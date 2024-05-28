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В Британии обеспокоены охватом вещания Sputnik и RT - РИА Новости, 28.05.2024
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12:52 28.05.2024 (обновлено: 13:54 28.05.2024)
https://ria.ru/20240528/britaniya-1948871695.html
В Британии обеспокоены охватом вещания Sputnik и RT
В Британии обеспокоены охватом вещания Sputnik и RT - РИА Новости, 28.05.2024
В Британии обеспокоены охватом вещания Sputnik и RT
В Великобритании обеспокоены тем, что российское международное информационное агентство Sputnik и телеканал RT обгоняют западные медиакомпании по охвату вещания РИА Новости, 28.05.2024
2024-05-28T12:52
2024-05-28T13:54
великобритания
би-би-си
в мире
парламент великобритании
россия
sputnik
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МОСКВА, 28 мая — РИА Новости. В Великобритании обеспокоены тем, что российское международное информационное агентство Sputnik и телеканал RT обгоняют западные медиакомпании по охвату вещания и влиянию, следует из документов, опубликованных на сайте парламента Великобритании в рамках изучения вопроса финансирования британской вещательной корпорации Би-би-си. "Сегодня RT и Sputnik транслируются по всему миру. &lt;…&gt; Глобальное распространение международных операций российских (СМИ. — Прим. ред.), возможно, больше, чем у западных", — говорится в документе, представленном парламенту британской Ассоциацией международного вещания. Отмечается, что для расширения охвата вещания российские государственные СМИ распространяют контент на нескольких языках. Так, британские авторы доклада обратили внимание, что RT работает на испанском, арабском, французском и немецком языках, в то время как Sputnik арендует эфирное время у местных медиакомпаний в США и других странах. Помимо этого, были заключены соглашения о развитии деятельности Sputnik и RT в Венесуэле, Сирии, Мексике, Гватемале, Индии, Пакистане и ЮАР, сказано в документе. Британская потребительская группа "Голос слушателя и зрителя" также выразила опасения по поводу расширения влияния российских государственных СМИ. В аналогичном документе, опубликованном на сайте британского парламента, организация признала, что Sputnik и RT "продолжают оказывать влияние", несмотря на запрет на их вещание на Западе после начала конфликта на Украине. Как подчеркивается, эти СМИ, напротив, продолжают функционировать в ключевых стратегических регионах, таких как Африка и Латинская Америка. Британская организация обратила внимание, что российские международные вещательные компании (такие как Sputnik и RT) получают значительное государственное финансирование. При этом в документе утверждается, что Sputnik и RT используются Москвой для продвижения формирования общественного мнения в "целевых" странах. Российские СМИ якобы стремятся "повлиять на политический дискурс в других странах и нарушить его", что, как утверждается, достигается за счет создания и распространения контента, посвященного спорным и вызывающим разногласия вопросам. Ситуация с российскими СМИ на Западе в последние годы становится все сложнее. В ноябре 2016 года Европарламент принял резолюцию, в которой говорилось о необходимости противодействия российским СМИ, при этом главными угрозами в документе были названы Sputnik и RT. Некоторые западные политики, включая американских сенаторов и конгрессменов, а также президента Франции, обвиняли Sputnik и RT в якобы вмешательстве в выборы в США и Франции, но не приводили при этом никаких доказательств. Официальные российские представители назвали такие заявления голословными.За последнее время ЕС ввел санкции против крупнейших российских СМИ, запретив их вещание на территории Евросоюза. Такое решение приняли без обращения в суд или к национальным регуляторам в странах объединения, которые отвечают за медиарынки своих стран. МИД России называл санкции против средств массовой информации пренебрежением ЕС обязательствами в обеспечении плюрализма СМИ, подчеркнув, что репрессивные меры не останутся без реакции со стороны Москвы. Кроме того, председатель комитета ГД по безопасности Василий Пискарев в мае заявлял, что Запад через развернутую в СМИ кампанию пытался вмешаться в дела России.
