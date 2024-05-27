https://ria.ru/20240527/vengriya-1948637470.html

В Будапеште появились плакаты на тему "войны и мира" с Орбаном

В Будапеште появились плакаты на тему "войны и мира" с Орбаном - РИА Новости, 27.05.2024

В Будапеште появились плакаты на тему "войны и мира" с Орбаном

Очередные плакаты на тему "войны и мира", на которых изображены премьер-министр Венгрии Виктор Орбан и его политические оппоненты, появились в преддверии... РИА Новости, 27.05.2024

2024-05-27T14:05

2024-05-27T14:05

2024-05-27T14:05

в мире

венгрия

будапешт

украина

виктор орбан

джордж сорос

урсула фон дер ляйен

нато

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БУДАПЕШТ, 27 мая - РИА Новости. Очередные плакаты на тему "войны и мира", на которых изображены премьер-министр Венгрии Виктор Орбан и его политические оппоненты, появились в преддверии выборов в Европарламент на улицах Будапешта, передает корреспондент РИА Новости. Плакаты представляют собой парную композицию - на одном надпись "остановите войну" выполнена с изображением американского миллиардера Джорджа Сороса, экс-премьера Венгрии Ференца Дюрчаня, нового венгерского оппозиционера Петера Мадьяра и мэра Будапешта Гергея Карачоня. На другом плакате написано "мир" и изображен сам Орбан. Оба плаката содержат призыв голосовать на выборах в ЕП за кандидатов от правящей партии "Фидес". Ранее в Будапеште уже были размещены баннеры с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен в виде "хозяйки" представителей венгерской оппозиции, которые несут "войну, миграцию и гендерную пропаганду". Предвыборная кампания партии "Фидес" строится на том, что Венгрии необходимо оставаться в стороне от конфликта на Украине, не вовлекаясь в него ни физически, ни финансово. Орбан ранее заявил, что нынешние процессы через годы могут быть названы прелюдией к Третьей мировой войне или даже ее эпизодом, если не остановить "военный психоз Брюсселя". Он отмечал, что заявления западных политиков и СМИ свидетельствуют о подготовке Европы к началу войны с Россией. По его словам, рабочие группы НАТО в Брюсселе пытаются определить, как альянс может принять участие в конфликте на Украине. Будапешт при этом думает над тем, как Венгрии, будучи членом НАТО, не участвовать в акциях альянса за пределами его территории, подчеркнул он.

https://ria.ru/20240201/orban-1924698657.html

https://ria.ru/20240527/vengriya-1948606745.html

https://ria.ru/20231222/shantazh-1917368506.html

венгрия

будапешт

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в мире, венгрия, будапешт, украина, виктор орбан, джордж сорос, урсула фон дер ляйен, нато, еврокомиссия