https://ria.ru/20240528/briks-1948828328.html

Президент Боливии назвал БРИКС пространством для расширения возможностей

Президент Боливии назвал БРИКС пространством для расширения возможностей - РИА Новости, 28.05.2024

Президент Боливии назвал БРИКС пространством для расширения возможностей

Президент Боливии Луис Арсе заявил, что БРИКС является пространством, которое предоставляет обширные возможности для его участников. РИА Новости, 28.05.2024

2024-05-28T10:17

2024-05-28T10:17

2024-05-28T10:17

боливия

россия

бразилия

луис арсе

брикс

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МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. Президент Боливии Луис Арсе заявил, что БРИКС является пространством, которое предоставляет обширные возможности для его участников. Ранее министр иностранных дел Боливии Селинда Соса Лунда сообщила, что Боливия надеется на скорое вступление в БРИКС. "БРИКС – это пространство, в котором открываются огромные возможности для торговли, доступа к финансовым ресурсам и ускорения нашего социально-экономического развития, что ведет нас в новое будущее, поэтому очень важно продолжать идти по суверенному, антигегемонистскому и многополярному пути", - приводит местное издание Opinion слова Арсе. Президент отметил, что Боливия испытывает "определенные трудности с доступом к доллару", однако это не означает, что в стране наблюдается структурный экономический кризис. С 1 января 2024 года к Бразилии, России, Индии, Китаю и ЮАР присоединились в качестве новых полноправных членов БРИКС Египет, Иран, ОАЭ, Саудовская Аравия и Эфиопия. Россия в этом году председательствует в БРИКС.

https://ria.ru/20240524/brics-1948222312.html

https://ria.ru/20240523/venesuela-1947787639.html

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Дарья Буймова

боливия, россия, бразилия, луис арсе, брикс, в мире