спрашивал начальника Генштаба Вооруженных сил Валерия Герасимова, понимают ли те, кто на Украине принимают решения, что посылают людей на верную смерть, он ответил, что понимают."Ну, не знаю, говорит (Герасимов — Прим. Ред.), наверное, там верхнее политическое руководство, исходя из политических соображений, что у них есть какой-то шанс прорвать нашу оборону, есть какой-то шанс получить дополнительные деньги, ссылаясь на то, что у них есть на левом берегу какой-то плацдарм, есть какой-то шанс красиво подать свою позицию на международных встречах. Команда прошла, все нижестоящие начальники автоматом выдают дальше", - рассказал глава государства.Путин добавил, что украинские военные, которые сдавались в плен, говорили, что даже не знали, в какую ситуацию попадали.Киселев отметил, что это трагедия."Натуральная, с их точки зрения, абсолютно", - ответил президент.
https://ria.ru/20240527/saldo-1948794094.html
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украина, владимир путин, дмитрий киселев, валерий герасимов, владимир сальдо, херсонская область , крынки
Специальная военная операция на Украине, Украина, Владимир Путин, Дмитрий Киселев, Валерий Герасимов, Владимир Сальдо, Херсонская область , Крынки
Сальдо сообщил о заваленных телами боевиков ВСУ подвалах в Крынках

Губернатор Сальдо: в селе Крынки нашли заваленные телами солдат ВСУ подвалы

© AP Photo / Alex BabenkoУкраинский военнослужащий на Днепре
Украинский военнослужащий на Днепре - РИА Новости, 1920, 28.05.2024
© AP Photo / Alex Babenko
Украинский военнослужащий на Днепре. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 28 мая – РИА Новости. В селе Крынки на левом берегу Днепра в Херсонской области продолжают обнаруживать страшные находки — подвалы, заваленные телами украинских военных, сообщил губернатор региона Владимир Сальдо.
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"Что касается Крынок, то наши военные при обследовании разрушенных домов продолжают обнаруживать страшные находки — подвалы, заваленные телами так называемых "морских пехотинцев". Только в таком виде они присутствуют в Крынках", — написал Сальдо в Telegram-канале.

Освобождение Крынок

Двадцатого февраля Сергей Шойгу, занимавший тогда пост министра обороны, сообщил, что работа по зачистке территории в Крынках завершена, там находились четыре бригады корпуса морской пехоты ВСУ, у которых имелась задача достичь западного побережья Крыма. По его словам, потери противника здесь составили почти 3,4 тысячи человек.
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Как заявил чуть позднее Сальдо, Крынки и территория вокруг полностью зачищены, но попытки ВСУ высадится на одном из островов продолжаются, однако ситуация контролируется российскими военными.

Бросала людей как мясорубку

Как заявил в марте президент Владимир Путин в интервью журналисту Дмитрию Киселеву для "России 1" и РИА Новости, Украина бросала своих людей в Крынки, как в мясорубку, отправляя их на убой, заявил.
Президент рассказал, что спрашивал начальника Генштаба Вооруженных сил Валерия Герасимова, понимают ли те, кто на Украине принимают решения, что посылают людей на верную смерть, он ответил, что понимают.
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"Ну, не знаю, говорит (Герасимов — Прим. Ред.), наверное, там верхнее политическое руководство, исходя из политических соображений, что у них есть какой-то шанс прорвать нашу оборону, есть какой-то шанс получить дополнительные деньги, ссылаясь на то, что у них есть на левом берегу какой-то плацдарм, есть какой-то шанс красиво подать свою позицию на международных встречах. Команда прошла, все нижестоящие начальники автоматом выдают дальше", - рассказал глава государства.
Путин добавил, что украинские военные, которые сдавались в плен, говорили, что даже не знали, в какую ситуацию попадали.
Киселев отметил, что это трагедия.
"Натуральная, с их точки зрения, абсолютно", - ответил президент.
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Специальная военная операция на УкраинеУкраинаВладимир ПутинДмитрий КиселевВалерий ГерасимовВладимир СальдоХерсонская областьКрынки
 
 
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