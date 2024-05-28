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В Петербурге перекрыли канал нелегальной миграции - РИА Новости, 28.05.2024
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11:21 28.05.2024 (обновлено: 13:20 28.05.2024)
https://ria.ru/20240528/gumvd-1948842799.html
В Петербурге перекрыли канал нелегальной миграции
В Петербурге перекрыли канал нелегальной миграции - РИА Новости, 28.05.2024
В Петербурге перекрыли канал нелегальной миграции
Полиция Петербурга выявила преступную группу, легализовавшую за полтора года около 400 мигрантов, сообщила пресс-служба ГУ МВД по городу и Ленобласти. РИА Новости, 28.05.2024
2024-05-28T11:21
2024-05-28T13:20
происшествия
курортный район
россия
санкт-петербург
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 28 мая — РИА Новости. Полиция Петербурга выявила преступную группу, легализовавшую за полтора года около 400 мигрантов, сообщила пресс-служба ГУ МВД по городу и Ленобласти."Сотрудники экономической полиции Курортного района выявили организованную группу, создавшую канал нелегальной миграции. Возглавлял группу 58-летний уроженец Азербайджана", — говорится в пресс-релизе.Оперативники установили, что в бланки уведомлений о прибытии иностранцев вносились ложные сведения об адресах регистрации. Затем документы подавали в отдел миграции Курортного района.Из-за того, что в преступлении могли участвовать сотрудники полиции, к расследованию привлекли оперативников Управления собственной безопасности главка МВД.Уголовное дело возбудили по статье "Фиктивная постановка на учет иностранного гражданина в жилом помещении".Сотрудники экономической полиции Курортного района и собственной безопасности провели обыски по адресам фиктивной постановки мигрантов, дома у предполагаемых фигурантов, а также мероприятия по их задержанию. Как позднее уточнил СК в Telegram-канале, следствие выявило две преступные группы, поэтому возбуждено не одно, а два уголовных дела. Установлено, что соучастники получили доход на сумму не менее 5 790 000 рублей.
https://ria.ru/20240523/pozhar-1947852050.html
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курортный район
россия
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происшествия, курортный район, россия, санкт-петербург
Происшествия, Курортный район, Россия, Санкт-Петербург
В Петербурге перекрыли канал нелегальной миграции

ГУ МВД: перекрыт канал нелегальной миграции в Курортном районе Петербурга

© Петербургская полиция/TelegramКадр видео задержания участников организованной группы, создавшей канал нелегальной миграции в Санкт-Петербурге
Кадр видео задержания участников организованной группы, создавшей канал нелегальной миграции в Санкт-Петербурге
© Петербургская полиция/Telegram
Кадр видео задержания участников организованной группы, создавшей канал нелегальной миграции в Санкт-Петербурге
Читать ria.ru в
С.-ПЕТЕРБУРГ, 28 мая — РИА Новости. Полиция Петербурга выявила преступную группу, легализовавшую за полтора года около 400 мигрантов, сообщила пресс-служба ГУ МВД по городу и Ленобласти.
"Сотрудники экономической полиции Курортного района выявили организованную группу, создавшую канал нелегальной миграции. Возглавлял группу 58-летний уроженец Азербайджана", — говорится в пресс-релизе.
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Оперативники установили, что в бланки уведомлений о прибытии иностранцев вносились ложные сведения об адресах регистрации. Затем документы подавали в отдел миграции Курортного района.
Из-за того, что в преступлении могли участвовать сотрудники полиции, к расследованию привлекли оперативников Управления собственной безопасности главка МВД.
Уголовное дело возбудили по статье "Фиктивная постановка на учет иностранного гражданина в жилом помещении".
Сотрудники экономической полиции Курортного района и собственной безопасности провели обыски по адресам фиктивной постановки мигрантов, дома у предполагаемых фигурантов, а также мероприятия по их задержанию.
Как позднее уточнил СК в Telegram-канале, следствие выявило две преступные группы, поэтому возбуждено не одно, а два уголовных дела. Установлено, что соучастники получили доход на сумму не менее 5 790 000 рублей.
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