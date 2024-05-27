https://ria.ru/20240527/vyplata-1948552945.html

Выплата новым контрактникам в Татарстане увеличена до 700 тысяч рублей

Выплата новым контрактникам в Татарстане увеличена до 700 тысяч рублей - РИА Новости, 27.05.2024

Выплата новым контрактникам в Татарстане увеличена до 700 тысяч рублей

Глава Татарстана Рустам Минниханов увеличил выплату желающим заключить контракт в Татарстане до 505 тысяч рублей, с выплатой от Минобороны РФ новые контрактники РИА Новости, 27.05.2024

2024-05-27T10:45

2024-05-27T10:45

2024-05-27T10:45

республика татарстан

казань

рустам минниханов

социальные выплаты

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КАЗАНЬ, 27 мая - РИА Новости. Глава Татарстана Рустам Минниханов увеличил выплату желающим заключить контракт в Татарстане до 505 тысяч рублей, с выплатой от Минобороны РФ новые контрактники в республике до 31 июля получат единовременно 700 тысяч рублей, сообщает республиканское агентство по печати и массовым коммуникациям. "Рустам Минниханов принял решение увеличить выплату желающим заключить контракт в Татарстане до 505 тысяч рублей, которая суммируется с выплатой от Минобороны РФ в 195 тысяч рублей", - говорится в сообщении. Отмечается, что данная мера распространяется на всех граждан, решивших подписать контракт на территории Татарстана, независимо от их фактического места жительства, а также на иностранцев, которым окажут содействие в получении ИНН и гражданства РФ в соответствии с законодательством. Власти республики поддержали совместную инициативу неравнодушных жителей, муниципалитетов, общественных организаций, бизнес-структур Татарстана. Таким образом, общий размер единовременной материальной помощи новым контрактникам может доходить до миллиона рублей с учетом мер поддержки от городов, муниципальных районов и предприятий Татарстана. "Наши люди на СВО защищают интересы российского государства, наш суверенитет. А мы стараемся им помочь. Мы всегда поддерживали и будем поддерживать своих бойцов. Будем максимально помогать", - отметил Минниханов. Помимо финансовой помощи новым контрактникам гарантируется организационное сопровождение (в Казани с прошлого года работает центр оформления на контрактную службу "Батыр"), все республиканские и федеральные льготы, меры поддержки, реабилитации им и членам их семей. Предприятия, сотрудники которых подписывают контракт, сохраняют за ними место работы и выплачивают зарплату, обеспечивают всем необходимым, берут под опеку семьи бойцов. Республика оказывает постоянную помощь контрактникам, исходя из их запросов: отправляется различное оборудование, предметы первой необходимости и многое другое. В зоне СВО контрактникам ежемесячно начисляется выплата от Минобороны – от 210 тысяч рублей.

https://ria.ru/20240523/kontraktniki-1947990902.html

https://ria.ru/20240524/lisichansk-1948239676.html

казань

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Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

казань, рустам минниханов, социальные выплаты