https://ria.ru/20240527/ukraina-1948660024.html
У России и Узбекистана нет расхождений по Украине, заявил Лавров
У России и Узбекистана нет расхождений по Украине, заявил Лавров - РИА Новости, 27.05.2024
У России и Узбекистана нет расхождений по Украине, заявил Лавров
У России и Узбекистана нет расхождений по Украине, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. РИА Новости, 27.05.2024
2024-05-27T15:06
2024-05-27T15:06
2024-05-27T15:35
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ТАШКЕНТ, 27 мая - РИА Новости. У России и Узбекистана нет расхождений по Украине, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.Президент России Владимир Путин в эти дни находится в Узбекистане с государственным визитом. Ранее в понедельник в резиденции "Куксарой" состоялись его переговоры с президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым."Нет расхождений по Украине у России и Узбекистана. Вам все сказали президенты, о чем был разговор", - заявил журналистам Лавров после состоявшихся переговоров.Он уточнил, что обсуждения по тем вопросам, которые не имеют отношения к российско-узбекскому сотрудничеству, на встрече не было.
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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россия, узбекистан, украина, сергей лавров, владимир путин, шавкат мирзиеев
Россия, Узбекистан, Украина, Сергей Лавров, Владимир Путин, Шавкат Мирзиеев
У России и Узбекистана нет расхождений по Украине, заявил Лавров
Лавров заявил журналистам, что расхождений по Украине у России и Узбекистана нет