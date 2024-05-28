https://ria.ru/20240528/grossi-1948897045.html

Гросси назвал условие перезапуска ЗАЭС

Гросси назвал условие перезапуска ЗАЭС - РИА Новости, 28.05.2024

Гросси назвал условие перезапуска ЗАЭС

Глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил, что для перезапуска Запорожской АЭС необходимо обеспечить условия, при которых будет исключен любой ядерный инцидент из-за... РИА Новости, 28.05.2024

2024-05-28T14:18

2024-05-28T14:18

2024-05-28T14:18

в мире

калининград

рафаэль гросси

алексей лихачев

запорожская аэс

государственная корпорация по атомной энергии "росатом"

магатэ

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КАЛИНИНГРАД, 27 мая - РИА Новости. Глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил, что для перезапуска Запорожской АЭС необходимо обеспечить условия, при которых будет исключен любой ядерный инцидент из-за внешнего воздействия. Переговоры генерального директора госкорпорации "Росатом" Алексея Лихачева и генерального директора МАГАТЭ Рафаэля Гросси состоялись в Калининграде во вторник. "Для перезапуска Запорожской атомной электростанции, как и любой атомной электростанции, необходимо обеспечить условия и такие обстоятельства, при которых абсолютно исключен любой ядерный инцидент внешнего воздействия", - сказал Гросси журналистам.

https://ria.ru/20240528/zaes-1948888015.html

калининград

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, калининград, рафаэль гросси, алексей лихачев, запорожская аэс, государственная корпорация по атомной энергии "росатом", магатэ