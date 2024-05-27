https://ria.ru/20240527/stoltenberg-1948585607.html

Столтенберг опасается вовлечения страны НАТО в конфликт на Украине

Столтенберг опасается вовлечения страны НАТО в конфликт на Украине - РИА Новости, 27.05.2024

Столтенберг опасается вовлечения страны НАТО в конфликт на Украине

Генсек НАТО Йенс Столтенберг считает, что вовлечение какой-либо страны альянса в конфликт на Украине разрушит единство организации и поставит под угрозу... РИА Новости, 27.05.2024

2024-05-27T12:05

2024-05-27T12:05

2024-05-27T12:05

украина

россия

киев

йенс столтенберг

сергей лавров

владимир путин

нато

специальная военная операция на украине

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БРЮССЕЛЬ, 27 мая – РИА Новости. Генсек НАТО Йенс Столтенберг считает, что вовлечение какой-либо страны альянса в конфликт на Украине разрушит единство организации и поставит под угрозу дальнейшую поддержку Киева. "Существуют разные точки зрения, но в интересах НАТО оказывать помощь таким образом, чтобы это не сделало альянс стороной конфликта. Подавляющее большинство в альянсе поддерживают Украину, но не многие члены альянса готовы пойти на полномасштабный конфликт России и НАТО. Поэтому я считаю, что для обеспечения продолжительного потока помощи Украине необходимо обеспечить, чтобы альянс не оказался непосредственно вовлечен в конфликт. В противном случае, единство по вопросу оказания помощи Украине будет нарушено", - заявил он. По словам генсека НАТО, "чем сильнее поддержка Украины, тем аккуратнее нам надо быть в призывах к действиям, которые могут нас разобщить". "У нас есть единство по оказанию помощи, но нет единства по прямому вовлечению (в конфликт). Если силы НАТО будут напрямую вовлечены в конфликт, атакуя российские средства на земле или в воздухе на Украине, то мы окажемся в такой ситуации, когда НАТО будет сложно остаться вне конфликта", - пояснил он. Столтенберг добавил, что НАТО "не должна иметь силы на земле или в воздушном пространстве Украины". "Переданное Украине вооружение является украинским и перестает быть нашим, а Украина имеет право на самооборону", - указал генсек. Поэтому, по его словам, Украина может использовать оружие для ударов по тем военным целям в РФ, которые используется для атак на украинской территории. Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Он отметил, что спецоперация - вынужденная мера, России "не оставили никаких шансов поступить иначе, риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами реагировать было невозможно". Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран".

https://ria.ru/20240405/nato-1938145513.html

https://ria.ru/20240215/nato-1927648248.html

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россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

украина, россия, киев, йенс столтенберг, сергей лавров, владимир путин, нато