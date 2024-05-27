https://ria.ru/20240527/udar-1948787193.html
ВСУ нанесли по Луганску ракетный удар кассетными боеприпасами
ВСУ нанесли по Луганску ракетный удар кассетными боеприпасами - РИА Новости, 27.05.2024
ВСУ нанесли по Луганску ракетный удар кассетными боеприпасами
Украинские войска нанесли удар кассетными боеприпасами по Луганску, сообщил глава ЛНР Леонид Пасечник. РИА Новости, 27.05.2024
2024-05-27T21:59
2024-05-27T21:59
2024-05-27T22:30
луганск
специальная военная операция на украине
луганская народная республика
леонид пасечник
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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ЛУГАНСК, 27 мая — РИА Новости. Украинские войска нанесли удар кассетными боеприпасами по Луганску, сообщил глава ЛНР Леонид Пасечник."В результате атаки началось возгорание. На место выехали сотрудники МЧС, правоохранительных органов и медики. Информация о разрушениях и пострадавших уточняется", — написал он в Telegram-канале.Пасечник подчеркнул, что держит ситуацию на личном контроле.Ранее в понедельник корреспондент РИА Новости сообщил, что в Луганске прогремели несколько взрывов, которые были слышны во всех частях города. Очевидцы сообщали в социальных сетях о пожаре, не уточняя детали.Украинские войска регулярно обстреливают населенные пункты в Донбассе. В частности, в понедельник они выпустили по территории ДНР 40 боеприпасов. Как уточняется, ВСУ применили ствольную артиллерию калибра 155 миллиметров, в том числе кассетного типа. В результате пострадали пять мирных жителей.Украинская армия использует кассетные боеприпасы, которые получила от США в рамках очередного пакета военной помощи. В отличие от обычных, они несут в себе более мелкие суббоеприпасы, которые при подлете к цели разлетаются по большой площади и уже потом взрываются.При этом кассетные снаряды не обеспечены устройствами самоликвидации. По данным американских военных, от пяти до четырнадцати процентов из этих боеприпасов могут вообще не разорваться, так как давно лежат на складах. В этом случае они будут представлять собой мины, угрожающие гражданскому населению после завершения конфликта.
https://ria.ru/20240524/ukraina-1948044685.html
https://ria.ru/20240526/obstrel-1948463429.html
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луганск, луганская народная республика, леонид пасечник, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Луганск, Специальная военная операция на Украине, Луганская Народная Республика, Леонид Пасечник, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
ВСУ нанесли по Луганску ракетный удар кассетными боеприпасами
ВСУ нанесли по Луганску ракетный удар кассетными снарядами, началось возгорание