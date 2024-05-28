https://ria.ru/20240528/krynki-1948808641.html

Сальдо сообщил о заваленных телами боевиков ВСУ подвалах в Крынках

Сальдо сообщил о заваленных телами боевиков ВСУ подвалах в Крынках - РИА Новости, 28.05.2024

Сальдо сообщил о заваленных телами боевиков ВСУ подвалах в Крынках

В селе Крынки на левом берегу Днепра в Херсонской области продолжают обнаруживать страшные находки — подвалы, заваленные телами украинских военных, сообщил... РИА Новости, 28.05.2024

2024-05-28T05:12

2024-05-28T05:12

2024-05-28T05:22

специальная военная операция на украине

украина

владимир путин

дмитрий киселев

валерий герасимов

владимир сальдо

херсонская область

крынки

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МОСКВА, 28 мая – РИА Новости. В селе Крынки на левом берегу Днепра в Херсонской области продолжают обнаруживать страшные находки — подвалы, заваленные телами украинских военных, сообщил губернатор региона Владимир Сальдо."Что касается Крынок, то наши военные при обследовании разрушенных домов продолжают обнаруживать страшные находки — подвалы, заваленные телами так называемых "морских пехотинцев". Только в таком виде они присутствуют в Крынках", — написал Сальдо в Telegram-канале.Освобождение КрынокДвадцатого февраля Сергей Шойгу, занимавший тогда пост министра обороны, сообщил, что работа по зачистке территории в Крынках завершена, там находились четыре бригады корпуса морской пехоты ВСУ, у которых имелась задача достичь западного побережья Крыма. По его словам, потери противника здесь составили почти 3,4 тысячи человек.Как заявил чуть позднее Сальдо, Крынки и территория вокруг полностью зачищены, но попытки ВСУ высадится на одном из островов продолжаются, однако ситуация контролируется российскими военными.Бросала людей как мясорубкуКак заявил в марте президент Владимир Путин в интервью журналисту Дмитрию Киселеву для "России 1" и РИА Новости, Украина бросала своих людей в Крынки, как в мясорубку, отправляя их на убой, заявил.Президент рассказал, что спрашивал начальника Генштаба Вооруженных сил Валерия Герасимова, понимают ли те, кто на Украине принимают решения, что посылают людей на верную смерть, он ответил, что понимают."Ну, не знаю, говорит (Герасимов — Прим. Ред.), наверное, там верхнее политическое руководство, исходя из политических соображений, что у них есть какой-то шанс прорвать нашу оборону, есть какой-то шанс получить дополнительные деньги, ссылаясь на то, что у них есть на левом берегу какой-то плацдарм, есть какой-то шанс красиво подать свою позицию на международных встречах. Команда прошла, все нижестоящие начальники автоматом выдают дальше", - рассказал глава государства.Путин добавил, что украинские военные, которые сдавались в плен, говорили, что даже не знали, в какую ситуацию попадали.Киселев отметил, что это трагедия."Натуральная, с их точки зрения, абсолютно", - ответил президент.

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https://ria.ru/20240523/boestolknoveniya-1947800477.html

https://ria.ru/20240522/ukraina-1947444052.html

украина

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украина, владимир путин, дмитрий киселев, валерий герасимов, владимир сальдо, херсонская область , крынки