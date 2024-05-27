https://ria.ru/20240527/sputnik-1948719984.html
В Сеуле сообщили, что КНДР, предположительно, запустила военный спутник
В Сеуле сообщили, что КНДР, предположительно, запустила военный спутник - РИА Новости, 27.05.2024
В Сеуле сообщили, что КНДР, предположительно, запустила военный спутник
КНДР, предположительно, осуществила анонсированный ранее запуск военного разведывательного спутника, сообщило южнокорейское Объединенное командование... РИА Новости, 27.05.2024
2024-05-27T17:40
2024-05-27T17:40
2024-05-27T17:58
в мире
сеул
кндр (северная корея)
желтое море
южная корея
объединенный комитет начальников штабов (сша)
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МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. КНДР, предположительно, осуществила анонсированный ранее запуск военного разведывательного спутника, сообщило южнокорейское Объединенное командование начальников штабов (ОКНШ)."Наши вооруженные силы сегодня около 22.44 (16.44 мск - ред.) зафиксировали траекторию полета предполагаемого "так называемого северокорейского военного разведывательного спутника", запущенного Северной Кореей в южном направлении Желтого моря из района Точханни провинции Северная Пхёнан", - говорится в сообщении ОКНШ.Отмечается, что данная ракета около 22.46 (16.46) начала отображаться над северокорейской акваторией в виде нескольких частей, в связи с чем разведывательные органы Южной Кореи и США продолжают детально анализировать, проходил ли полет ракеты в нормальном режиме.
https://ria.ru/20240527/okinava-1948702544.html
сеул
кндр (северная корея)
желтое море
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сеул, кндр (северная корея), желтое море, южная корея, объединенный комитет начальников штабов (сша)
В мире, Сеул, КНДР (Северная Корея), Желтое море, Южная Корея, Объединенный комитет начальников штабов (США)
В Сеуле сообщили, что КНДР, предположительно, запустила военный спутник
Южнокорейские военные сообщили, что КНДР, возможно, запустила военный спутник