https://ria.ru/20240527/sputnik-1948719984.html

В Сеуле сообщили, что КНДР, предположительно, запустила военный спутник

В Сеуле сообщили, что КНДР, предположительно, запустила военный спутник - РИА Новости, 27.05.2024

В Сеуле сообщили, что КНДР, предположительно, запустила военный спутник

КНДР, предположительно, осуществила анонсированный ранее запуск военного разведывательного спутника, сообщило южнокорейское Объединенное командование... РИА Новости, 27.05.2024

2024-05-27T17:40

2024-05-27T17:40

2024-05-27T17:58

в мире

сеул

кндр (северная корея)

желтое море

южная корея

объединенный комитет начальников штабов (сша)

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МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. КНДР, предположительно, осуществила анонсированный ранее запуск военного разведывательного спутника, сообщило южнокорейское Объединенное командование начальников штабов (ОКНШ)."Наши вооруженные силы сегодня около 22.44 (16.44 мск - ред.) зафиксировали траекторию полета предполагаемого "так называемого северокорейского военного разведывательного спутника", запущенного Северной Кореей в южном направлении Желтого моря из района Точханни провинции Северная Пхёнан", - говорится в сообщении ОКНШ.Отмечается, что данная ракета около 22.46 (16.46) начала отображаться над северокорейской акваторией в виде нескольких частей, в связи с чем разведывательные органы Южной Кореи и США продолжают детально анализировать, проходил ли полет ракеты в нормальном режиме.

https://ria.ru/20240527/okinava-1948702544.html

сеул

кндр (северная корея)

желтое море

южная корея

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, сеул, кндр (северная корея), желтое море, южная корея, объединенный комитет начальников штабов (сша)