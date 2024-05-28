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Балаковский комплекс "ФосАгро" получил благодарность председателя Совфеда
Балаковский комплекс "ФосАгро" получил благодарность председателя Совфеда - РИА Новости, 28.05.2024
Балаковский комплекс "ФосАгро" получил благодарность председателя Совфеда
В преддверии Дня работника химической промышленности коллективу Балаковского филиала АО "Апатит" объявлена благодарность председателя Совета Федерации... РИА Новости, 28.05.2024
2024-05-28T20:29
2024-05-28T20:29
2024-05-28T20:29
россия
саратовская область
валентина матвиенко
роман бусаргин
фосагро
апатит
совет федерации рф
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МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. В преддверии Дня работника химической промышленности коллективу Балаковского филиала АО "Апатит" объявлена благодарность председателя Совета Федерации Федерального Собрания РФ Валентины Матвиенко за значительный вклад в развитие агропромышленного комплекса страны и высокие показатели, сообщает пресс-служба ПАО "ФосАгро". Награду вручили на торжественном собрании в честь Дня химика. Участие в мероприятии приняли председатель комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Александр Двойных, директор департамента химической промышленности министерства промышленности и торговли Российской Федерации Артур Смирнов, губернатор Саратовской области Роман Бусаргин, генеральный директор ПАО "ФосАгро" Михаил Рыбников. Всего в ходе церемонии благодарности, почетные знаки и грамоты получили 73 сотрудника предприятия. Балаковский филиал АО "Апатит" активно реализует корпоративную стратегию развития. Здесь модернизируются действующие и вводятся в строй новые подразделения, расширяется номенклатура выпускаемой продукции, говорится в сообщении. По словам генерального директора "ФосАгро" Михаила Рыбникова, российский рынок для компании является приоритетным и растущим благодаря общим усилиям власти и производителей минеральных удобрений.
https://ria.ru/20231216/fosagro-1916178515.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, саратовская область, валентина матвиенко, роман бусаргин, фосагро, апатит, совет федерации рф
Россия, Саратовская область, Валентина Матвиенко, Роман Бусаргин, ФосАгро, Апатит, Совет Федерации РФ
МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. В преддверии Дня работника химической промышленности коллективу Балаковского филиала АО "Апатит" объявлена благодарность председателя Совета Федерации Федерального Собрания РФ Валентины Матвиенко за значительный вклад в развитие агропромышленного комплекса страны и высокие показатели, сообщает пресс-служба ПАО "ФосАгро".
Награду вручили на торжественном собрании в честь Дня химика. Участие в мероприятии приняли председатель комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Александр Двойных, директор департамента химической промышленности министерства промышленности и торговли Российской Федерации Артур Смирнов, губернатор Саратовской области Роман Бусаргин
, генеральный директор ПАО "ФосАгро" Михаил Рыбников.
Всего в ходе церемонии благодарности, почетные знаки и грамоты получили 73 сотрудника предприятия.
Балаковский филиал АО "Апатит" активно реализует корпоративную стратегию развития. Здесь модернизируются действующие и вводятся в строй новые подразделения, расширяется номенклатура выпускаемой продукции, говорится в сообщении.
По словам генерального директора "ФосАгро" Михаила Рыбникова, российский рынок для компании является приоритетным и растущим благодаря общим усилиям власти и производителей минеральных удобрений.