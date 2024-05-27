Радикально меняют. На Западе оценили слова Столтенберга об ударах по России
Политолог Дизен: Запад радикально меняет правила, говоря об ударах вглубь РФ
© AP Photo / Olivier MatthysГенсек НАТО Йенс Столтенберг во время пресс-конференции в штаб-квартире НАТО в Брюсселе
© AP Photo / Olivier Matthys
Генсек НАТО Йенс Столтенберг во время пресс-конференции в штаб-квартире НАТО в Брюсселе. Архивное фото
МОСКВА, 27 мая — РИА Новости. Запад в лице генсека Североатлантического альянса Йенса Столтенберга радикально меняет правила, когда говорит о возможности ударов вглубь территории России натовскими вооружениями, заявил норвежский политолог Гленн Дизен.
"Я почему-то сомневаюсь, что эта логика была бы принята, если бы Россия снабжала противников НАТО оружием и разведданными для нанесения ударов по территории НАТО. Мы радикально меняем устоявшиеся правила прокси-войн бессмысленными аргументами. Это закончится очень плохо", — написал эксперт в социальной сети X.
Ранее генеральный секретарь Североатлантического альянса заявил, что "Украина имеет право", в том числе атаковать "военные цели на территории России". Столтенберг также сказал, что "некоторые союзники" соответствующие ограничения по ударам сняли.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя его речь, отметил, что военный блок напрямую вовлечен в конфликт на Украине и повышает градус эскалации. Москва продолжит специальную операцию, чтобы купировать угрозы, резюмировал он.