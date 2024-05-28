Рейтинг@Mail.ru
Гросси назвал условие перезапуска ЗАЭС - РИА Новости, 28.05.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:18 28.05.2024
https://ria.ru/20240528/grossi-1948897045.html
Гросси назвал условие перезапуска ЗАЭС
Гросси назвал условие перезапуска ЗАЭС - РИА Новости, 28.05.2024
Гросси назвал условие перезапуска ЗАЭС
Глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил, что для перезапуска Запорожской АЭС необходимо обеспечить условия, при которых будет исключен любой ядерный инцидент из-за... РИА Новости, 28.05.2024
2024-05-28T14:18
2024-05-28T14:18
в мире
калининград
рафаэль гросси
алексей лихачев
запорожская аэс
государственная корпорация по атомной энергии "росатом"
магатэ
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/17/1947952604_0:294:3072:2022_1920x0_80_0_0_3322f65157edfeebd2f65b50a823a90e.jpg
КАЛИНИНГРАД, 27 мая - РИА Новости. Глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил, что для перезапуска Запорожской АЭС необходимо обеспечить условия, при которых будет исключен любой ядерный инцидент из-за внешнего воздействия. Переговоры генерального директора госкорпорации "Росатом" Алексея Лихачева и генерального директора МАГАТЭ Рафаэля Гросси состоялись в Калининграде во вторник. "Для перезапуска Запорожской атомной электростанции, как и любой атомной электростанции, необходимо обеспечить условия и такие обстоятельства, при которых абсолютно исключен любой ядерный инцидент внешнего воздействия", - сказал Гросси журналистам.
https://ria.ru/20240528/zaes-1948888015.html
калининград
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/17/1947952604_86:0:2817:2048_1920x0_80_0_0_e7f33d4a72f8ddda62353a488f0f935e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, калининград, рафаэль гросси, алексей лихачев, запорожская аэс, государственная корпорация по атомной энергии "росатом", магатэ
В мире, Калининград, Рафаэль Гросси, Алексей Лихачев, Запорожская АЭС, Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом", МАГАТЭ
Гросси назвал условие перезапуска ЗАЭС

Гросси: для перезапуска ЗАЭС надо исключить любой возможный ядерный инцидент

© РИА Новости / Таисия Воронцова | Перейти в медиабанкЭнергоблок Запорожской АЭС
Энергоблок Запорожской АЭС - РИА Новости, 1920, 28.05.2024
© РИА Новости / Таисия Воронцова
Перейти в медиабанк
Энергоблок Запорожской АЭС. Архивное фото
Читать ria.ru в
КАЛИНИНГРАД, 27 мая - РИА Новости. Глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил, что для перезапуска Запорожской АЭС необходимо обеспечить условия, при которых будет исключен любой ядерный инцидент из-за внешнего воздействия.
Переговоры генерального директора госкорпорации "Росатом" Алексея Лихачева и генерального директора МАГАТЭ Рафаэля Гросси состоялись в Калининграде во вторник.
"Для перезапуска Запорожской атомной электростанции, как и любой атомной электростанции, необходимо обеспечить условия и такие обстоятельства, при которых абсолютно исключен любой ядерный инцидент внешнего воздействия", - сказал Гросси журналистам.
Директор Росатома Алексей Лихачев и глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси - РИА Новости, 1920, 28.05.2024
Гросси и Лихачев признали перезапуск ЗАЭС невозможным
Вчера, 13:44
 
В миреКалининградРафаэль ГроссиАлексей ЛихачевЗапорожская АЭСГосударственная корпорация по атомной энергии "Росатом"МАГАТЭ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала