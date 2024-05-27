https://ria.ru/20240527/stazhirovka-1948580169.html

Научно-технологическая стажировка открылась в Великом Новгороде

Научно-технологическая стажировка открылась в Великом Новгороде - РИА Новости, 27.05.2024

Научно-технологическая стажировка открылась в Великом Новгороде

Научно-технологическая стажировка "Лидеры технологий нового поколения" открылась на площадке Новгородского государственного университета – ИНТЦ... РИА Новости, 27.05.2024

2024-05-27T11:56

2024-05-27T11:56

2024-05-27T11:56

новгородская область

великий новгород

федеральное агентство по делам содружества независимых государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (россотрудничество)

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МОСКВА, 27 мая – РИА Новости. Научно-технологическая стажировка "Лидеры технологий нового поколения" открылась на площадке Новгородского государственного университета – ИНТЦ "Интеллектуальная электроника – Валдай", сообщает пресс-служба правительства Новгородской области.Мероприятие продлится до 31 мая. Участниками стали 28 молодых специалистов в инженерной, электронной и ИТ-отраслях из Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана, Узбекистана.На открытии программы ученых поприветствовал заместитель губернатора Новгородской области Илья Маленко."Для нас очень важно, что благодаря программе Россотрудничества мы встречаемся в рамках нового направления "Лидеры технологии и науки". Здесь, в современном Инновационном научно-технологическом центре, мы концентрируем те возможности для развития научного потенциала, которые предоставляют уникальный статус интеллектуальной долины. Этот путь к развитию научно-технической коллаборации и взаимодействию мы начали вместе с командой университета в 2017 году и сейчас пришли к тому, что не только объединением на площадках университета людей науки, но и взаимодействуем с ведущими корпорациями и компаниями нашей страны", – отметил Маленко, слова которого приводит пресс-служба.Во время стажировки для участников проведут экскурсию по ИНТЦ, школе программирования Сбербанка "Школа 21" и лабораториям Передовой инженерной школы.Программа мероприятия включает три раздела: образовательный блок, стажировки в профильных лабораториях и проектную деятельность. В рамках образовательного блока участники пройдут образовательный интенсив по программированию от "Школы 21", модуль грантовой деятельности, встретятся с наставниками и победителями программы "Студенческий стартап", которые поделятся своим опытом реализации "первых грантов"."В лабораториях стажеры вместе с сотрудниками университета выполнят практические задания, а в рамках проектной деятельности в каждой команде родится новая уникальная идея или решение на базе реальных кейсов, которая, мы надеемся, будет оформлена в заявку на грантовый конкурс. В конце стажировки Новгородский государственный университет выдаст удостоверения повышения квалификации по этой программе", – сказала проректор по внешним связям и международной деятельности НовГУ Анастасия Новикова.Научная стажировка организована в рамках соглашения, заключенного между правительством Новгородской области и Россотрудничеством в декабре прошлого года на выставке-форуме "Россия" на ВДНХ.

https://ria.ru/20240520/semenovodstvo-1947222930.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

новгородская область, великий новгород, федеральное агентство по делам содружества независимых государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (россотрудничество)