https://ria.ru/20240527/ukraina-1948660024.html

У России и Узбекистана нет расхождений по Украине, заявил Лавров

У России и Узбекистана нет расхождений по Украине, заявил Лавров - РИА Новости, 27.05.2024

У России и Узбекистана нет расхождений по Украине, заявил Лавров

У России и Узбекистана нет расхождений по Украине, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. РИА Новости, 27.05.2024

2024-05-27T15:06

2024-05-27T15:06

2024-05-27T15:35

россия

узбекистан

украина

сергей лавров

владимир путин

шавкат мирзиеев

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ТАШКЕНТ, 27 мая - РИА Новости. У России и Узбекистана нет расхождений по Украине, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.Президент России Владимир Путин в эти дни находится в Узбекистане с государственным визитом. Ранее в понедельник в резиденции "Куксарой" состоялись его переговоры с президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым."Нет расхождений по Украине у России и Узбекистана. Вам все сказали президенты, о чем был разговор", - заявил журналистам Лавров после состоявшихся переговоров.Он уточнил, что обсуждения по тем вопросам, которые не имеют отношения к российско-узбекскому сотрудничеству, на встрече не было.

https://ria.ru/20240526/zelenskiy-1948398434.html

россия

узбекистан

украина

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Наталья Макарова

россия, узбекистан, украина, сергей лавров, владимир путин, шавкат мирзиеев