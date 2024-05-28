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Гросси обсудил с Лихачевым укрепление безопасности на ЗАЭС - РИА Новости, 28.05.2024
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13:57 28.05.2024
https://ria.ru/20240528/grossi-1948891256.html
Гросси обсудил с Лихачевым укрепление безопасности на ЗАЭС
Гросси обсудил с Лихачевым укрепление безопасности на ЗАЭС - РИА Новости, 28.05.2024
Гросси обсудил с Лихачевым укрепление безопасности на ЗАЭС
Глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил по итогам переговоров с гендиректором госкорпорации "Росатом" Алексеем Лихачевым, что стороны достигли понимания по... РИА Новости, 28.05.2024
2024-05-28T13:57
2024-05-28T13:57
специальная военная операция на украине
в мире
рафаэль гросси
алексей лихачев
магатэ
государственная корпорация по атомной энергии "росатом"
запорожская аэс
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КАЛИНИНГРАД, 28 мая - РИА Новости. Глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил по итогам переговоров с гендиректором госкорпорации "Росатом" Алексеем Лихачевым, что стороны достигли понимания по дальнейшим мерам для укрепления безопасности на Запорожской АЭС. "На сегодняшней встрече мы смогли с российской делегацией достичь общего понимания по тем необходимым мерам, которые необходимо дальше предпринимать по укреплению безопасности эксплуатации Запорожской атомной электростанции. Мы обменялись мнениями по необходимым дальнейшим шагам", - сказал во вторник Гросси журналистам.Генеральный директор "Росатома" Алексей Лихачев после встречи с гендиректором МАГАТЭ Рафаэлем Гросси заявил, что техническое состояние и ситуация с кадрами Запорожской АЭС не вызывают у них опасений."Могу сказать со своей стороны, что мы оцениваем сегодняшнее состояние – техническое состояние, состояние, связанное с кадрами Запорожской атомной электростанции, - как абсолютное безопасное. Это позволяет нам сделать не только оценки наших специалистов, но и мнение Ростехнадзора: все необходимые процедуры выполняются как с точки зрения физической защиты станции, дополнительных способов охраны хранилищ отработанного ядерного топлива, системы физзащиты, средств борьбы с беспилотными летательными аппаратами, так и с точки зрения комфортной деятельности нашей станции непосредственно персоналом", - сказал Лихачев после переговоров с Гросси в Калининграде.ЗАЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе - на станции насчитывается шесть энергоблоков мощностью по 1 гигаватту. В октябре 2022 года атомная станция перешла в собственность РФ.
https://ria.ru/20240528/zaes-1948888015.html
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в мире, рафаэль гросси, алексей лихачев, магатэ, государственная корпорация по атомной энергии "росатом", запорожская аэс
Специальная военная операция на Украине, В мире, Рафаэль Гросси, Алексей Лихачев, МАГАТЭ, Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом", Запорожская АЭС
Гросси обсудил с Лихачевым укрепление безопасности на ЗАЭС

Гросси: стороны достигли понимания по мерам для укрепления безопасности на ЗАЭС

© РИА Новости / Таисия Воронцова | Перейти в медиабанкЭнергоблоки Запорожской АЭС
Энергоблоки Запорожской АЭС - РИА Новости, 1920, 28.05.2024
© РИА Новости / Таисия Воронцова
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Энергоблоки Запорожской АЭС. Архивное фото
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КАЛИНИНГРАД, 28 мая - РИА Новости. Глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил по итогам переговоров с гендиректором госкорпорации "Росатом" Алексеем Лихачевым, что стороны достигли понимания по дальнейшим мерам для укрепления безопасности на Запорожской АЭС.
"На сегодняшней встрече мы смогли с российской делегацией достичь общего понимания по тем необходимым мерам, которые необходимо дальше предпринимать по укреплению безопасности эксплуатации Запорожской атомной электростанции. Мы обменялись мнениями по необходимым дальнейшим шагам", - сказал во вторник Гросси журналистам.
Директор Росатома Алексей Лихачев и глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси - РИА Новости, 1920, 28.05.2024
Гросси и Лихачев признали перезапуск ЗАЭС невозможным
Вчера, 13:44
Генеральный директор "Росатома" Алексей Лихачев после встречи с гендиректором МАГАТЭ Рафаэлем Гросси заявил, что техническое состояние и ситуация с кадрами Запорожской АЭС не вызывают у них опасений.
"Могу сказать со своей стороны, что мы оцениваем сегодняшнее состояние – техническое состояние, состояние, связанное с кадрами Запорожской атомной электростанции, - как абсолютное безопасное. Это позволяет нам сделать не только оценки наших специалистов, но и мнение Ростехнадзора: все необходимые процедуры выполняются как с точки зрения физической защиты станции, дополнительных способов охраны хранилищ отработанного ядерного топлива, системы физзащиты, средств борьбы с беспилотными летательными аппаратами, так и с точки зрения комфортной деятельности нашей станции непосредственно персоналом", - сказал Лихачев после переговоров с Гросси в Калининграде.
ЗАЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе - на станции насчитывается шесть энергоблоков мощностью по 1 гигаватту. В октябре 2022 года атомная станция перешла в собственность РФ.
Директор Росатома Алексей Лихачёв и глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси - РИА Новости, 1920, 28.05.2024
Россия продолжит работу по обеспечению безопасной эксплуатации ЗАЭС
Вчера, 13:12
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреРафаэль ГроссиАлексей ЛихачевМАГАТЭГосударственная корпорация по атомной энергии "Росатом"Запорожская АЭС
 
 
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