https://ria.ru/20240520/peskov-1947167477.html
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великобритания, би-би-си, в мире, парламент великобритании, россия, sputnik, телеканал rt
Великобритания, Би-би-си, В мире, Парламент Великобритании, Россия, Sputnik, Телеканал RT
В Британии обеспокоены охватом вещания Sputnik и RT

Парламент Британии: Sputnik и RT обгоняют западные СМИ по охвату вещания

© РИА Новости / Алекс Макнотон | Перейти в медиабанкФлаг Великобритании на фоне Вестминстерского дворца в Лондоне
Флаг Великобритании на фоне Вестминстерского дворца в Лондоне - РИА Новости, 1920, 28.05.2024
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МОСКВА, 28 мая — РИА Новости. В Великобритании обеспокоены тем, что российское международное информационное агентство Sputnik и телеканал RT обгоняют западные медиакомпании по охвату вещания и влиянию, следует из документов, опубликованных на сайте парламента Великобритании в рамках изучения вопроса финансирования британской вещательной корпорации Би-би-си.
«
"Сегодня RT и Sputnik транслируются по всему миру. <…> Глобальное распространение международных операций российских (СМИ. — Прим. ред.), возможно, больше, чем у западных", — говорится в документе, представленном парламенту британской Ассоциацией международного вещания.
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Отмечается, что для расширения охвата вещания российские государственные СМИ распространяют контент на нескольких языках. Так, британские авторы доклада обратили внимание, что RT работает на испанском, арабском, французском и немецком языках, в то время как Sputnik арендует эфирное время у местных медиакомпаний в США и других странах. Помимо этого, были заключены соглашения о развитии деятельности Sputnik и RT в Венесуэле, Сирии, Мексике, Гватемале, Индии, Пакистане и ЮАР, сказано в документе.
Британская потребительская группа "Голос слушателя и зрителя" также выразила опасения по поводу расширения влияния российских государственных СМИ. В аналогичном документе, опубликованном на сайте британского парламента, организация признала, что Sputnik и RT "продолжают оказывать влияние", несмотря на запрет на их вещание на Западе после начала конфликта на Украине.
Как подчеркивается, эти СМИ, напротив, продолжают функционировать в ключевых стратегических регионах, таких как Африка и Латинская Америка. Британская организация обратила внимание, что российские международные вещательные компании (такие как Sputnik и RT) получают значительное государственное финансирование.
При этом в документе утверждается, что Sputnik и RT используются Москвой для продвижения формирования общественного мнения в "целевых" странах. Российские СМИ якобы стремятся "повлиять на политический дискурс в других странах и нарушить его", что, как утверждается, достигается за счет создания и распространения контента, посвященного спорным и вызывающим разногласия вопросам.
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Ситуация с российскими СМИ на Западе в последние годы становится все сложнее. В ноябре 2016 года Европарламент принял резолюцию, в которой говорилось о необходимости противодействия российским СМИ, при этом главными угрозами в документе были названы Sputnik и RT. Некоторые западные политики, включая американских сенаторов и конгрессменов, а также президента Франции, обвиняли Sputnik и RT в якобы вмешательстве в выборы в США и Франции, но не приводили при этом никаких доказательств. Официальные российские представители назвали такие заявления голословными.
За последнее время ЕС ввел санкции против крупнейших российских СМИ, запретив их вещание на территории Евросоюза. Такое решение приняли без обращения в суд или к национальным регуляторам в странах объединения, которые отвечают за медиарынки своих стран.
МИД России называл санкции против средств массовой информации пренебрежением ЕС обязательствами в обеспечении плюрализма СМИ, подчеркнув, что репрессивные меры не останутся без реакции со стороны Москвы.
Кроме того, председатель комитета ГД по безопасности Василий Пискарев в мае заявлял, что Запад через развернутую в СМИ кампанию пытался вмешаться в дела России.
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