Рейтинг@Mail.ru
ВСУ нанесли по Луганску ракетный удар кассетными боеприпасами - РИА Новости, 27.05.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
21:59 27.05.2024 (обновлено: 22:30 27.05.2024)
https://ria.ru/20240527/udar-1948787193.html
ВСУ нанесли по Луганску ракетный удар кассетными боеприпасами
ВСУ нанесли по Луганску ракетный удар кассетными боеприпасами - РИА Новости, 27.05.2024
ВСУ нанесли по Луганску ракетный удар кассетными боеприпасами
Украинские войска нанесли удар кассетными боеприпасами по Луганску, сообщил глава ЛНР Леонид Пасечник. РИА Новости, 27.05.2024
2024-05-27T21:59
2024-05-27T22:30
луганск
специальная военная операция на украине
луганская народная республика
леонид пасечник
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/03/1925256532_1187:987:3072:2047_1920x0_80_0_0_4c26e9e5c449a6fb1f7078ce027ba87c.jpg
ЛУГАНСК, 27 мая — РИА Новости. Украинские войска нанесли удар кассетными боеприпасами по Луганску, сообщил глава ЛНР Леонид Пасечник.&quot;В результате атаки началось возгорание. На место выехали сотрудники МЧС, правоохранительных органов и медики. Информация о разрушениях и пострадавших уточняется&quot;, — написал он в Telegram-канале.Пасечник подчеркнул, что держит ситуацию на личном контроле.Ранее в понедельник корреспондент РИА Новости сообщил, что в Луганске прогремели несколько взрывов, которые были слышны во всех частях города. Очевидцы сообщали в социальных сетях о пожаре, не уточняя детали.Украинские войска регулярно обстреливают населенные пункты в Донбассе. В частности, в понедельник они выпустили по территории ДНР 40 боеприпасов. Как уточняется, ВСУ применили ствольную артиллерию калибра 155 миллиметров, в том числе кассетного типа. В результате пострадали пять мирных жителей.Украинская армия использует кассетные боеприпасы, которые получила от США в рамках очередного пакета военной помощи. В отличие от обычных, они несут в себе более мелкие суббоеприпасы, которые при подлете к цели разлетаются по большой площади и уже потом взрываются.При этом кассетные снаряды не обеспечены устройствами самоликвидации. По данным американских военных, от пяти до четырнадцати процентов из этих боеприпасов могут вообще не разорваться, так как давно лежат на складах. В этом случае они будут представлять собой мины, угрожающие гражданскому населению после завершения конфликта.
https://ria.ru/20240524/ukraina-1948044685.html
https://ria.ru/20240526/obstrel-1948463429.html
луганск
луганская народная республика
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/03/1925256532_858:386:3072:2047_1920x0_80_0_0_823ead5fe49da10667be25f3726efe0f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
луганск, луганская народная республика, леонид пасечник, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Луганск, Специальная военная операция на Украине, Луганская Народная Республика, Леонид Пасечник, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
ВСУ нанесли по Луганску ракетный удар кассетными боеприпасами

ВСУ нанесли по Луганску ракетный удар кассетными снарядами, началось возгорание

© AP Photo / LibkosУкраинские военнослужащие
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 27.05.2024
© AP Photo / Libkos
Украинские военнослужащие. Архивное фото
Читать ria.ru в
ЛУГАНСК, 27 мая — РИА Новости. Украинские войска нанесли удар кассетными боеприпасами по Луганску, сообщил глава ЛНР Леонид Пасечник.
«

"В результате атаки началось возгорание. На место выехали сотрудники МЧС, правоохранительных органов и медики. Информация о разрушениях и пострадавших уточняется", — написал он в Telegram-канале.

Последствия обстрела Белгорода и Белгородского района - РИА Новости, 1920, 24.05.2024
Киев перешел к тотальному террору, заявил Бортников
24 мая, 08:22
Пасечник подчеркнул, что держит ситуацию на личном контроле.
Ранее в понедельник корреспондент РИА Новости сообщил, что в Луганске прогремели несколько взрывов, которые были слышны во всех частях города. Очевидцы сообщали в социальных сетях о пожаре, не уточняя детали.
Украинские войска регулярно обстреливают населенные пункты в Донбассе. В частности, в понедельник они выпустили по территории ДНР 40 боеприпасов. Как уточняется, ВСУ применили ствольную артиллерию калибра 155 миллиметров, в том числе кассетного типа. В результате пострадали пять мирных жителей.
Украинская армия использует кассетные боеприпасы, которые получила от США в рамках очередного пакета военной помощи. В отличие от обычных, они несут в себе более мелкие суббоеприпасы, которые при подлете к цели разлетаются по большой площади и уже потом взрываются.
При этом кассетные снаряды не обеспечены устройствами самоликвидации. По данным американских военных, от пяти до четырнадцати процентов из этих боеприпасов могут вообще не разорваться, так как давно лежат на складах. В этом случае они будут представлять собой мины, угрожающие гражданскому населению после завершения конфликта.
Один из кассетных боеприпасов ВФУ, от которых пострадали подростки в Калининском районе Горловки - РИА Новости, 1920, 26.05.2024
Украинские войска обстреляли Горловку кассетными снарядами
26 мая, 17:01
 
Специальная военная операция на УкраинеЛуганскЛуганская Народная РеспубликаЛеонид ПасечникМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала