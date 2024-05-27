https://ria.ru/20240527/udar-1948787193.html

ВСУ нанесли по Луганску ракетный удар кассетными боеприпасами

ВСУ нанесли по Луганску ракетный удар кассетными боеприпасами - РИА Новости, 27.05.2024

ВСУ нанесли по Луганску ракетный удар кассетными боеприпасами

Украинские войска нанесли удар кассетными боеприпасами по Луганску, сообщил глава ЛНР Леонид Пасечник. РИА Новости, 27.05.2024

2024-05-27T21:59

2024-05-27T21:59

2024-05-27T22:30

луганск

специальная военная операция на украине

луганская народная республика

леонид пасечник

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/03/1925256532_1187:987:3072:2047_1920x0_80_0_0_4c26e9e5c449a6fb1f7078ce027ba87c.jpg

ЛУГАНСК, 27 мая — РИА Новости. Украинские войска нанесли удар кассетными боеприпасами по Луганску, сообщил глава ЛНР Леонид Пасечник."В результате атаки началось возгорание. На место выехали сотрудники МЧС, правоохранительных органов и медики. Информация о разрушениях и пострадавших уточняется", — написал он в Telegram-канале.Пасечник подчеркнул, что держит ситуацию на личном контроле.Ранее в понедельник корреспондент РИА Новости сообщил, что в Луганске прогремели несколько взрывов, которые были слышны во всех частях города. Очевидцы сообщали в социальных сетях о пожаре, не уточняя детали.Украинские войска регулярно обстреливают населенные пункты в Донбассе. В частности, в понедельник они выпустили по территории ДНР 40 боеприпасов. Как уточняется, ВСУ применили ствольную артиллерию калибра 155 миллиметров, в том числе кассетного типа. В результате пострадали пять мирных жителей.Украинская армия использует кассетные боеприпасы, которые получила от США в рамках очередного пакета военной помощи. В отличие от обычных, они несут в себе более мелкие суббоеприпасы, которые при подлете к цели разлетаются по большой площади и уже потом взрываются.При этом кассетные снаряды не обеспечены устройствами самоликвидации. По данным американских военных, от пяти до четырнадцати процентов из этих боеприпасов могут вообще не разорваться, так как давно лежат на складах. В этом случае они будут представлять собой мины, угрожающие гражданскому населению после завершения конфликта.

https://ria.ru/20240524/ukraina-1948044685.html

https://ria.ru/20240526/obstrel-1948463429.html

луганск

луганская народная республика

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

луганск, луганская народная республика, леонид пасечник, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)