https://ria.ru/20240528/grossi-1948891256.html

Гросси обсудил с Лихачевым укрепление безопасности на ЗАЭС

Гросси обсудил с Лихачевым укрепление безопасности на ЗАЭС - РИА Новости, 28.05.2024

Гросси обсудил с Лихачевым укрепление безопасности на ЗАЭС

Глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил по итогам переговоров с гендиректором госкорпорации "Росатом" Алексеем Лихачевым, что стороны достигли понимания по... РИА Новости, 28.05.2024

2024-05-28T13:57

2024-05-28T13:57

2024-05-28T13:57

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рафаэль гросси

алексей лихачев

магатэ

государственная корпорация по атомной энергии "росатом"

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КАЛИНИНГРАД, 28 мая - РИА Новости. Глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил по итогам переговоров с гендиректором госкорпорации "Росатом" Алексеем Лихачевым, что стороны достигли понимания по дальнейшим мерам для укрепления безопасности на Запорожской АЭС. "На сегодняшней встрече мы смогли с российской делегацией достичь общего понимания по тем необходимым мерам, которые необходимо дальше предпринимать по укреплению безопасности эксплуатации Запорожской атомной электростанции. Мы обменялись мнениями по необходимым дальнейшим шагам", - сказал во вторник Гросси журналистам.Генеральный директор "Росатома" Алексей Лихачев после встречи с гендиректором МАГАТЭ Рафаэлем Гросси заявил, что техническое состояние и ситуация с кадрами Запорожской АЭС не вызывают у них опасений."Могу сказать со своей стороны, что мы оцениваем сегодняшнее состояние – техническое состояние, состояние, связанное с кадрами Запорожской атомной электростанции, - как абсолютное безопасное. Это позволяет нам сделать не только оценки наших специалистов, но и мнение Ростехнадзора: все необходимые процедуры выполняются как с точки зрения физической защиты станции, дополнительных способов охраны хранилищ отработанного ядерного топлива, системы физзащиты, средств борьбы с беспилотными летательными аппаратами, так и с точки зрения комфортной деятельности нашей станции непосредственно персоналом", - сказал Лихачев после переговоров с Гросси в Калининграде.ЗАЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе - на станции насчитывается шесть энергоблоков мощностью по 1 гигаватту. В октябре 2022 года атомная станция перешла в собственность РФ.

https://ria.ru/20240528/zaes-1948888015.html

https://ria.ru/20240528/zaes-1948879164.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, рафаэль гросси, алексей лихачев, магатэ, государственная корпорация по атомной энергии "росатом", запорожская аэс