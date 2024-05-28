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Президент Боливии назвал БРИКС пространством для расширения возможностей - РИА Новости, 28.05.2024
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10:17 28.05.2024
https://ria.ru/20240528/briks-1948828328.html
Президент Боливии назвал БРИКС пространством для расширения возможностей
Президент Боливии назвал БРИКС пространством для расширения возможностей - РИА Новости, 28.05.2024
Президент Боливии назвал БРИКС пространством для расширения возможностей
Президент Боливии Луис Арсе заявил, что БРИКС является пространством, которое предоставляет обширные возможности для его участников. РИА Новости, 28.05.2024
2024-05-28T10:17
2024-05-28T10:17
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россия
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луис арсе
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МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. Президент Боливии Луис Арсе заявил, что БРИКС является пространством, которое предоставляет обширные возможности для его участников. Ранее министр иностранных дел Боливии Селинда Соса Лунда сообщила, что Боливия надеется на скорое вступление в БРИКС. "БРИКС – это пространство, в котором открываются огромные возможности для торговли, доступа к финансовым ресурсам и ускорения нашего социально-экономического развития, что ведет нас в новое будущее, поэтому очень важно продолжать идти по суверенному, антигегемонистскому и многополярному пути", - приводит местное издание Opinion слова Арсе. Президент отметил, что Боливия испытывает "определенные трудности с доступом к доллару", однако это не означает, что в стране наблюдается структурный экономический кризис. С 1 января 2024 года к Бразилии, России, Индии, Китаю и ЮАР присоединились в качестве новых полноправных членов БРИКС Египет, Иран, ОАЭ, Саудовская Аравия и Эфиопия. Россия в этом году председательствует в БРИКС.
https://ria.ru/20240524/brics-1948222312.html
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боливия, россия, бразилия, луис арсе, брикс, в мире
Боливия, Россия, Бразилия, Луис Арсе, БРИКС, В мире
Президент Боливии назвал БРИКС пространством для расширения возможностей

Президент Боливии Арсе: БРИКС предоставляет широкие возможности для участников

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкЛоготип БРИКС
Логотип БРИКС - РИА Новости, 1920, 28.05.2024
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Логотип БРИКС. Архивное фото
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МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. Президент Боливии Луис Арсе заявил, что БРИКС является пространством, которое предоставляет обширные возможности для его участников.
Ранее министр иностранных дел Боливии Селинда Соса Лунда сообщила, что Боливия надеется на скорое вступление в БРИКС.
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"БРИКС – это пространство, в котором открываются огромные возможности для торговли, доступа к финансовым ресурсам и ускорения нашего социально-экономического развития, что ведет нас в новое будущее, поэтому очень важно продолжать идти по суверенному, антигегемонистскому и многополярному пути", - приводит местное издание Opinion слова Арсе.
Президент отметил, что Боливия испытывает "определенные трудности с доступом к доллару", однако это не означает, что в стране наблюдается структурный экономический кризис.
С 1 января 2024 года к Бразилии, России, Индии, Китаю и ЮАР присоединились в качестве новых полноправных членов БРИКС Египет, Иран, ОАЭ, Саудовская Аравия и Эфиопия. Россия в этом году председательствует в БРИКС.
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