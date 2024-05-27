https://ria.ru/20240527/stoltenberg-1948544993.html

НАТО не планирует готовить военных на Украине, заявил Столтенберг

НАТО не планирует готовить военных на Украине, заявил Столтенберг - РИА Новости, 27.05.2024

НАТО не планирует готовить военных на Украине, заявил Столтенберг

НАТО не собирается осуществлять подготовку военных на территории Украины, заявил генсек альянса Йенс Столтенберг. РИА Новости, 27.05.2024

2024-05-27T10:12

2024-05-27T10:12

2024-05-27T10:12

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БРЮССЕЛЬ, 27 мая – РИА Новости. НАТО не собирается осуществлять подготовку военных на территории Украины, заявил генсек альянса Йенс Столтенберг. "У нас нет планов начинать подготовку военных на территории Украины", - сказал он. В то же время, Столтенберг подтвердил, что "новые рамки" внутри НАТО, которые планируется согласовать в Вашингтоне, позволят наладить более эффективную помощь Украине в том числе в подготовке военнослужащих. Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран".

https://ria.ru/20240527/ukraina-1947924607.html

https://ria.ru/20240322/nato-1934968408.html

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Варвара Скокшина

в мире, украина, россия, вашингтон (штат), йенс столтенберг, сергей лавров, дмитрий песков, нато