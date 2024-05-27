https://ria.ru/20240527/stazhirovka-1948580169.html
Научно-технологическая стажировка открылась в Великом Новгороде
Научно-технологическая стажировка открылась в Великом Новгороде - РИА Новости, 27.05.2024
Научно-технологическая стажировка открылась в Великом Новгороде
Научно-технологическая стажировка "Лидеры технологий нового поколения" открылась на площадке Новгородского государственного университета – ИНТЦ... РИА Новости, 27.05.2024
2024-05-27T11:56
2024-05-27T11:56
2024-05-27T11:56
новгородская область
великий новгород
федеральное агентство по делам содружества независимых государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (россотрудничество)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/1b/1948577360_0:66:1278:785_1920x0_80_0_0_16b3feced55c488f7760543f625c879c.jpg
МОСКВА, 27 мая – РИА Новости. Научно-технологическая стажировка "Лидеры технологий нового поколения" открылась на площадке Новгородского государственного университета – ИНТЦ "Интеллектуальная электроника – Валдай", сообщает пресс-служба правительства Новгородской области.Мероприятие продлится до 31 мая. Участниками стали 28 молодых специалистов в инженерной, электронной и ИТ-отраслях из Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана, Узбекистана.На открытии программы ученых поприветствовал заместитель губернатора Новгородской области Илья Маленко."Для нас очень важно, что благодаря программе Россотрудничества мы встречаемся в рамках нового направления "Лидеры технологии и науки". Здесь, в современном Инновационном научно-технологическом центре, мы концентрируем те возможности для развития научного потенциала, которые предоставляют уникальный статус интеллектуальной долины. Этот путь к развитию научно-технической коллаборации и взаимодействию мы начали вместе с командой университета в 2017 году и сейчас пришли к тому, что не только объединением на площадках университета людей науки, но и взаимодействуем с ведущими корпорациями и компаниями нашей страны", – отметил Маленко, слова которого приводит пресс-служба.Во время стажировки для участников проведут экскурсию по ИНТЦ, школе программирования Сбербанка "Школа 21" и лабораториям Передовой инженерной школы.Программа мероприятия включает три раздела: образовательный блок, стажировки в профильных лабораториях и проектную деятельность. В рамках образовательного блока участники пройдут образовательный интенсив по программированию от "Школы 21", модуль грантовой деятельности, встретятся с наставниками и победителями программы "Студенческий стартап", которые поделятся своим опытом реализации "первых грантов"."В лабораториях стажеры вместе с сотрудниками университета выполнят практические задания, а в рамках проектной деятельности в каждой команде родится новая уникальная идея или решение на базе реальных кейсов, которая, мы надеемся, будет оформлена в заявку на грантовый конкурс. В конце стажировки Новгородский государственный университет выдаст удостоверения повышения квалификации по этой программе", – сказала проректор по внешним связям и международной деятельности НовГУ Анастасия Новикова.Научная стажировка организована в рамках соглашения, заключенного между правительством Новгородской области и Россотрудничеством в декабре прошлого года на выставке-форуме "Россия" на ВДНХ.
https://ria.ru/20240520/semenovodstvo-1947222930.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новгородская область, великий новгород, федеральное агентство по делам содружества независимых государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (россотрудничество)
Новгородская область, Великий Новгород, Федеральное агентство по делам Содружества Независимых Государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (Россотрудничество)
МОСКВА, 27 мая – РИА Новости. Научно-технологическая стажировка "Лидеры технологий нового поколения" открылась на площадке Новгородского государственного университета – ИНТЦ "Интеллектуальная электроника – Валдай", сообщает пресс-служба правительства Новгородской области.
Мероприятие продлится до 31 мая. Участниками стали 28 молодых специалистов в инженерной, электронной и ИТ-отраслях из Армении
, Беларуси
, Казахстана
, Кыргызстана, Таджикистана
, Узбекистана
.
На открытии программы ученых поприветствовал заместитель губернатора Новгородской области Илья Маленко.
"Для нас очень важно, что благодаря программе Россотрудничества
мы встречаемся в рамках нового направления "Лидеры технологии и науки". Здесь, в современном Инновационном научно-технологическом центре, мы концентрируем те возможности для развития научного потенциала, которые предоставляют уникальный статус интеллектуальной долины. Этот путь к развитию научно-технической коллаборации и взаимодействию мы начали вместе с командой университета в 2017 году и сейчас пришли к тому, что не только объединением на площадках университета людей науки, но и взаимодействуем с ведущими корпорациями и компаниями нашей страны", – отметил Маленко, слова которого приводит пресс-служба.
Во время стажировки для участников проведут экскурсию по ИНТЦ, школе программирования Сбербанка "Школа 21" и лабораториям Передовой инженерной школы.
Программа мероприятия включает три раздела: образовательный блок, стажировки в профильных лабораториях и проектную деятельность. В рамках образовательного блока участники пройдут образовательный интенсив по программированию от "Школы 21", модуль грантовой деятельности, встретятся с наставниками и победителями программы "Студенческий стартап", которые поделятся своим опытом реализации "первых грантов".
"В лабораториях стажеры вместе с сотрудниками университета выполнят практические задания, а в рамках проектной деятельности в каждой команде родится новая уникальная идея или решение на базе реальных кейсов, которая, мы надеемся, будет оформлена в заявку на грантовый конкурс. В конце стажировки Новгородский государственный университет
выдаст удостоверения повышения квалификации по этой программе", – сказала проректор по внешним связям и международной деятельности НовГУ Анастасия Новикова.
Научная стажировка организована в рамках соглашения, заключенного между правительством Новгородской области и Россотрудничеством в декабре прошлого года на выставке-форуме "Россия" на ВДНХ.