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Радикально меняют. На Западе оценили слова Столтенберга об ударах по России - РИА Новости, 27.05.2024
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16:45 27.05.2024
https://ria.ru/20240527/udary-1948697840.html
Радикально меняют. На Западе оценили слова Столтенберга об ударах по России
Радикально меняют. На Западе оценили слова Столтенберга об ударах по России - РИА Новости, 27.05.2024
Радикально меняют. На Западе оценили слова Столтенберга об ударах по России
Запад в лице генсека Североатлантического альянса Йенса Столтенберга радикально меняет правила, когда говорит о возможности ударов вглубь территории России... РИА Новости, 27.05.2024
2024-05-27T16:45
2024-05-27T16:45
в мире
россия
украина
москва
йенс столтенберг
дмитрий песков
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МОСКВА, 27 мая — РИА Новости. Запад в лице генсека Североатлантического альянса Йенса Столтенберга радикально меняет правила, когда говорит о возможности ударов вглубь территории России натовскими вооружениями, заявил норвежский политолог Гленн Дизен."Я почему-то сомневаюсь, что эта логика была бы принята, если бы Россия снабжала противников НАТО оружием и разведданными для нанесения ударов по территории НАТО. Мы радикально меняем устоявшиеся правила прокси-войн бессмысленными аргументами. Это закончится очень плохо", — написал эксперт в социальной сети X.Ранее генеральный секретарь Североатлантического альянса заявил, что "Украина имеет право", в том числе атаковать "военные цели на территории России". Столтенберг также сказал, что "некоторые союзники" соответствующие ограничения по ударам сняли.Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя его речь, отметил, что военный блок напрямую вовлечен в конфликт на Украине и повышает градус эскалации. Москва продолжит специальную операцию, чтобы купировать угрозы, резюмировал он.
https://ria.ru/20240527/ssha-1948660462.html
https://ria.ru/20240527/stoltenberg-1948680989.html
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в мире, россия, украина, москва, йенс столтенберг, дмитрий песков, нато
В мире, Россия, Украина, Москва, Йенс Столтенберг, Дмитрий Песков, НАТО
Радикально меняют. На Западе оценили слова Столтенберга об ударах по России

Политолог Дизен: Запад радикально меняет правила, говоря об ударах вглубь РФ

© AP Photo / Olivier MatthysГенсек НАТО Йенс Столтенберг во время пресс-конференции в штаб-квартире НАТО в Брюсселе
Генсек НАТО Йенс Столтенберг во время пресс-конференции в штаб-квартире НАТО в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 27.05.2024
© AP Photo / Olivier Matthys
Генсек НАТО Йенс Столтенберг во время пресс-конференции в штаб-квартире НАТО в Брюсселе. Архивное фото
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МОСКВА, 27 мая — РИА Новости. Запад в лице генсека Североатлантического альянса Йенса Столтенберга радикально меняет правила, когда говорит о возможности ударов вглубь территории России натовскими вооружениями, заявил норвежский политолог Гленн Дизен.
"Я почему-то сомневаюсь, что эта логика была бы принята, если бы Россия снабжала противников НАТО оружием и разведданными для нанесения ударов по территории НАТО. Мы радикально меняем устоявшиеся правила прокси-войн бессмысленными аргументами. Это закончится очень плохо", — написал эксперт в социальной сети X.
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Отправили оружия на миллиарды. На Западе сделали заявление об Украине
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Ранее генеральный секретарь Североатлантического альянса заявил, что "Украина имеет право", в том числе атаковать "военные цели на территории России". Столтенберг также сказал, что "некоторые союзники" соответствующие ограничения по ударам сняли.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя его речь, отметил, что военный блок напрямую вовлечен в конфликт на Украине и повышает градус эскалации. Москва продолжит специальную операцию, чтобы купировать угрозы, резюмировал он.
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