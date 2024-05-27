https://ria.ru/20240527/solntse-1948580561.html

Новая вспышка высшего балла произошла на Солнце

Новая вспышка высшего балла произошла на Солнце - РИА Новости, 27.05.2024

Новая вспышка высшего балла произошла на Солнце

Новая вспышка высшего балла произошла на Солнце, скорее всего, в одной из новых областей, вызовет ли она магнитные бури на Земле, пока не понятно, сообщил РИА... РИА Новости, 27.05.2024

2024-05-27T11:57

2024-05-27T11:57

2024-05-27T11:57

космос - риа наука

земля

российская академия наук

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МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Новая вспышка высшего балла произошла на Солнце, скорее всего, в одной из новых областей, вызовет ли она магнитные бури на Земле, пока не понятно, сообщил РИА Новости руководитель Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН Сергей Богачёв. "Поступила информация о вспышке высшего балла X, происходящей на Солнце в данный момент. Взрыв начался приблизительно в 10.05 по московскому времени", - сказал Богачёв. Он пояснил, что ни один из активных центров, находящихся на обращенной к Земле стороне Солнца, не имеет достаточной энергии, вспышка, судя по всему, произошла в одной из новых областей, находящейся пока на обратной стороне Солнца, но уже частично видимой из-за края и движущейся к Земле. "Не исключено, что к Земле возвращается активная область № 3664, ранее вызвавшая магнитную бурю G5 10-12 мая, и сейчас совершившая полный оборот вокруг оси Солнца и снова появляющаяся на видимой стороне", - отметил учёный. По его словам, влияние вспышки на Землю пока исключено, потому что взрывной центр пока слишком далеко от линии Солнце-Земля. В то же время, если к Земле действительно движется область № 3664, сохранившая свою энергию, то потоки солнечного вещества, выброшенные в ходе взрыва, могут дойти до Земли в ближайшие выходные, то есть с первого дня лета, рассказал Богачёв.

https://ria.ru/20240527/chto_takoe_magnitnye_buri_vliyanie_na_zdorove_cheloveka-1870201378.html

https://ria.ru/20240510/burya-1945058169.html

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космос - риа наука, земля, российская академия наук