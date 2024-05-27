Рейтинг@Mail.ru
Выплата новым контрактникам в Татарстане увеличена до 700 тысяч рублей - РИА Новости, 27.05.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Республика Татарстан
Республика Татарстан
 
10:45 27.05.2024
https://ria.ru/20240527/vyplata-1948552945.html
Выплата новым контрактникам в Татарстане увеличена до 700 тысяч рублей
Выплата новым контрактникам в Татарстане увеличена до 700 тысяч рублей - РИА Новости, 27.05.2024
Выплата новым контрактникам в Татарстане увеличена до 700 тысяч рублей
Глава Татарстана Рустам Минниханов увеличил выплату желающим заключить контракт в Татарстане до 505 тысяч рублей, с выплатой от Минобороны РФ новые контрактники РИА Новости, 27.05.2024
2024-05-27T10:45
2024-05-27T10:45
республика татарстан
казань
рустам минниханов
социальные выплаты
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/12/1884947256_0:158:3077:1889_1920x0_80_0_0_d32b88ca383c2cadceabb26defee293c.jpg
КАЗАНЬ, 27 мая - РИА Новости. Глава Татарстана Рустам Минниханов увеличил выплату желающим заключить контракт в Татарстане до 505 тысяч рублей, с выплатой от Минобороны РФ новые контрактники в республике до 31 июля получат единовременно 700 тысяч рублей, сообщает республиканское агентство по печати и массовым коммуникациям. "Рустам Минниханов принял решение увеличить выплату желающим заключить контракт в Татарстане до 505 тысяч рублей, которая суммируется с выплатой от Минобороны РФ в 195 тысяч рублей", - говорится в сообщении. Отмечается, что данная мера распространяется на всех граждан, решивших подписать контракт на территории Татарстана, независимо от их фактического места жительства, а также на иностранцев, которым окажут содействие в получении ИНН и гражданства РФ в соответствии с законодательством. Власти республики поддержали совместную инициативу неравнодушных жителей, муниципалитетов, общественных организаций, бизнес-структур Татарстана. Таким образом, общий размер единовременной материальной помощи новым контрактникам может доходить до миллиона рублей с учетом мер поддержки от городов, муниципальных районов и предприятий Татарстана. "Наши люди на СВО защищают интересы российского государства, наш суверенитет. А мы стараемся им помочь. Мы всегда поддерживали и будем поддерживать своих бойцов. Будем максимально помогать", - отметил Минниханов. Помимо финансовой помощи новым контрактникам гарантируется организационное сопровождение (в Казани с прошлого года работает центр оформления на контрактную службу "Батыр"), все республиканские и федеральные льготы, меры поддержки, реабилитации им и членам их семей. Предприятия, сотрудники которых подписывают контракт, сохраняют за ними место работы и выплачивают зарплату, обеспечивают всем необходимым, берут под опеку семьи бойцов. Республика оказывает постоянную помощь контрактникам, исходя из их запросов: отправляется различное оборудование, предметы первой необходимости и многое другое. В зоне СВО контрактникам ежемесячно начисляется выплата от Минобороны – от 210 тысяч рублей.
https://ria.ru/20240523/kontraktniki-1947990902.html
https://ria.ru/20240524/lisichansk-1948239676.html
казань
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Артем Смирнов
Артем Смирнов
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/12/1884947256_174:0:2903:2047_1920x0_80_0_0_4873bd53c3483f9ae15f3be50f6458a6.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
казань, рустам минниханов, социальные выплаты
Республика Татарстан, Казань, Рустам Минниханов, Социальные выплаты

Выплата новым контрактникам в Татарстане увеличена до 700 тысяч рублей

© РИА Новости / Алексей Сухоруков | Перейти в медиабанкДеньги
Деньги - РИА Новости, 1920, 27.05.2024
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Перейти в медиабанк
Читать ria.ru в
КАЗАНЬ, 27 мая - РИА Новости. Глава Татарстана Рустам Минниханов увеличил выплату желающим заключить контракт в Татарстане до 505 тысяч рублей, с выплатой от Минобороны РФ новые контрактники в республике до 31 июля получат единовременно 700 тысяч рублей, сообщает республиканское агентство по печати и массовым коммуникациям.
"Рустам Минниханов принял решение увеличить выплату желающим заключить контракт в Татарстане до 505 тысяч рублей, которая суммируется с выплатой от Минобороны РФ в 195 тысяч рублей", - говорится в сообщении.
Гранатометчик - РИА Новости, 1920, 23.05.2024
Контрактников Татарстана экипируют улучшенным обмундированием
23 мая, 19:03
Отмечается, что данная мера распространяется на всех граждан, решивших подписать контракт на территории Татарстана, независимо от их фактического места жительства, а также на иностранцев, которым окажут содействие в получении ИНН и гражданства РФ в соответствии с законодательством.
Власти республики поддержали совместную инициативу неравнодушных жителей, муниципалитетов, общественных организаций, бизнес-структур Татарстана. Таким образом, общий размер единовременной материальной помощи новым контрактникам может доходить до миллиона рублей с учетом мер поддержки от городов, муниципальных районов и предприятий Татарстана.
"Наши люди на СВО защищают интересы российского государства, наш суверенитет. А мы стараемся им помочь. Мы всегда поддерживали и будем поддерживать своих бойцов. Будем максимально помогать", - отметил Минниханов.
Марсель Миннуллин - РИА Новости, 1920, 24.05.2024
Глава Минздрава Татарстана провел три операции в Лисичанске
24 мая, 19:51
Помимо финансовой помощи новым контрактникам гарантируется организационное сопровождение (в Казани с прошлого года работает центр оформления на контрактную службу "Батыр"), все республиканские и федеральные льготы, меры поддержки, реабилитации им и членам их семей. Предприятия, сотрудники которых подписывают контракт, сохраняют за ними место работы и выплачивают зарплату, обеспечивают всем необходимым, берут под опеку семьи бойцов.
Республика оказывает постоянную помощь контрактникам, исходя из их запросов: отправляется различное оборудование, предметы первой необходимости и многое другое.
В зоне СВО контрактникам ежемесячно начисляется выплата от Минобороны – от 210 тысяч рублей.
 
Республика ТатарстанКазаньРустам МиннихановСоциальные выплаты
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала