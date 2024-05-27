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У России и Узбекистана нет расхождений по Украине, заявил Лавров - РИА Новости, 27.05.2024
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15:06 27.05.2024 (обновлено: 15:35 27.05.2024)
https://ria.ru/20240527/ukraina-1948660024.html
У России и Узбекистана нет расхождений по Украине, заявил Лавров
У России и Узбекистана нет расхождений по Украине, заявил Лавров - РИА Новости, 27.05.2024
У России и Узбекистана нет расхождений по Украине, заявил Лавров
У России и Узбекистана нет расхождений по Украине, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. РИА Новости, 27.05.2024
2024-05-27T15:06
2024-05-27T15:35
россия
узбекистан
украина
сергей лавров
владимир путин
шавкат мирзиеев
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ТАШКЕНТ, 27 мая - РИА Новости. У России и Узбекистана нет расхождений по Украине, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.Президент России Владимир Путин в эти дни находится в Узбекистане с государственным визитом. Ранее в понедельник в резиденции "Куксарой" состоялись его переговоры с президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым."Нет расхождений по Украине у России и Узбекистана. Вам все сказали президенты, о чем был разговор", - заявил журналистам Лавров после состоявшихся переговоров.Он уточнил, что обсуждения по тем вопросам, которые не имеют отношения к российско-узбекскому сотрудничеству, на встрече не было.
https://ria.ru/20240526/zelenskiy-1948398434.html
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россия, узбекистан, украина, сергей лавров, владимир путин, шавкат мирзиеев
Россия, Узбекистан, Украина, Сергей Лавров, Владимир Путин, Шавкат Мирзиеев
У России и Узбекистана нет расхождений по Украине, заявил Лавров

Лавров заявил журналистам, что расхождений по Украине у России и Узбекистана нет

© РИА Новости / Алексей Филиппов | Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 27.05.2024
© РИА Новости / Алексей Филиппов
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Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Архивное фото
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ТАШКЕНТ, 27 мая - РИА Новости. У России и Узбекистана нет расхождений по Украине, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
Президент России Владимир Путин в эти дни находится в Узбекистане с государственным визитом. Ранее в понедельник в резиденции "Куксарой" состоялись его переговоры с президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым.
«
"Нет расхождений по Украине у России и Узбекистана. Вам все сказали президенты, о чем был разговор", - заявил журналистам Лавров после состоявшихся переговоров.
Он уточнил, что обсуждения по тем вопросам, которые не имеют отношения к российско-узбекскому сотрудничеству, на встрече не было.
Изображение сгенерировано ИИ
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РоссияУзбекистанУкраинаСергей ЛавровВладимир ПутинШавкат Мирзиеев
 
 
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