https://ria.ru/20240527/udary-1948784290.html

В ЕС обсудили отмену ограничений на удары Киева по России западным оружием

В ЕС обсудили отмену ограничений на удары Киева по России западным оружием - РИА Новости, 27.05.2024

В ЕС обсудили отмену ограничений на удары Киева по России западным оружием

Главы МИД стран Евросоюза впервые обсудили снятие ограничений на использование Киевом предоставленного Западом оружия для ударов по целям на территории России,... РИА Новости, 27.05.2024

2024-05-27T21:29

2024-05-27T21:29

2024-05-27T21:29

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сша

россия

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майкл маккол

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БРЮССЕЛЬ, 27 мая – РИА Новости. Главы МИД стран Евросоюза впервые обсудили снятие ограничений на использование Киевом предоставленного Западом оружия для ударов по целям на территории России, заявил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель. "Мы обсудили с главой МИД Украины потребности в области обороны, в частности, дополнительные системы ПВО, особенно Patriot, а также снятие ограничений на использование западного оружия против российских военных в России. Дебаты по этому вопросу нарастают", - сказал он по итогам встречи глав МИД ЕС в Брюсселе. В понедельник о необходимости снять такие ограничения высказался генсек НАТО Йенс Столтенберг. Во вторник он примет участие в заседании глав минобороны стран Евросоюза, на котором также будет обсуждаться Украина. Ранее глава комитета палаты представителей США по иностранным делам Майкл Маккол, призывая госсекретаря США Энтони Блинкена отменить запрет для Киева наносить удары по территории России американским оружием, продемонстрировал ему карту российской территории с зоной, которую могут накрыть поставленные США ракеты ATACMS, соответствующее видео опубликовано на сайте телеканала C-SPAN. Также группа американских конгрессменов во главе с председателем комитета палаты представителей по разведке Майком Тернером призвала министра обороны США Ллойда Остина разрешить Украине использовать передаваемое Вашингтоном оружие для "нанесения ударов по стратегическим целям внутри российской территории при определенных обстоятельствах". Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, рассуждая о призыве конгрессменов США разрешить Украине использовать передаваемое Вашингтоном оружие для нанесения ударов по территории России, сказал, что в конгрессе много "горячих голов", которые хотели бы спровоцировать напряженность. Посол в Вашингтоне Анатолий Антонов отметил, что такие призывы безрассудны и грозят втягиванием США в конфликт.

https://ria.ru/20240524/ukraina-1947987421.html

https://ria.ru/20240523/kongress-1947789308.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, сша, россия, украина, жозеп боррель, йенс столтенберг, майкл маккол, евросоюз, нато