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Вице-премьер Италии назвал Борреля подрывником - РИА Новости, 28.05.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
14:27 28.05.2024
https://ria.ru/20240528/borrel-1948899836.html
Вице-премьер Италии назвал Борреля подрывником
Вице-премьер Италии назвал Борреля подрывником - РИА Новости, 28.05.2024
Вице-премьер Италии назвал Борреля подрывником
Министр транспорта и инфраструктуры Италии, вице-премьер Маттео Сальвини раскритиковал главу европейской дипломатии Жозепа Борреля, назвав его подрывником за... РИА Новости, 28.05.2024
2024-05-28T14:27
2024-05-28T14:27
специальная военная операция на украине
в мире
россия
италия
украина
маттео сальвини
жозеп боррель
йенс столтенберг
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РИМ, 28 мая – РИА Новости. Министр транспорта и инфраструктуры Италии, вице-премьер Маттео Сальвини раскритиковал главу европейской дипломатии Жозепа Борреля, назвав его подрывником за позицию по снятию ограничений на удары Киева западным оружием по российской территории. "Несколько минут назад я читал разглагольствования Борреля, который теоретически еще должен представлять меня и итальянский народ. Он еще один из тех подрывников, цитируя (певца Фабрицио) Де Андре, которые хотели бы, чтобы оружие, которое мы отправили на Украину для защиты, использовалось бы для нападения, бомбежек и убийств в России", - приводит слова Сальвини агентство askanews. Сальвини также назвал "безумием" и "криминогенной позицией" предположение, что оружие, отправленное из Италии на Украину, "может направляться для убийств за пределами Украины". Накануне Сальвини, возглавляющий партию "Лига", заявил, что генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, высказавшийся за снятие ограничений на использование западного оружия для ударов Киева по российской территории, опасен. Ранее итальянский политик выразил мнение, что глава альянса должен поправиться, извиниться или уйти в отставку. Глава МИД Италии, вице-премьер страны Антонио Таяни ранее заявил, что Италия не поддерживает удары Украины по территории России. По его словам, Италия поставляет Киеву оружие, которое должно использоваться внутри страны, и держит его под контролем. В РФ, комментируя высказывания на Западе об ударах по российской территории, называли их безрассудными и заявляли, что они провоцируют прямое военное противостояние с Москвой. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал заявление генсека НАТО провокационным. По его словам, возможный ответ России на удары по ее территории знает президент и военные, которые принимают соответствующие контрмеры. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
https://ria.ru/20240528/borrel-1948826378.html
https://ria.ru/20240527/stoltenberg-1948680989.html
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в мире, россия, италия, украина, маттео сальвини, жозеп боррель, йенс столтенберг, нато
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Италия, Украина, Маттео Сальвини, Жозеп Боррель, Йенс Столтенберг, НАТО
Вице-премьер Италии назвал Борреля подрывником

Вице-премьер Италии Сальвини назвал Борреля подрывником за позицию по Украине

© AP Photo / Efrem LukatskyГлава дипломатии ЕС Жозеп Боррель
Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель - РИА Новости, 1920, 28.05.2024
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель . Архивное фото
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РИМ, 28 мая – РИА Новости. Министр транспорта и инфраструктуры Италии, вице-премьер Маттео Сальвини раскритиковал главу европейской дипломатии Жозепа Борреля, назвав его подрывником за позицию по снятию ограничений на удары Киева западным оружием по российской территории.
«
"Несколько минут назад я читал разглагольствования Борреля, который теоретически еще должен представлять меня и итальянский народ. Он еще один из тех подрывников, цитируя (певца Фабрицио) Де Андре, которые хотели бы, чтобы оружие, которое мы отправили на Украину для защиты, использовалось бы для нападения, бомбежек и убийств в России", - приводит слова Сальвини агентство askanews.
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Вчера, 10:08
Сальвини также назвал "безумием" и "криминогенной позицией" предположение, что оружие, отправленное из Италии на Украину, "может направляться для убийств за пределами Украины".
Накануне Сальвини, возглавляющий партию "Лига", заявил, что генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, высказавшийся за снятие ограничений на использование западного оружия для ударов Киева по российской территории, опасен. Ранее итальянский политик выразил мнение, что глава альянса должен поправиться, извиниться или уйти в отставку.
Глава МИД Италии, вице-премьер страны Антонио Таяни ранее заявил, что Италия не поддерживает удары Украины по территории России. По его словам, Италия поставляет Киеву оружие, которое должно использоваться внутри страны, и держит его под контролем.
В РФ, комментируя высказывания на Западе об ударах по российской территории, называли их безрассудными и заявляли, что они провоцируют прямое военное противостояние с Москвой. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал заявление генсека НАТО провокационным. По его словам, возможный ответ России на удары по ее территории знает президент и военные, которые принимают соответствующие контрмеры.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг - РИА Новости, 1920, 27.05.2024
Итальянский министр назвал Столтенберга опасным господином
27 мая, 15:54
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреРоссияИталияУкраинаМаттео СальвиниЖозеп БоррельЙенс СтолтенбергНАТО
 
 
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