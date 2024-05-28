https://ria.ru/20240528/grossi-1948897045.html
Гросси назвал условие перезапуска ЗАЭС
Гросси назвал условие перезапуска ЗАЭС - РИА Новости, 28.05.2024
Гросси назвал условие перезапуска ЗАЭС
Глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил, что для перезапуска Запорожской АЭС необходимо обеспечить условия, при которых будет исключен любой ядерный инцидент из-за... РИА Новости, 28.05.2024
2024-05-28T14:18
2024-05-28T14:18
2024-05-28T14:18
в мире
калининград
рафаэль гросси
алексей лихачев
запорожская аэс
государственная корпорация по атомной энергии "росатом"
магатэ
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КАЛИНИНГРАД, 27 мая - РИА Новости. Глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил, что для перезапуска Запорожской АЭС необходимо обеспечить условия, при которых будет исключен любой ядерный инцидент из-за внешнего воздействия. Переговоры генерального директора госкорпорации "Росатом" Алексея Лихачева и генерального директора МАГАТЭ Рафаэля Гросси состоялись в Калининграде во вторник. "Для перезапуска Запорожской атомной электростанции, как и любой атомной электростанции, необходимо обеспечить условия и такие обстоятельства, при которых абсолютно исключен любой ядерный инцидент внешнего воздействия", - сказал Гросси журналистам.
https://ria.ru/20240528/zaes-1948888015.html
калининград
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, калининград, рафаэль гросси, алексей лихачев, запорожская аэс, государственная корпорация по атомной энергии "росатом", магатэ
В мире, Калининград, Рафаэль Гросси, Алексей Лихачев, Запорожская АЭС, Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом", МАГАТЭ
Гросси назвал условие перезапуска ЗАЭС
Гросси: для перезапуска ЗАЭС надо исключить любой возможный ядерный инцидент