https://ria.ru/20240528/kolokoltsev-1948902320.html

Колокольцев принял участие в открытии филиала паспортного сервиса в Душанбе

Колокольцев принял участие в открытии филиала паспортного сервиса в Душанбе - РИА Новости, 28.05.2024

Колокольцев принял участие в открытии филиала паспортного сервиса в Душанбе

Глава МВД РФ Владимир Колокольцев принял участие в открытии филиала паспортно-визового сервиса в Душанбе, отметив, что отделение позволит заблаговременно пройти РИА Новости, 28.05.2024

2024-05-28T14:34

2024-05-28T14:34

2024-05-28T14:34

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МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. Глава МВД РФ Владимир Колокольцев принял участие в открытии филиала паспортно-визового сервиса в Душанбе, отметив, что отделение позволит заблаговременно пройти проверку гражданам, планирующим приехать в Россию, рассказала официальный представитель МВД Ирина Волк в своем Telegram-канале. Как сообщила Волк, Колокольцев во вторник принял участие в церемонии открытия филиала предприятия ФГУП "Паспортно-визовый сервис" МВД России в Таджикистане. "Учитывая роль данной площадки в создании организованной и упорядоченной миграции, рассчитываю, что ее функционирование будет максимально полезным для наших стран и позволит желающим заблаговременно пройти проверки на наличие оснований, препятствующих въезду, биометрическую регистрацию, а также в рамках консультативной помощи узнать о миграционных услугах на территории Российской Федерации. Такой формат минимизирует риски обращения к теневым посредникам, существенно сокращает временные, организационные и финансовые издержки для граждан, прибывающих в Российскую Федерацию", – привела слова министра Волк. Она рассказала, что коллектив филиала будет участвовать и в работе по открытию миграционных центров довъездной подготовки граждан Таджикистана, которые планируют трудовую деятельность в России. "Глава МВД России поблагодарил таджикистанских партнеров, а также представителей всех ведомств и организаций, принимавших участие в создании филиала", - заключила представитель МВД РФ. Договоренности о создании указанного филиала были достигнуты в 2022 году. Представительство находится в отдельном крыле здания миграционной службы Министерства труда, миграции и занятости населения Таджикистана в Душанбе. Здесь гражданам Таджикистана будут оказываться следующие услуги: комплексное обслуживание в целях прохождения обязательной государственной дактилоскопической регистрации и фотографирования, содействие в получении информации о наличии оснований, препятствующих въезду в РФ.

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Варвара Скокшина

россия, таджикистан, душанбе, ирина волк, владимир колокольцев, в мире