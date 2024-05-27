https://ria.ru/20240527/udary-1948697840.html

Радикально меняют. На Западе оценили слова Столтенберга об ударах по России

Радикально меняют. На Западе оценили слова Столтенберга об ударах по России - РИА Новости, 27.05.2024

Радикально меняют. На Западе оценили слова Столтенберга об ударах по России

Запад в лице генсека Североатлантического альянса Йенса Столтенберга радикально меняет правила, когда говорит о возможности ударов вглубь территории России... РИА Новости, 27.05.2024

2024-05-27T16:45

2024-05-27T16:45

2024-05-27T16:45

в мире

россия

украина

москва

йенс столтенберг

дмитрий песков

нато

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/0b/1823176236_473:0:3029:1438_1920x0_80_0_0_70de315453970ddcb409fcd87d932457.jpg

МОСКВА, 27 мая — РИА Новости. Запад в лице генсека Североатлантического альянса Йенса Столтенберга радикально меняет правила, когда говорит о возможности ударов вглубь территории России натовскими вооружениями, заявил норвежский политолог Гленн Дизен."Я почему-то сомневаюсь, что эта логика была бы принята, если бы Россия снабжала противников НАТО оружием и разведданными для нанесения ударов по территории НАТО. Мы радикально меняем устоявшиеся правила прокси-войн бессмысленными аргументами. Это закончится очень плохо", — написал эксперт в социальной сети X.Ранее генеральный секретарь Североатлантического альянса заявил, что "Украина имеет право", в том числе атаковать "военные цели на территории России". Столтенберг также сказал, что "некоторые союзники" соответствующие ограничения по ударам сняли.Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя его речь, отметил, что военный блок напрямую вовлечен в конфликт на Украине и повышает градус эскалации. Москва продолжит специальную операцию, чтобы купировать угрозы, резюмировал он.

https://ria.ru/20240527/ssha-1948660462.html

https://ria.ru/20240527/stoltenberg-1948680989.html

россия

украина

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Игорь Тоноян

Игорь Тоноян

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Игорь Тоноян

в мире, россия, украина, москва, йенс столтенберг, дмитрий песков, нато