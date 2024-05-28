https://ria.ru/20240528/gumvd-1948842799.html

В Петербурге перекрыли канал нелегальной миграции

В Петербурге перекрыли канал нелегальной миграции - РИА Новости, 28.05.2024

В Петербурге перекрыли канал нелегальной миграции

Полиция Петербурга выявила преступную группу, легализовавшую за полтора года около 400 мигрантов, сообщила пресс-служба ГУ МВД по городу и Ленобласти. РИА Новости, 28.05.2024

2024-05-28T11:21

2024-05-28T11:21

2024-05-28T13:20

происшествия

курортный район

россия

санкт-петербург

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 28 мая — РИА Новости. Полиция Петербурга выявила преступную группу, легализовавшую за полтора года около 400 мигрантов, сообщила пресс-служба ГУ МВД по городу и Ленобласти."Сотрудники экономической полиции Курортного района выявили организованную группу, создавшую канал нелегальной миграции. Возглавлял группу 58-летний уроженец Азербайджана", — говорится в пресс-релизе.Оперативники установили, что в бланки уведомлений о прибытии иностранцев вносились ложные сведения об адресах регистрации. Затем документы подавали в отдел миграции Курортного района.Из-за того, что в преступлении могли участвовать сотрудники полиции, к расследованию привлекли оперативников Управления собственной безопасности главка МВД.Уголовное дело возбудили по статье "Фиктивная постановка на учет иностранного гражданина в жилом помещении".Сотрудники экономической полиции Курортного района и собственной безопасности провели обыски по адресам фиктивной постановки мигрантов, дома у предполагаемых фигурантов, а также мероприятия по их задержанию. Как позднее уточнил СК в Telegram-канале, следствие выявило две преступные группы, поэтому возбуждено не одно, а два уголовных дела. Установлено, что соучастники получили доход на сумму не менее 5 790 000 рублей.

https://ria.ru/20240523/pozhar-1947852050.html

https://ria.ru/20240516/migranty-1946507467.html

курортный район

россия

санкт-петербург

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происшествия, курортный район, россия, санкт-петербург