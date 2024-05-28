В Петербурге перекрыли канал нелегальной миграции
ГУ МВД: перекрыт канал нелегальной миграции в Курортном районе Петербурга
© Петербургская полиция/TelegramКадр видео задержания участников организованной группы, создавшей канал нелегальной миграции в Санкт-Петербурге
© Петербургская полиция/Telegram
Кадр видео задержания участников организованной группы, создавшей канал нелегальной миграции в Санкт-Петербурге
С.-ПЕТЕРБУРГ, 28 мая — РИА Новости. Полиция Петербурга выявила преступную группу, легализовавшую за полтора года около 400 мигрантов, сообщила пресс-служба ГУ МВД по городу и Ленобласти.
"Сотрудники экономической полиции Курортного района выявили организованную группу, создавшую канал нелегальной миграции. Возглавлял группу 58-летний уроженец Азербайджана", — говорится в пресс-релизе.
Оперативники установили, что в бланки уведомлений о прибытии иностранцев вносились ложные сведения об адресах регистрации. Затем документы подавали в отдел миграции Курортного района.
Из-за того, что в преступлении могли участвовать сотрудники полиции, к расследованию привлекли оперативников Управления собственной безопасности главка МВД.
Уголовное дело возбудили по статье "Фиктивная постановка на учет иностранного гражданина в жилом помещении".
Сотрудники экономической полиции Курортного района и собственной безопасности провели обыски по адресам фиктивной постановки мигрантов, дома у предполагаемых фигурантов, а также мероприятия по их задержанию.
Как позднее уточнил СК в Telegram-канале, следствие выявило две преступные группы, поэтому возбуждено не одно, а два уголовных дела. Установлено, что соучастники получили доход на сумму не менее 5 790 000 рублей.