https://ria.ru/20240528/kolokoltsev-1948902320.html
Колокольцев принял участие в открытии филиала паспортного сервиса в Душанбе
Колокольцев принял участие в открытии филиала паспортного сервиса в Душанбе - РИА Новости, 28.05.2024
Колокольцев принял участие в открытии филиала паспортного сервиса в Душанбе
Глава МВД РФ Владимир Колокольцев принял участие в открытии филиала паспортно-визового сервиса в Душанбе, отметив, что отделение позволит заблаговременно пройти РИА Новости, 28.05.2024
2024-05-28T14:34
2024-05-28T14:34
2024-05-28T14:34
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МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. Глава МВД РФ Владимир Колокольцев принял участие в открытии филиала паспортно-визового сервиса в Душанбе, отметив, что отделение позволит заблаговременно пройти проверку гражданам, планирующим приехать в Россию, рассказала официальный представитель МВД Ирина Волк в своем Telegram-канале. Как сообщила Волк, Колокольцев во вторник принял участие в церемонии открытия филиала предприятия ФГУП "Паспортно-визовый сервис" МВД России в Таджикистане. "Учитывая роль данной площадки в создании организованной и упорядоченной миграции, рассчитываю, что ее функционирование будет максимально полезным для наших стран и позволит желающим заблаговременно пройти проверки на наличие оснований, препятствующих въезду, биометрическую регистрацию, а также в рамках консультативной помощи узнать о миграционных услугах на территории Российской Федерации. Такой формат минимизирует риски обращения к теневым посредникам, существенно сокращает временные, организационные и финансовые издержки для граждан, прибывающих в Российскую Федерацию", – привела слова министра Волк. Она рассказала, что коллектив филиала будет участвовать и в работе по открытию миграционных центров довъездной подготовки граждан Таджикистана, которые планируют трудовую деятельность в России. "Глава МВД России поблагодарил таджикистанских партнеров, а также представителей всех ведомств и организаций, принимавших участие в создании филиала", - заключила представитель МВД РФ. Договоренности о создании указанного филиала были достигнуты в 2022 году. Представительство находится в отдельном крыле здания миграционной службы Министерства труда, миграции и занятости населения Таджикистана в Душанбе. Здесь гражданам Таджикистана будут оказываться следующие услуги: комплексное обслуживание в целях прохождения обязательной государственной дактилоскопической регистрации и фотографирования, содействие в получении информации о наличии оснований, препятствующих въезду в РФ.
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, таджикистан, душанбе, ирина волк, владимир колокольцев, в мире
Россия, Таджикистан, Душанбе, Ирина Волк, Владимир Колокольцев, В мире
Колокольцев принял участие в открытии филиала паспортного сервиса в Душанбе
Глава МВД Колокольцев открыл филиал паспортно-визового сервиса в Душанбе
МОСКВА, 28 мая - РИА Новости.
Глава МВД РФ Владимир Колокольцев принял участие в открытии филиала паспортно-визового сервиса в Душанбе, отметив, что отделение позволит заблаговременно пройти проверку гражданам, планирующим приехать в Россию, рассказала официальный представитель МВД Ирина Волк в своем Telegram-канале
.
Как сообщила Волк, Колокольцев во вторник принял участие в церемонии открытия филиала предприятия ФГУП "Паспортно-визовый сервис" МВД России в Таджикистане
.
"Учитывая роль данной площадки в создании организованной и упорядоченной миграции, рассчитываю, что ее функционирование будет максимально полезным для наших стран и позволит желающим заблаговременно пройти проверки на наличие оснований, препятствующих въезду, биометрическую регистрацию, а также в рамках консультативной помощи узнать о миграционных услугах на территории Российской Федерации. Такой формат минимизирует риски обращения к теневым посредникам, существенно сокращает временные, организационные и финансовые издержки для граждан, прибывающих в Российскую Федерацию", – привела слова министра Волк.
Она рассказала, что коллектив филиала будет участвовать и в работе по открытию миграционных центров довъездной подготовки граждан Таджикистана, которые планируют трудовую деятельность в России.
"Глава МВД России поблагодарил таджикистанских партнеров, а также представителей всех ведомств и организаций, принимавших участие в создании филиала", - заключила представитель МВД РФ.
Договоренности о создании указанного филиала были достигнуты в 2022 году. Представительство находится в отдельном крыле здания миграционной службы Министерства труда, миграции и занятости населения Таджикистана в Душанбе. Здесь гражданам Таджикистана будут оказываться следующие услуги: комплексное обслуживание в целях прохождения обязательной государственной дактилоскопической регистрации и фотографирования, содействие в получении информации о наличии оснований, препятствующих въезду в РФ.